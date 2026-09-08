México

Gobierno de México reporta 8.6 millones de servicios mediante la estrategia Atención a las Causas

Rosa Icela Rodríguez informó que 53 instituciones participan en una estrategia enfocada principalmente en jóvenes y comunidades

Atención a las Causas suma 8.6 millones de servicios en dos años.
Atención a las Causas suma 8.6 millones de servicios en dos años.
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La estrategia Atención a las Causas ha otorgado 8.6 millones de servicios y trámites durante los últimos dos años, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Gobernación durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en las acciones participan 53 instituciones del Gobierno de México y que parte de los trabajos están dirigidos a jóvenes, con programas relacionados con educación, empleo, deporte, cultura y prevención.

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Gobierno reporta acciones en comunidades mediante visitas y ferias

Rodríguez explicó que como parte de la estrategia se realizan visitas casa por casa para conocer las condiciones de las y los jóvenes y canalizar sus necesidades hacia distintas instituciones.

También se refirió a las Ferias de Paz, espacios en los que se ofrecen trámites y servicios a habitantes de diferentes comunidades.

Atención a las Causas lleva millones de servicios a comunidades y jóvenes.
Atención a las Causas lleva millones de servicios a comunidades y jóvenes.

Entre las acciones mencionadas se encuentra el apoyo para que personas que no cuentan con documentos de identidad puedan obtenerlos.

La funcionaria también informó sobre las actividades del Tianguis del Bienestar, que llegó a las localidades de San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Tula, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

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Según los datos presentados, el programa ha llegado a 35 municipios y 830 localidades, donde se han distribuido gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos y de primera necesidad, decomisados en aduanas.

La Secretaría de Gobernación señaló que estas entregas han beneficiado a casi 446,000 personas.

Desarme y programas para jóvenes forman parte de la estrategia

Durante su exposición, Rodríguez también presentó cifras relacionadas con la iniciativa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia.

Desarme y apoyo a jóvenes, ejes de la estrategia Atención a las Causas. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM
Desarme y apoyo a jóvenes, ejes de la estrategia Atención a las Causas. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el reporte, entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre de 2026, ciudadanos han entregado de manera anónima y voluntaria 13,157 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. El programa contempla además el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos.

En materia educativa, la secretaria señaló que se construyen, amplían y transforman planteles de bachillerato con el objetivo de contar con espacios para 400,000 jóvenes. También informó que están en marcha las obras de los primeros 60 Centros México Imparable.

En 34 de estos centros, agregó, se realizaron asambleas informativas con la participación de más de 19,000 personas para explicar las actividades previstas.

Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416,000 incorporaciones

Otro de los programas incluidos en el informe fue Jóvenes Construyendo el Futuro.

Según las cifras presentadas por Gobernación, más de 416,000 jóvenes se han incorporado mediante esquemas de capacitación, formación práctica y desarrollo de competencias técnicas y profesionales.

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416 mil incorporaciones. (Gobierno de México)

La estrategia también contempla actividades deportivas, culturales y comunitarias. Entre ellas se encuentra Boxeando por la Paz, que registra más de 31,000 alumnos, así como diversas actividades realizadas por el Instituto Mexicano de la Juventud, como tequios, murales y encuentros culturales y deportivos.

Además, se han conformado 1,837 Comités de Jóvenes por la Transformación. Rodríguez convocó a participar en la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, prevista para el próximo 23 de septiembre.

Actividades culturales y deportivas tendrán nuevas fechas

La Secretaría de Cultura mantiene el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en distintos estados del país.

El Teatro El Parque, la Galería Santa Fe y Salitre Mágico sumarán obras, un laboratorio de animación y opciones de entretenimiento familiar en las vacaciones de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Cultura y deporte preparan nuevas actividades en distintos estados del país. - crédito Alcaldía de Bogotá

La funcionaria también informó que este domingo se realizará en el Auditorio Nacional la final del concurso México Canta, para la cual todavía es posible registrarse para obtener boletos gratuitos.

Asimismo, pidió a habitantes de Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán estar atentos a próximas actividades de artes vivas, música y danza.

En materia deportiva, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con organizaciones y ligas de baloncesto, realizará el 27 de septiembre la Clase Nacional de Baloncesto Ponte Pila, Bota y Encesta.

Durante la presentación, Rosa Icela Rodríguez señaló que las acciones de la estrategia buscan atender necesidades de las comunidades, particularmente de las juventudes, mediante distintos programas y servicios gubernamentales.

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