Prueba PISA 2025: así son las preguntas del examen en el que México no salió bien evaluado

Un ejemplo de PISA 2025 plantea convertir 3 mil SGD a ZAR con tipo de cambio 1 a 4.2 y obtener 12 mil 600 como resultado correcto. Crédito: Cuartoscuro.

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México registró una caída de 7 puntos en Matemáticas en los resultados de la prueba PISA 2025, donde 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño; aun así, el país se mantiene entre los mejor evaluados de América Latina, en una medición que ilustra qué tipo de problemas pueden o no resolver los alumnos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

Uno de los reactivos difundidos por el Ministerio de Educación de España de ejemplos liberados muestra una situación de tipo de cambio en la prueba de Matemáticas: una estudiante de Singapur cambia 3 mil dólares de Singapur a rands sudafricanos con una tasa de 1 a 4.2, el alumno debe de responder cuánto dinero obtuvo luego de la conversión.

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El resultado correcto es 12 mil 600 ZAR. Tres meses después, continúa el examen, con 3 mil 900 rands restante y un nuevo tipo de cambio de 1 a 4.0, el alumno debe de poner cuantos dólares de Singapur tuvo la estudiante ejemplo. El resultado es 975.

Los ejemplos de PISA miden cálculo, interpretación y explicación

El material plantea convertir 3,000 dólares de Singapur a rands, rehacer el cálculo con una tasa distinta y argumentar por qué el cambio de 4.2 a 4.0 favorece a la estudiante. Fotos:Cuartoscuro

El apartado de matemáticas presentado por el Ministerio de Educación de España plantea tres niveles de exigencia sobre un mismo caso. Primero pide convertir una cantidad con una tasa fija; después exige rehacer la operación con un valor actualizado; al final solicita explicar si el cambio de 4.2 a 4.0 favorece a la estudiante y justificar la respuesta.

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La puntuación máxima en esa tercera pregunta se otorga cuando el alumno responde que sí y explica que, al disminuir la cantidad de rands necesaria para obtener un dólar de Singapur, el dinero restante rinde más al reconvertirse. El documento también distingue entre respuestas correctas con fundamento y contestaciones afirmativas sin explicación suficiente.

Ejemplo de comprensión lectora en PISA se centra en artículo sobre cómo cepillarse los dientes

El texto pide en la prueba de lectura identificar la idea principal del artículo y no datos secundarios. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

En comprensión lectora, el ejemplo gira en torno a un texto sobre la forma correcta de cepillarse los dientes. El primer reactivo pide a los alumnos que elija cuál es la idea principal del artículo, es decir, identificar la mejor manera de hacerlo, no el tipo de cepillo ni la importancia general de la dentadura.

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El próximo reactivo pide al alumno que explique la recomendación de los investigadores británicos mencionados en el examen, eso se hace con el fin de que el estudiante pueda localizar y extraer información.

La siguiente pregunta dice: “Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua?" y el alumno debe de explicar su respuesta. Posteriormente, el examen pide identificar por qué el texto menciona un bolígrafo, la respuesta correcta es que la comparación ayuda a entender cómo debe sujetarse el cepillo de dientes.

Ciencias incluye filtración del agua, cloro y riesgos a la salud

En ciencias, PISA abordó la potabilización del agua, la filtración natural del suelo y el uso de cloro para eliminar bacterias y otros microbios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo de ciencias se centra en el agua potable y en las etapas de potabilización. Una de las preguntas pide explicar por qué el agua subterránea tiene menos bacterias y partículas contaminantes. La respuesta es porque el suelo, las rocas y la arena actúan como filtro natural.

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La prueba también pregunta por la función del decantador dentro del proceso. La opción correcta indica que en esa etapa la grava y la arena se depositan en el fondo, lo que ayuda a limpiar el agua antes de pasos posteriores.

Más adelante, el material pregunta por qué se añade cloro al agua en la cuarta etapa. La respuesta válida es que el cloro mata bacterias, microbios, virus o gérmenes, es decir, actúa para eliminar agentes que pueden hacerla insegura para el consumo.

Si después del tratamiento se detectaran bacterias peligrosas, el documento pide que explique lo que los consumidores del agua deben hacer antes de beberla. El examen considera correcta una respuesta que proponga hervir el agua en casa. También acepta otros métodos seguros de potabilización doméstica, como el uso de pastillas de cloro o un filtro microporoso.

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El bloque de salud asociado al agua contaminada marca como correctas dos asociaciones: sí puede causar diarrea y sí puede transmitir lombrices intestinales o tenia solitaria. En cambio, no se considera causa de diabetes ni de VIH/SIDA.

El país baja a 388 puntos en Matemáticas en PISA 2025

Un informe de Argentinos por la Educación sintetiza los resultados de América Latina en PISA 2025, área donde el 69% de alumnos mexicanos no logra el nivel básico en Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México retrocede en Matemáticas en PISA 2025: obtiene 388 puntos y el 69% de sus estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de desempeño, una caída de siete puntos frente a 2022 que lo mantiene entre los tres mejores resultados de América Latina, pero lejos del promedio de la OCDE.

El deterioro colocó al país entre cinco naciones latinoamericanas que bajaron en esta materia entre 2022 y 2025. En la región, la proporción de alumnos por debajo del nivel básico va de 57% a 92%, mientras que en la OCDE el promedio es de 35%.

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De acuerdo con el informe “¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo con base en resultados publicados por la OCDE, México quedó por debajo de Uruguay, con 405 puntos, y de Chile, con 403, entre 13 países latinoamericanos analizados.

Paraguay y Guatemala registraron 334 puntos en Matemáticas, y República Dominicana llegó a 339. El promedio de la OCDE en esa área es de 463 puntos.

La prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años en Lectura, Matemáticas y Ciencias, y mide tanto conocimientos como la capacidad de utilizarlos en situaciones nuevas. En 2025 participaron 91 países y economías, de los cuales 38 forman parte de la OCDE; América Latina está representada por 13 países.

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