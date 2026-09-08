Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

Head Coach of the Mexico National Team, Rafael "Rafa" Marquez, participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

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Está por empezar una nueva etapa en la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial la integración del nuevo cuerpo técnico, el ex futbolista se prepara para empezar su carrera como entrenador.

Su nombramiento llega después de acompañar a Javier Aguirre en el proceso de la Copa Mundial 2026 y cierra el paso de excapitán a entrenador del equipo nacional. Acompañado de Andrés Guardado, el Káiser empezará el nuevo camino rumbo al proceso mundialista 2030.

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A pocas semanas de que Rafa dirija su primer partido, la FMF alista detalles para realizar la presentación oficial del nuevo entrenador del equipo mexicano. Es habitual que la Federación realice una conferencia de prensa para presentar al nuevo estratega y presentar el proyecto.

¿Cuándo es la presentación oficial de Rafa Márquez?

El próximo jueves 10 de septiembre se llevará a cabo la presentación oficial de Rafa Márquez y su cuerpo técnico. Se espera que el evento empiece a las 10:00 horas en las instalaciones de la FMF.

Rafa Márquez no reveló dónde vivirá tras asumir el cargo de auxiliar técnico con la selección mexicana (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

Será la primera vez que Márquez encabece la rueda de prensa como director técnico de la Selección Nacional de México; cabe recordar que su debut será el 26 de septiembre ante Colombia. Entre los nombres que integran su cuerpo técnico destacan Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo, Xabier Mancisidor y más.

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Rafa Márquez presenta a su cuerpo técnico para Selección Mexicana

Rafael Márquez presentó a su cuerpo técnico de la Selección Mexicana con la mira puesta en el Mundial 2030, un proyecto que arranca después de la Copa del Mundo de 2026 y que tendrá su primer examen en una gira por Estados Unidos con cuatro partidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

La Federación Mexicana de Futbol informó que el grupo lo integran Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros, y Pol Lorente como preparador físico. El equipo reúne experiencia en Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League y las principales ligas de Europa.

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El estreno de este proceso ya tiene calendario. México jugará el 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore, el 29 de septiembre contra Perú en Harrison, Nueva Jersey, el 3 de octubre frente a Estados Unidos en Glendale, Arizona, y el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.

Rafa Márquez debutará con México en un amistoso contra Colombia (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

La presentación del grupo marca el inicio formal del ciclo 2026-2030 para Márquez. En los próximos días, el nuevo cuerpo técnico será presentado ante medios de comunicación y aficionados.

¿Quién es Rafa Márquez?

El nuevo técnico del Tri nació el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán, y tiene 47 años. Su vínculo con el futbol comenzó desde la infancia, impulsado por su padre Rafael Márquez Esqueda, quien también fue jugador profesional.

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Según la FIFA, su formación tomó rumbo cuando participó en un torneo regional y recibió la oportunidad de incorporarse a las fuerzas básicas de Atlas, el club que marcó tanto el inicio como el cierre de su carrera como futbolista. Ingresó a las categorías inferiores de los Rojinegros a los 13 años y debutó en Primera División a los 17.

Pocos meses después de su estreno con el primer equipo recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana. Desde esos años ya destacaba por su capacidad para anticipar, salir jugando y ordenar desde la defensa.

Su consolidación en Atlas lo llevó a Europa en 1999, cuando fue fichado por el AS Mónaco. Ahí pasó cuatro temporadas y ganó la Ligue 1 antes de dar el salto que marcó el punto más alto de su carrera de clubes.

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En 2003 llegó al Barcelona, donde permaneció siete años y formó parte de una generación en la que coincidió con Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta y Lionel Messi. Con el club catalán conquistó cuatro títulos de LaLiga, dos Champions League y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos.

Después de salir de España continuó su trayectoria con New York Red Bulls en la MLS, Club León, Hellas Verona y Atlas. Con el conjunto esmeralda ganó el Apertura 2013 y el Clausura 2014, mientras que su regreso a Guadalajara le permitió cerrar su carrera en el equipo donde había comenzado.

Ese recorrido por distintas ligas lo convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con mayor presencia internacional. A lo largo de su carrera también dejó una imagen reconocible por su técnica, su personalidad y su capacidad para desempeñarse como defensa central o mediocampista defensivo.

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Rafa Márquez disputó cinco Copas del Mundo consecutivas: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Fue capitán en las cinco ediciones, una marca que lo colocó entre los referentes históricos del torneo y de la selección nacional.

En total acumuló 148 partidos internacionales con el Tricolor. Durante más de dos décadas fue uno de los rostros más identificables de México dentro de la cancha.