Alito Moreno exige la renuncia de Evelyn Salgado por la violencia en Guerrero tras el caso de Eduardo Bustos

Alito Moreno exigió que se investigue a los funcionarios y mandos señalados, y vinculó el asesinato del agente con las denuncias difundidas en redes sociales. Crédito: X/ @alitomorenoc

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Eduardo Bustos, elemento de la Guardia Nacional, denunció una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía de Guerrero y el grupo criminal “Los Tlacos” en un video difundido en redes sociales poco antes de ser hallado sin vida junto a otras tres personas, un caso que ahora se inserta en el debate sobre la seguridad en el estado y la posible infiltración del crimen en instituciones públicas.

La grabación dura más de ocho minutos. Ahí, el agente se identifica como elemento especializado en investigación, con curso de investigación, y dijp estar comisionado a la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Ocotitlán, lugar que él mismo mencionó en un momento del video como “Cotito”.

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El dato central es ese: antes de su muerte, Bustos Pérez dejó un testimonio en video en el que acusó una presunta colusión entre mandos de la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y “Los Tlacos”. Después, fue localizado muerto junto a otras tres personas.

Alito Moreno pidió investigar a los señalados y exigió la renuncia de Evelyn Salgado

Eduardo Bustos Pérez, soldado de la Guardia Nacional, aparece sentado en un interior con paredes rústicas. Describe su comisión en Ocotitlán, Guerrero, y funciones en investigaciones de crimen organizado. Relata una estructura de corrupción entre superiores de la Guardia Nacional, la Fiscalía y grupos criminales como Los Tlaco y Los Ardillos, detallando operaciones y pagos ilícitos en efectivo. Video: Redes sociales

Este 7 de septiembre, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, retomó el caso en un mensaje publicado en X. Ahí cuestionó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por la situación de seguridad en Guerrero y vinculó el asesinato del agente con las denuncias que hizo antes de morir.

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Moreno escribió: “¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que la Gobernadora acepte que su gobierno fracasó en seguridad? ¿Cuántos asesinatos, denuncias y señalamientos de complicidad con los cárteles del crimen organizado hacen falta? Eduardo Bustos, soldado de la Guardia Nacional, denunció en Guerrero una red de corrupción entre mandos, funcionarios de MORENA y Los Tlacos. Días después apareció asesinado y desmembrado junto a otras tres personas”.

En el mismo mensaje, el dirigente priista sostuvo que el gobierno estatal “tiene que responder por un estado donde el crimen avanza, mata y somete comunidades”, y agregó que “cada funcionario, político y mando señalado debe ser investigado”.

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También pidió que, si la gobernadora “no puede garantizar seguridad, enfrentar al crimen y limpiar las instituciones bajo su responsabilidad, debe renunciar y hacerse a un lado”.

Agente Eduardo Bustos Pérez aparece muerto en Guerrero tras difundir un video con acusaciones

El elemento fue localizado sin vida junto a otras tres personas en Plan de Lima, en Juan R. Escudero. RRSS

Eduardo Bustos Pérez apareció muerto en Guerrero horas después de difundir un video en el que denunció una presunta red de complicidad entre mandos de la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y el grupo criminal “Los Tlacos”; ninguno de esos señalamientos ha sido confirmado por autoridad alguna y Defensa informó que las circunstancias de la grabación ya forman parte de las investigaciones en curso.

Tras el hallazgo, la dependencia reforzó el despliegue en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. También adelantó que en los próximos días llegará un contingente mayor que permanecerá en la zona hasta detener a los responsables.

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El agente fue localizado sin vida junto a otras tres personas en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. Defensa precisó que Bustos Pérez estaba en días de descanso en Guerrero, estado del que era originario.

El agente dijo que vigilaba zonas de operación en Xaltianguis y Tierra Colorada

Tras el hallazgo, la Sedena reforzó el despliegue en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese video, Bustos Pérez se identificó como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional con sede en Iguala. El Financiero informó que se trataría de la 27 Coordinación con la misma sede, pero ninguna autoridad ha precisado oficialmente ese dato.

Según su testimonio, su superior directo era una persona a la que identificó como “el cabo Medina”. Afirmó que ese mando le ordenó dar vigilancia al grupo de “Los Ardillos” en la localidad de Xaltianguis.

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El agente dijo que sus tareas consistían en elaborar reportes escritos, tomar fotografías, mapear y georreferenciar puntos en Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada. Esa información, aseguró, era entregada a Medina.

En el video, Bustos Pérez dijo que vigilaba Xaltianguis y Tierra Colorada y que elaboraba reportes, fotografías y georreferenciación para un mando identificado como “cabo Medina”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bustos Pérez sostuvo que Medina se coordinaba con una persona identificada como “Montoro”, adscrita al área de delitos graves de la Fiscalía estatal. Añadió que ambos responderían a órdenes de “Los Tlacos”, quienes a su vez transmitirían instrucciones a elementos de la Guardia Nacional.

Ese entramado, de acuerdo con su versión, tendría como objetivo desplazar a “Los Ardillos” del municipio de Juan R. Escudero. El agente dijo que la meta era que ese grupo criminal tomara el control de “todo Juan N. Escudero y Xaltianguis” y después avanzara hacia el municipio de Acapulco.

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En su declaración, el agente mencionó montos concretos dentro de la estructura que denunció. Afirmó que a Medina y a Montoro “les están dando un sueldo neto de aproximadamente cien mil pesos a la quincena”, entregado en efectivo en Chilpancingo por integrantes de Los Tlacos.

Agregó que mandos de mayor jerarquía, con presencia en Chilpancingo, en el área conocida como MEGNA y en la coordinación estatal de Ocotitlán, recibirían “trescientos o doscientos mil pesos a la quincena”. Ese pago, según dijo, era superior al que percibiría Medina.