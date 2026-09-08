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La evolución de River Plate, de un club de fútbol a una marca global: “El estadio es un atractivo en sí mismo”

David Trezeguet y Matías Patanian hablaron sobre la remodelación del Estadio Monumental con sus estrategias para acercar el club a sus aficionados

Hoy en día buscan mejor la experiencia del aficionado de cara al Mundial 2030 que se jugará en Argentina. (Infobae: Luis Mote Nava)

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Durante la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo celebrado en Ciudad de México, Matías Patanian, quien fue vicepresidente de River Plate, y el ex campeón del mundo David Trezeguet expusieron la estrategia del club para llevar la pasión de su afición a nuevos mercados.

En entrevista con Infobae México, Patanian sostiene que el club trabaja para que su estadio se convierte en una plataforma de experiencias para los aficionados, más allá de lo que ocurra en el campo de juego.

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El origen de la transformación

La pandemia fue el parteaguas del cambio. (Infobae México: Luis Mote Nava)
La pandemia fue el parteaguas del cambio. (Infobae México: Luis Mote Nava)

La ampliación forma parte de una transformación que comenzó durante la pandemia, donde el club aprovechó el cierre de los estadios para hundir el campo de juego y construir un anillo de tribunas:

“Hoy el estadio de River es un atractivo en sí mismo. Todo aquel extranjero que tiene la suerte de pisar el estadio se va con la atmósfera que se vive, con la nueva infraestructura, se va gratamente sorprendido”, comentó Patanian.

El Monumental será uno de los estadios sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030 y por ello buscan tener todo listo para recibir a los aficionados de todo el mundo.

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David Trezeguet ve al Mundial de 2030 como una fiesta continental

El ex campeón del mundo vivirá otro mundial desde otra posición. (Infobae México: Luis Mote Nava)
El ex campeón del mundo vivirá otro mundial desde otra posición. (Infobae México: Luis Mote Nava)

David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, participa ahora en actividades institucionales y como representante del fútbol.

El exdelantero afirma que observa los Mundiales desde la mirada de un aficionado, aunque conserva la experiencia de haber jugado tres ediciones.

“Lo vivo como un hincha más en este momento. Me ha tocado vivir desde el otro lado. He tenido la posibilidad de participar en tres Mundiales, en uno tuve la posibilidad de ganarlo, el de Francia 98”, expresó para Infobae.

El exjugador plantea que el Mundial reúne a las selecciones con mayor nivel, pero también conecta a públicos de distintas culturas. Para 2030, destaca que la conversación suele concentrarse en España, Portugal y Marruecos, mientras Sudamérica también tendrá un papel central.

“Siempre se habla de tres países anfitriones como Marruecos, España y Portugal, pero no nos tenemos que olvidar que también Uruguay, Argentina y Paraguay estarán presentes”, advierte Trezeguet.

El torneo tendrá partidos inaugurales en territorio sudamericano como homenaje a la Copa del Mundo de 1930. Uruguay recibió aquella primera edición, mientras Argentina y Paraguay formarán parte de la celebración continental.

Trezeguet asegura que las leyendas del fútbol intercambian opiniones con FIFA sobre el crecimiento de la competencia y los cambios que implica un Mundial con más sedes. Para él, la dimensión deportiva debe convivir con la experiencia de quienes asisten a los encuentros.

“El fútbol es una fiesta. El Mundial reúne muchas expectativas, reúne a los mejores futbolistas del mundo que representan a cada nación”, concluye.

El Monumental como una experiencia más allá del fútbol

También recibe eventos empresariales y conciertos. (Infobae México: Luis Mote Nava)
También recibe eventos empresariales y conciertos. (Infobae México: Luis Mote Nava)

Patanian afirma que el estadio representa una fuente de ingresos permanente, donde la meta es que el inmueble concentre actividades deportivas, musicales, empresariales y turísticas, además de recibir a los aficionados en los encuentros de River.

“Estamos trabajando día a día en la remodelación del estadio y en ofrecer no solamente un lugar donde los equipos jueguen al fútbol, sino una sede permanente los 365 días del año para eventos, para shows, para lugares de encuentro corporativos y, obviamente, para que juegue nuestro primer equipo”, señala.

El directivo explica que la transformación no se reduce a la infraestructura. River también reorganizó su operación interna después de una etapa complicada para el club. La profesionalización de las áreas de gestión y la contratación de especialistas formaron parte de ese proceso.

La institución apuesta por la estabilidad financiera para sostener su modelo deportivo. Los ingresos por cuotas de socios, abonos y días de partido permiten que el club no dependa de la venta inmediata de futbolistas para equilibrar sus cuentas.

Su idea es formar jugadores en las fuerzas básicas y acompañarlos hasta que surja una oportunidad para ir a Europa, donde el club decidirá los tiempos deportivos y económicos de cada transferencia, en lugar de vender por necesidad.

River busca llevar su cultura a otros países

River Plate busca expandir su presencia internacional REUTERS/Agustin Marcarian
River Plate busca expandir su presencia internacional REUTERS/Agustin Marcarian

La expansión internacional de River Plate incluye sus escuelas de fútbol, la presencia en torneos globales y una estrategia comercial orientada a nuevos patrocinadores. Para Patanian, los resultados deportivos ayudan a consolidar esa búsqueda.

“El éxito deportivo se da cuando uno tiene resultados porque el optimismo de la afición crece y eso facilita la búsqueda de patrocinadores”, sostiene.

Señala que el vínculo con la comunidad forma parte del valor de la institución. Cada cuota, compra y asistencia al estadio se incorpora a un circuito que financia actividades deportivas, sociales y educativas.

River cuenta con un colegio y programas de formación para niños y jóvenes. El objetivo es que el club mantenga presencia en la vida cotidiana de sus socios, más allá de los 90 minutos de cada partido.

“La gente quiere tener la aspiración de estar abonado y poder ir a la cancha a alentar a su club”, afirma Patanian.

La dirigencia considera que la identidad del fútbol argentino puede convertirse en una carta de presentación fuera del país. Patanian describe al Monumental como un espacio donde el visitante percibe una forma distinta de vivir el deporte.

“La pasión en Latinoamérica es diferente. El fútbol se vuelve una parte de la vida de los argentinos. Cuando entras al estadio sientes vibraciones positivas”, dice.

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