México

Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

Habrá conciertos gratuitos en alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses como parte de las fiestas patrias

Multitud con banderas de México ante un escenario al aire libre, bajo fuegos artificiales, guirnaldas y retratos superpuestos de cantantes.
Quienes planeen celebrar el Grito de Independencia con música tendrán opciones gratuitas en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Como cada año, la noche del 15 de septiembre reunirá a miles de personas en plazas, explanadas y espacios públicos para conmemorar la Independencia de México.

En la Ciudad de México y el Estado de México habrá verbenas, actividades culturales, ferias y ceremonias del Grito de Independencia, acompañadas por conciertos gratuitos.

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La programación del martes 15 de septiembre de 2026 incluirá actuaciones de Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs, además de Paty Cantú, El Gran Silencio, Sonido La Changa y otros artistas.

Los festejos abarcarán distintos géneros, desde pop y cumbia hasta rap, música norteña, regional mexicano y propuestas folclóricas.

Algunas actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta después de los actos oficiales. En varias sedes también se anunciaron puestos de comida, danza regional, juegos pirotécnicos y espectáculos de drones para las familias.

Presentaciones confirmadas en las alcaldías de la Ciudad de México

Las alcaldías de la Ciudad de México tendrán una agenda distribuida desde el mediodía hasta la noche del 15 de septiembre.

A continuación, las presentaciones confirmadas hasta ahora, junto con los horarios, las sedes y las actividades adicionales anunciadas en cada demarcación.

Algunas carteleras pueden tener modificaciones, por lo que será recomendable verificar la información en los canales oficiales de cada alcaldía antes de acudir.

Álvaro Obregón

  • Horario de inicio: 12:00 horas.
  • Artistas: 90’s Pop Tour con JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín; La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

Benito Juárez

  • Horario de inicio: 18:00 horas.
  • Artistas: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter.

Cuajimalpa

  • Horario de inicio: 18:00 horas.
  • Artistas: Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Carro Show.

Iztacalco

  • Horario de inicio: 16:00 horas.
  • Artistas: Edwin Luna y Adolescentes Orquesta, con actuación prevista a las 20:45 horas.
  • Actividades adicionales: danza folclórica y regional, verbena, feria, fuegos pirotécnicos y coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026 a las 17:00 horas.
  • Ceremonia del Grito: 23:00 horas.

Iztapalapa

  1. Horario de inicio: 15:30 horas.
  2. Artistas: Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.
  3. Ceremonia del Grito: 22:15 horas.

Miguel Hidalgo

  • Horario de inicio: 15:00 horas.
  • Artistas: Embajadores de la Cumbia Dinamita, a las 19:00 horas; Yaguarú; y Paty Cantú, a las 23:15 horas.

Tláhuac

  • Horario de inicio: 18:00 horas.
  • Artistas: Flores de México, Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita, a las 21:00 horas, y Vagón Chicano, a las 23:15 horas.
  • Ceremonia del Grito: 22:45 horas.
  • Actividades posteriores: espectáculo de drones y fuegos pirotécnicos.

Xochimilco

  • Horario de inicio: 21:00 horas.
  • Artistas: El Gran Silencio, Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes.

Alcaldías sin cartelera artística confirmada en la información disponible

  • Azcapotzalco.
  • Coyoacán.
  • Gustavo A. Madero.
  • La Magdalena Contreras.
  • Milpa Alta.
  • Venustiano Carranza.
  • Tlalpan.

Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

El Zócalo de la Ciudad de México será la sede de la celebración central por el Grito de Independencia. Las actividades arrancarán a las 19:00 horas con una verbena y espectáculos folclóricos.

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El concierto de Intocable está programado para las 21:00 horas. La agrupación norteño-tejana se presentará antes de la ceremonia oficial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ceremonia del Grito de Independencia comenzará a las 23:00 horas. Después del acto protocolario habrá fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.

El acceso al concierto y a las actividades será gratuito. La entrada estará sujeta a la capacidad del Zócalo, por lo que se recomienda acudir con varias horas de anticipación.

