Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

Quienes planeen celebrar el Grito de Independencia con música tendrán opciones gratuitas en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como cada año, la noche del 15 de septiembre reunirá a miles de personas en plazas, explanadas y espacios públicos para conmemorar la Independencia de México.

En la Ciudad de México y el Estado de México habrá verbenas, actividades culturales, ferias y ceremonias del Grito de Independencia, acompañadas por conciertos gratuitos.

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La programación del martes 15 de septiembre de 2026 incluirá actuaciones de Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs, además de Paty Cantú, El Gran Silencio, Sonido La Changa y otros artistas.

Los festejos abarcarán distintos géneros, desde pop y cumbia hasta rap, música norteña, regional mexicano y propuestas folclóricas.

Algunas actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta después de los actos oficiales. En varias sedes también se anunciaron puestos de comida, danza regional, juegos pirotécnicos y espectáculos de drones para las familias.

Presentaciones confirmadas en las alcaldías de la Ciudad de México

Las alcaldías de la Ciudad de México tendrán una agenda distribuida desde el mediodía hasta la noche del 15 de septiembre.

A continuación, las presentaciones confirmadas hasta ahora, junto con los horarios, las sedes y las actividades adicionales anunciadas en cada demarcación.

Algunas carteleras pueden tener modificaciones, por lo que será recomendable verificar la información en los canales oficiales de cada alcaldía antes de acudir.

Álvaro Obregón

Horario de inicio: 12:00 horas.

Artistas: 90’s Pop Tour con JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín; La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

Benito Juárez

Horario de inicio: 18:00 horas.

Artistas: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter.

Cuajimalpa

Horario de inicio: 18:00 horas.

Artistas: Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Carro Show.

Iztacalco

Horario de inicio: 16:00 horas.

Artistas: Edwin Luna y Adolescentes Orquesta , con actuación prevista a las 20:45 horas.

Actividades adicionales: danza folclórica y regional, verbena, feria, fuegos pirotécnicos y coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026 a las 17:00 horas.

Ceremonia del Grito: 23:00 horas.

🇲🇽🎉 ¡Que se arme la fiesta, Iztacalco! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre, ven a celebrar nuestras Fiestas Patrias con música, baile, feria y mucho sabor mexicano. 💃🎶



📍 Explanada de la Alcaldía Iztacalco

🗓️ 15 de septiembre | ⏰ A partir de las 16:00 hrs. pic.twitter.com/XTRN7sWHnN — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 8, 2026

Iztapalapa

Horario de inicio: 15:30 horas. Artistas: Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona. Ceremonia del Grito: 22:15 horas.

Miguel Hidalgo

Horario de inicio: 15:00 horas.

Artistas: Embajadores de la Cumbia Dinamita, a las 19:00 horas; Yaguarú; y Paty Cantú, a las 23:15 horas.

Tláhuac

Horario de inicio: 18:00 horas.

Artistas: Flores de México , Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita , a las 21:00 horas, y Vagón Chicano , a las 23:15 horas.

Ceremonia del Grito: 22:45 horas.

Actividades posteriores: espectáculo de drones y fuegos pirotécnicos.

Xochimilco

Horario de inicio: 21:00 horas.

Artistas: El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes.

Alcaldías sin cartelera artística confirmada en la información disponible

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Gustavo A. Madero.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Venustiano Carranza.

Tlalpan.

🇲🇽🔥 ¡Xochimilco se prepara para dar el Grito!



Este 15 de septiembre nuestras Fiestas Patrias serán con música, tradición y orgullo. ❤️💚🤍



El Gran Silencio llega a Xochimilco para ponerle ritmo y rock a la Noche del Grito.



Aparta la fecha.#XochimilcoFlorece🌺 @CamachoCirce pic.twitter.com/jVcszjjvlT — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 3, 2026

Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

El Zócalo de la Ciudad de México será la sede de la celebración central por el Grito de Independencia. Las actividades arrancarán a las 19:00 horas con una verbena y espectáculos folclóricos.

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El concierto de Intocable está programado para las 21:00 horas. La agrupación norteño-tejana se presentará antes de la ceremonia oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ceremonia del Grito de Independencia comenzará a las 23:00 horas. Después del acto protocolario habrá fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.

