Kenia Os triunfa sobre Shakira, Karol G y Yuridia en categoría ‘Girl Power’ de los Premios Juventud 2026

La ceremonia se celebró en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Fue la primera vez en la historia de los Premios Juventud que la gala se realizó fuera del continente americano. (Captura de Pantalla/Univisión Youtube)

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Kenia Os obtuvo el premio Girl Power en los Premios Juventud 2026 junto a la cantante española Lola Índigo, gracias a su tema “Fifty Fifty”.

El reconocimiento llegó en una noche que la cantante mexicana también aprovechó para estrenar en vivo su nueva canción “Malas Mañas” junto al artista Xavi, quien resultó ganador en otra categoría.

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La ceremonia se celebró en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Fue la primera vez en la historia de los Premios Juventud que la gala se realizó fuera del continente americano.

Lola Índigo Oficial/TikTok (Tecate Emblema)

El triunfo en la categoría Girl Power

Kenia OS y Lola Índigo, dos estrellas de la música urbana, brillaron juntas en una actuación memorable en el festival Tecate Emblema 2026, conectando con el público. (Merary Nuñez)

“Fifty Fifty” se impuso sobre otras cinco canciones nominadas en la categoría Girl Power.

Entre las competidoras figuraron “Amiga Mía” de Karol G y Greeicy, “Choka Choka” de Anitta y Shakira, y “Brujería” de Yuridia y Majo Aguilar.

¿Por qué ganó Kenia Os el premio Girl Power en 2026?

Se impuso sobre temas de artistas como Karol G, Shakira y Anitta en una de las categorías más competidas de la noche, celebrada en Marbella, España. (captura de pantalla/premios juventud)

La cantante mexicana se llevó el galardón junto a Lola Índigo por su colaboración “Fifty Fifty”, que se impuso sobre temas de artistas como Karol G, Shakira y Anitta en una de las categorías más competidas de la noche, celebrada en Marbella, España.

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El estreno de “Malas Mañas” no fue un hecho aislado dentro de la gala. Xavi, coautor del tema junto a Kenia Os, ganó también esa noche en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana por su canción “No Capea” junto a Grupo Frontera.

Repertorio y evolución musical

Kenia Os: La OG (Sony Music/Cinemex)

La carrera discográfica de Kenia Os comenzó en 2018 con el sencillo “Por Siempre”, bajo el sello Lizos Music. En 2020 lanzó su primer EP, “Canciones pa mi ex vol. 1”, que alcanzó el primer lugar en iTunes de México, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

En 2021 fundó su propio sello independiente, K Records, y firmó posteriormente con Sony Music México. De esa etapa surgieron sus primeros dos álbumes de estudio: “Cambios de Luna” (2022) y “K23” (2022), este último con un concepto futurista del que se desprendió su éxito “Malas decisiones”, certificado con oro, platino y diamante.

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En 2024 publicó “Pink Aura”, disco que incluyó colaboraciones con Álvaro Díaz y Bella Poarch, además del sencillo “Replay” junto al DJ Steve Aoki. Ese mismo año lanzó “Jackpot” junto a Belinda, colaboración incluida en el álbum “Indómita” de la cantante española.

En marzo de 2026 estrenó su álbum más reciente, “K de Karma”, tras casi dos años de pausa discográfica. El disco marcó una nueva etapa en su carrera y coincidió con un momento de alta visibilidad mediática para la artista.

Entre sus giras figuran el Cambios de Luna Tour (2022), el K23 Tour (2023), el Pink Aura Tour (2024) y el K de Karma Tour (2026). En su lista de colaboraciones también aparecen HaAsh, Thalía, CNCO y Anitta, con quien lanzó “En 4” en 2025.

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De youtuber a estrella del pop

La cantante Kenia OS cautiva al público con su energía y espectacular atuendo durante su presentación en el Tecate Emblema 2026. (Merary Nuñez)

Kenia Guadalupe Flores Osuna nació el 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa. Comenzó a crear contenido en YouTube en 2015, donde publicaba videoblogs sobre estilo de vida y moda.

Su popularidad la llevó a integrarse al grupo de creadores conocido como Jukilop, junto a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. En 2018 abandonó el equipo tras desacuerdos contractuales.

Esa salida tuvo consecuencias directas para su carrera digital. Debido a los términos de su contrato previo, perdió la propiedad de sus redes sociales, que fueron eliminadas por completo. El episodio generó una polémica pública entre youtubers que, paradójicamente, incrementó su popularidad.

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Tras reiniciar su presencia digital desde cero, creó el canal Team Os junto a su hermana Eloísa. Desde entonces expandió su actividad hacia el terreno empresarial con marcas como Kenia Os Beauty, KOS Essence y Kenia Os Shop, además de participar como conductora en los MTV MIAW 2021 y como concursante en Bake Off Celebrity México.