La celebración capitalina continuará al día siguiente con el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. El inicio está previsto a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo.

El recorrido pasará por la calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte. La información disponible prevé la participación de 12 mil 804 efectivos, 536 vehículos y 424 caballos.

El Servicio de Transmisiones incorporará drones tácticos por primera vez. La Brigada de Fusileros Paracaidistas conmemorará 80 años de tradición durante el desfile.

Cinco hombres con sombreros negros y camisas negras posan delante del logotipo de Intocable en un fondo con detalles en rojo y dorado.
El concierto de Intocable está programado para las 21:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santa Fe Klan y Lila Downs encabezarán las celebraciones en el Estado de México

El Estado de México tendrá celebraciones gratuitas en municipios del Valle de México y otras localidades, con conciertos de rap, música regional, cumbia, norteño y banda.

Naucalpan y Ecatepec concentrarán dos de las actuaciones anunciadas con mayor convocatoria, aunque la programación también alcanza a Toluca, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Metepec, entre otros puntos.

A continuación, las presentaciones confirmadas en los municipios mexiquenses. En algunos casos, la información disponible no detalla horarios o recintos, por lo que será necesario consultar los avisos oficiales de cada alcaldía antes de acudir.

Naucalpan de Juárez

  • Artistas: Santa Fe Klan

Ecatepec

  • Horario de inicio: 17:00 horas.
  • Artistas: 3 Raíces, Subversión Norteña, Mariachi Femenil Amazonas, La Gozadera Orquesta y Calle 4.
  • Actuación principal: Lila Downs, a las 23:00 horas, como parte de la gira Cambias mi Mundo .

Toluca

  • Horario de inicio: 17:30 horas.
  • Artistas: Germán Montero, Aarón y su Grupo Ilusión y María José.

Atizapán de Zaragoza

  • Horario de inicio: 19:00 horas.
  • Artistas: Nuevo Arranque, AK7 y Los Primos de Durango.

Huixquilucan

  • Artistas: Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio.

Zumpango

  • Artistas: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.
Cartel publicitario con la imagen de la cantante Lila Downs en vestido rojo y la programación de presentaciones musicales con sus horarios
Lila Downs y varios grupos musicales se presentarán el 15 de septiembre en la Explanada Municipal de Ecatepec. (Gobierno de Ecatepec)

Tenancingo

  • Artistas: Los Acosta.

Ixtapan de la Sal

  • Artista: Saúl El Jaguar .

Villa del Carbón

  • Artista: El Komander.

Atlacomulco

  • Artista: El Poder del Norte de Arturo Buenrostro.

Chimalhuacán

  • Artistas: El Poder del Norte, Banda Zeta y Simba.

Valle de Chalco

  • Artistas: Memo Garza, Ponzoña Musical y Banda La Bucanera.

Melchor Ocampo

  • Artistas: La Sonora Dinamita, Banda Tierra Dora y Banda Trueno.

Tlalnepantla

  • Artistas: Sonido La Changa, Manoella Torres y Despechadas.

La Paz

  • Artistas: Pequeños Musical y Los Cadetes de Linares.

Chicoloapan

  • Artistas: Montez de Durango, Banda Pequeños Musical y Orquesta La Típica.

Metepec

  • Artista: Lenin Ramírez.

Aculco

  • Artistas: Los Marticillos y Banda Los Montañeses.

Xonacatlán

  • Artistas: Grupo Kien, Emperadores del Norte y Adrián Alvarado.

Soyaniquilpan

  • Artista: Claudio Alcaraz.

Jilotepec

  • Artistas: Los 2 de la S.

Amecameca

  • Artista: Banda La Única del Rancho.

Villa Victoria

  • Artista: Grupo Mojado.

Las celebraciones del 15 de septiembre se realizarán con acceso gratuito en las sedes anunciadas.

Ante la posibilidad de ajustes en horarios, artistas o ubicaciones, será necesario revisar las comunicaciones oficiales de cada alcaldía y municipio antes de acudir.

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