El acceso al concierto y a las actividades será gratuito. La entrada estará sujeta a la capacidad del Zócalo, por lo que se recomienda acudir con varias horas de anticipación.

La celebración capitalina continuará al día siguiente con el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. El inicio está previsto a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo.

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El recorrido pasará por la calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte. La información disponible prevé la participación de 12 mil 804 efectivos, 536 vehículos y 424 caballos.

El Servicio de Transmisiones incorporará drones tácticos por primera vez. La Brigada de Fusileros Paracaidistas conmemorará 80 años de tradición durante el desfile.

El concierto de Intocable está programado para las 21:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santa Fe Klan y Lila Downs encabezarán las celebraciones en el Estado de México

El Estado de México tendrá celebraciones gratuitas en municipios del Valle de México y otras localidades, con conciertos de rap, música regional, cumbia, norteño y banda.

Naucalpan y Ecatepec concentrarán dos de las actuaciones anunciadas con mayor convocatoria, aunque la programación también alcanza a Toluca, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Metepec, entre otros puntos.

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A continuación, las presentaciones confirmadas en los municipios mexiquenses. En algunos casos, la información disponible no detalla horarios o recintos, por lo que será necesario consultar los avisos oficiales de cada alcaldía antes de acudir.

Naucalpan de Juárez

Artistas: Santa Fe Klan

Ecatepec

Horario de inicio: 17:00 horas.

Artistas: 3 Raíces , Subversión Norteña , Mariachi Femenil Amazonas , La Gozadera Orquesta y Calle 4 .

Actuación principal: Lila Downs, a las 23:00 horas, como parte de la gira Cambias mi Mundo .

Toluca

Horario de inicio: 17:30 horas.

Artistas: Germán Montero, Aarón y su Grupo Ilusión y María José.

Atizapán de Zaragoza

Horario de inicio: 19:00 horas.

Artistas: Nuevo Arranque, AK7 y Los Primos de Durango.

Huixquilucan

Artistas: Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio.

Zumpango

Artistas: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Lila Downs y varios grupos musicales se presentarán el 15 de septiembre en la Explanada Municipal de Ecatepec. (Gobierno de Ecatepec)

Tenancingo

Artistas: Los Acosta.

Ixtapan de la Sal

Artista: Saúl El Jaguar .

Villa del Carbón

Artista: El Komander.

Atlacomulco

Artista: El Poder del Norte de Arturo Buenrostro.

Chimalhuacán

Artistas: El Poder del Norte, Banda Zeta y Simba.

Valle de Chalco

Artistas: Memo Garza, Ponzoña Musical y Banda La Bucanera.

Melchor Ocampo

Artistas: La Sonora Dinamita, Banda Tierra Dora y Banda Trueno.

Tlalnepantla

Artistas: Sonido La Changa, Manoella Torres y Despechadas.

La Paz

Artistas: Pequeños Musical y Los Cadetes de Linares.

Chicoloapan

Artistas: Montez de Durango, Banda Pequeños Musical y Orquesta La Típica.

Metepec

Artista: Lenin Ramírez.

Aculco

Artistas: Los Marticillos y Banda Los Montañeses.

Xonacatlán

Artistas: Grupo Kien, Emperadores del Norte y Adrián Alvarado.

Soyaniquilpan

Artista: Claudio Alcaraz.

Jilotepec

Artistas: Los 2 de la S.

Amecameca

Artista: Banda La Única del Rancho.

Villa Victoria

Artista: Grupo Mojado.

Este 15 de septiembre, Ciudad Naucalpan se llena de orgullo, música y tradición. 🇲🇽✨



Celebremos juntas y juntos una noche que nos une como pueblo, al ritmo de Santa Fe Klan, para gritar con fuerza y orgullo: ¡Viva México! 🎶



Porque nuestras tradiciones se viven en comunidad y… pic.twitter.com/834Dzl27Jg — Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027. (@GobNau) August 20, 2026

Las celebraciones del 15 de septiembre se realizarán con acceso gratuito en las sedes anunciadas.

Ante la posibilidad de ajustes en horarios, artistas o ubicaciones, será necesario revisar las comunicaciones oficiales de cada alcaldía y municipio antes de acudir.