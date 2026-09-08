El influencer "Azlan" será juzgado por violación y corrupción de menores en Hermosillo: fue detenido por el ataque al CUM. RRSS

Guardar

Un juez vinculó a proceso a Azlán “N”, autodenominado influencer, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y corrupción de menores. La víctima es una adolescente de 13 años de identidad reservada en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la resolución se dio tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba correspondientes.

PUBLICIDAD

Qué pasó con la adolescente de 13 años en Hermosillo

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22. Azlán “N” facilitó bebidas alcohólicas a la menor durante un evento musical realizado en la colonia Palo Verde.

El influencer "Azlan" será juzgado por violación y corrupción de menores en Hermosillo: fue detenido por el ataque al CUM. Fiscalía de Sonora

La Fiscalía sostiene que el imputado aprovechó posteriormente la relación de confianza y las condiciones en las que se encontraba la víctima. En ese contexto, cometió actos de naturaleza sexual en un domicilio de la colonia El Ranchito.

Por estos hechos, el juez impuso a Azlán “N” prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria en esta causa.

PUBLICIDAD

La detención vinculada al ataque en el Centro de Usos Múltiples

La captura de Azlán “N” se produjo en el marco de las investigaciones derivadas del ataque armado registrado el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. Ese día, un grupo armado ingresó al recinto, realizó detonaciones con rifles de asalto e incendió el ring que había sido instalado para un espectáculo.

El evento, programado para la jornada siguiente, contemplaba la participación de influencers y boxeadores. “Los daños obligaron a la suspensión de la función.”

Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)

En ese contexto, la AMIC detuvo a cuatro personas relacionadas con los hechos ocurridos en el CUM. Entre ellas se encontraba Azlán “N”, quien ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

PUBLICIDAD

Las otras tres personas aprehendidas son investigadas por su presunta participación en homicidios cometidos en la capital sonorense, según informó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez. La autoridad judicial deberá determinar la situación jurídica de cada uno conforme avance el procedimiento correspondiente.

Videos de venta de drogas y una causa distinta por narcomenudeo

Las investigaciones permitieron establecer que Azlán “N” realizaba y difundía videos mediante los cuales promovía productos ilegales, entre ellos drogas. Esta conducta constituye una línea de investigación adicional por posible apología del delito, que ya fue judicializada.

Por estos hechos, Azlán “N” deberá responder ante la autoridad judicial en el procedimiento correspondiente, el cual continuará conforme a derecho.

En una causa distinta, Azlán “N” fue vinculado a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana. En este procedimiento también se le impuso prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió la noche del pasado 28 de agosto. Crédito: Redes Sociales

De esta forma, el imputado enfrenta procesos penales abiertos por tres causas distintas: los delitos sexuales contra la menor, la posible apología del delito y el narcomenudeo.

La postura de la Fiscalía frente a los delitos contra menores

La FGJES señaló que mantendrá una actuación firme frente a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. La dependencia también indicó que continuará el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo.

Según el comunicado, “el objetivo es llevar ante los tribunales a quienes vulneren la integridad de menores o participen en actividades que afecten la seguridad de la comunidad.”