La polémica con Belinda y Danna Paola

Seguidores de Kenia Os, conocidos como “Keninis”, interpretaron la frase como una exclusión deliberada, dado que la cantante ya contaba con la colaboración “Jackpot” junto a Belinda. (Facebook Belinda / Kenia Os)

Las semanas previas a los Premios Juventud estuvieron marcadas por una controversia que involucró a Kenia Os, Belinda y Danna Paola. El origen se remonta a una entrevista que Belinda concedió a Vogue Latinoamérica el 21 de julio, en la que anunció un dueto con Danna y declaró que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

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Seguidores de Kenia Os, conocidos como “Keninis”, interpretaron la frase como una exclusión deliberada, dado que la cantante ya contaba con la colaboración “Jackpot” junto a Belinda. Ante la presión, Belinda aclaró que su comentario apuntaba a una rivalidad histórica entre ella y Danna, no a su colega mexicana.

La Trinidad del Pop que no fue

La controversia escaló hasta derivar en acusaciones cruzadas de hackeo entre fandoms. Seguidores de Danna Paola señalaron a los Keninis como responsables de un supuesto ataque al perfil de Spotify de la cantante, situación que Spotify terminó resolviendo. (Instagram)

Detrás de la disputa pública existe un proyecto musical sin fecha de estreno. Las tres artistas grabaron una canción entre agosto y septiembre de 2025, anunciada en octubre de ese año en un episodio del pódcast de Apple Music Radio. El tema, bautizado por la prensa como el “Blackout mexicano”, quedó paralizado por trabas administrativas. Fue la propia Kenia Os quien explicó la situación en el programa radial Cara C, en España: “La canción se paró por problemas administrativos”, precisó, y aclaró que la decisión provino de Sony Music, no de un conflicto entre las tres artistas.

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La controversia escaló hasta derivar en acusaciones cruzadas de hackeo entre fandoms. Seguidores de Danna Paola señalaron a los Keninis como responsables de un supuesto ataque al perfil de Spotify de la cantante, situación que Spotify terminó resolviendo.

Consultada al respecto en el programa Sale el Sol, Kenia Os negó cualquier participación: “No es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo”, afirmó, y agregó: “Invéntense otra cosa, por favor, ya es la segunda vez que me acusan de esto”.

El 8 de agosto, la cantante denunció públicamente lo que calificó como una “campaña de desprestigio” en su contra. A través de su canal de difusión en Instagram, escribió: “Últimamente mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando”.

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En ese mismo mensaje, Kenia Os estableció un límite sobre su responsabilidad frente al conflicto entre fandoms: “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”. La artista evitó en todo momento señalar a Belinda o a Danna Paola como responsables directas de la situación.

El malestar había crecido semanas antes con la circulación de un video del 30 de junio, captado durante el partido México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en el marco del Mundial 2026, donde Kenia Os y Danna Paola aparecieron en palcos contiguos sin interactuar.

No fue el único episodio de tensión con la prensa para la cantante durante 2026. En junio, al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, denunció haber recibido empujones y un golpe en el cuello durante un encuentro con reporteros que buscaban declaraciones sobre su relación con Peso Pluma. El programa De Primera Mano* cuestionó esa versión y señaló que el roce podría haber provenido del propio equipo de seguridad de la artista.

Otros ganadores de la noche

Shakira logró llevarse uno de los premios más importante del evento.

La edición 23 de los Premios Juventud reunió a 338 artistas nominados en 50 categorías. Shakira se coronó como Artista Premios Juventud Femenina, mientras que Bad Bunny obtuvo el galardón masculino equivalente.

En la categoría Álbum del Año, Karol G ganó por “Tropicoqueta”. El grupo Santos Bravos se llevó dos premios: Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina.

Aitana ganó Mejor Álbum Pop por “Cuarto Azul”, y compartió con Alejandro Sanz y Shakira el premio a Mejor Canción Pop por “Bésame”. Carín León, el artista con más nominaciones de la noche con nueve candidaturas, ganó Mejor Álbum Música Mexicana por “Palabra de To’s (Seca)” y compartió con Alejandro Fernández el premio a Mi Track Favorito por “Me Está Doliendo”.

Romeo Santos y Prince Royce obtuvieron dos premios: Mejor Álbum Tropical por “Better Late Than Never” y Tropical Mix por “Lokita Por Mí”. En la actuación, Angelique Boyer y Gabriel Soto ganaron como Mi Actriz Favorita y Mi Actor Favorito, respectivamente, por sus papeles en “Doménica Montero” y “Monteverde”.

Las nominaciones de Belinda y Danna Paola

Belinda llegó a esta edición con una nominación en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano IG- belindapop/Festival de Cannes

Belinda llegó a esta edición con una nominación en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano, por el tema “Canción para Regresar” junto a Sebastián Yatra, Lucho RK y Gente de Zona. La categoría fue finalmente ganada por Maluma con “Bronceador”.

No se registró ninguna nominación de Danna Paola en la lista oficial de candidatos de los Premios Juventud 2026, de acuerdo con el listado completo de las 50 categorías publicado antes de la gala.