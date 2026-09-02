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Palenque Tlaxcala 2026: Fechas, horarios y precio de los boletos para ver a Grupo Firme, Carlos Rivera y más

Se reveló la cartelera completa del Palenque de Tlaxcala 2026, conoce dónde comprar y el precio de los boletos

Palenque Tlaxcala 2026: Fechas, horarios y boletos para ver a Carlos Rivera, Grupo Firme y más (Redes Sociales)
Palenque Tlaxcala 2026: Fechas, horarios y boletos para ver a Carlos Rivera, Grupo Firme y más (Redes Sociales)
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Este miércoles 2 de septiembre se reveló el cartel completo del Palenque de Tlaxcala 2026, con las fechas, horarios y precios de los boletos para ver a artistas de la talla de Carlos Rivera, Grupo Firme, Julión Álvarez, Yuridia y más.

El itinerario de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026” incluye la presencia del cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, así como la primera aparición en esas tierras de la agrupación liderada por Eduin Caz, así como los espectáculos de Moy Bobadilla, Víctor Mendivil y Remmy Valenzuela.

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Conoce los días en los que se presentará cada artista, así como los horarios, precios de cada tipo de entrada, cuando inicia la venta y dónde comprar los boletos para el Palenque de la Feria Tlaxcala 2026.

¿Cómo será el Palenque de Tlaxcala en 2026?

Grupo Firme será la principal atracción del Orale Wey Fest, el próximo 6 de diciembre en el estadio El Campín - crédito @grupofirme/Instagram
crédito @grupofirme/Instagram

El Palenque de Tlaxcala en 2026 será un espacio completamente nuevo dentro de la renovación integral del Recinto Ferial de Tlaxcala. Tras más de 30 años sin una intervención de esta magnitud, las antiguas instalaciones fueron demolidas para dar paso a un inmueble de vanguardia.

El recinto llevará el nombre del cantautor tlaxcalteca Carlos Rivera, quien estará a cargo de inaugurar las instalaciones el próximo 23 de octubre.

Entre sus principales características destacan:

  • Aforo y estructura: Capacidad para aproximadamente 5,800 espectadores, con techumbre de alta resistencia, estructura de columnas perimetrales y mejor distribución en gradas y zona VIP.
  • Servicios e infraestructura: Áreas modernizadas de accesos, taquillas, núcleos sanitarios, zonas de consumo, restaurantes y bares contiguos.
  • Inversión general: Forma parte de un proyecto estatal de 400 millones de pesos destinado a la modernización del complejo ferial.
Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros
Carlos Rivera. (Instagram)

¿Quiénes estarán en el Palenque de Tlaxcala 2026?

Estos son los artistas que se presentarán en el Palenque de Tlaxcala y los días que se subirán al escenario. El Palenque será del 23 de octubre al 15 de noviembre del 2026

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  • Viernes 23 de octubre - Carlos Rivera
  • Sábado 24 de octubre - Julión Álvarez
  • Viernes 30 de octubre - Moy Bobadilla
  • Sábado 31 de octubre - Remmy Valenzuela
  • Viernes 6 de noviembre - Grupo Firme
  • Jueves 12 de noviembre - Yuridia
  • Viernes 13 de noviembre - Jorge Medina y Josi Cuen
  • Sábado 14 de noviembre - Víctor Mendivil

Palenque Tlaxcala 2026 boletos: ¿Dónde comprar y cuánto cuestan?

La venta de boletos para el Palenque de Tlaxcala 2026 iniciará este próximo viernes 4 de septiembre, a través de Top Tickets y también habrá venta física en Restaurante Los Portales, de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, y en Plaza Galerías Tlaxcala, de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.

  • Venta en línea: www.toptickets.com.mx
  • Puntos de venta presenciales: Plaza Galerías Tlaxcala de 10:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Sábado; y Restaurante Los Portales de 11:00 a 20:00 hrs. de Lunes a Domingo.

Los precios varían de acuerdo con la zona y van desde $500 hasta $5,200 pesos.

Cartelera Palenque de Tlaxcala (Instagram/@palenquetlaxcala)
Cartelera Palenque de Tlaxcala (Instagram/@palenquetlaxcala)

Precios por artista para el Palenque de Tlaxcala 2026

  • Carlos Rivera (23 de octubre)
    • VIP: 3,600 pesos
    • Oro: 2,800 pesos
    • Plata: 1,600 pesos
    • General: 800 pesos
  • Julión Álvarez (24 de octubre)
    • VIP: 5,200 pesos
    • Oro: 4,200 pesos
    • Plata: 3,200 pesos
    • General: 1,200 pesos
  • Moy Bobadilla (30 de octubre)
    • VIP: 1,600 pesos
    • Oro: 1,200 pesos
    • Plata: 800 pesos
    • General: 500 pesos
  • Remmy Valenzuela (31 de octubre)
    • VIP: 2,800 pesos
    • Oro: 2,000 pesos
    • Plata: 1,400 pesos
    • General: 600 pesos
  • Grupo Firme (6 de noviembre)
    • VIP: 5,200 pesos
    • Oro: 4,200 pesos
    • Plata: 3,200 pesos
    • General: 1,200 pesos
  • Yuridia (12 de noviembre)
    • VIP: 4,400 pesos
    • Oro: 3,400 pesos
    • Plata: 2,400 pesos
    • General: 1,000 pesos
  • Jorge Medina y Josi Cuen - Juntos (13 de noviembre)
    • VIP: 4,400 pesos
    • Oro: 3,400 pesos
    • Plata: 2,400 pesos
    • General: 1,000 pesos
  • Víctor Mendívil (14 de noviembre)
    • VIP: 2,000 pesos
    • Oro: 1,400 pesos
    • Plata: 1,000 pesos
    • General: 600 pesos

Los costos no incluyen el cargo por servicio del sistema de boletaje.

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