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México descarta presencia de Cyclospora en hoteles de la Riviera Maya ante denuncias de casos en turistas del Reino Unido

El organismo de salud mexicano informó que en dichos lugares se opera dentro de los márgenes de seguridad

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La Secretaría de Salud confirmó este 11 de agosto que los análisis realizados en alimentos y agua de 16 hoteles de la Riviera Maya no detectaron presencia de Cyclospora cayetanensis, parásito causante de la diarrea explosiva, la cual ha registrado un aumento especialmente en países como Estados Unidos.

Estos análisis, realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se iniciaron luego del aviso de viaje emitido por el Reino Unido ante un incremento de casos de Cyclospora en viajeros que se hospedaron en alguno de los 16 hoteles en esa zona.

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El pasado 6 de agosto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) reportó un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresaron de México, principalmente de Quintana Roo, y que estuvieron hospedados en hoteles todo incluido en la Riviera Maya. La alerta británica se basó en 67 casos confirmados entre el 30 de abril y el 15 de julio, de los cuales 48 pacientes visitaron Quintana Roo.

La dependencia de salud mexicana detalló que la vigilancia sanitaria y la trazabilidad en los procesos de control alimentario permanecen como acciones prioritarias para evitar riesgos futuros, y reiteró que al momento no hay una emergencia sobre esta problemática.

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La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) reportó un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresaron de México, principalmente de Quintana Roo
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) reportó un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresaron de México, principalmente de Quintana Roo (X: @COFEPRIS)

Recolección de muestras y análisis

De acuerdo a la información difundida a través de un comunicado, personal especializado de la COFEPRIS llevó a cabo la recolección de un total de 43 muestras durante el operativo en los 16 hoteles de la Riviera Maya. Se obtuvieron 32 muestras de materia prima, específicamente verduras y frutas, tomadas directamente de las barras de alimentos que se ofrecen a los huéspedes. Además, se recolectaron 11 muestras de agua de uso humano, con el objetivo de evaluar tanto parámetros microbiológicos como fisicoquímicos básicos.

Todas las muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar, utilizando la técnica de PCR en tiempo real. El procedimiento siguió el protocolo establecido en el Bacteriological Analytical Manual del laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

Este enfoque permitió detectar de manera específica la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis y otros posibles indicadores de contaminación alimentaria, sin que se identificaran resultados positivos en ninguno de los productos examinados.

Tras dichos análisis, las autoridades descartaron la presencia de Cyclospora cayetanensis en los puntos verificados y subrayaron que tampoco se detectaron indicadores de contaminación microbiológica o molecular en los hoteles inspeccionados. Los procedimientos sanitarios y de manipulación operaban dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

La COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología reiteraron que mantienen vigilancia permanente en la región para proteger la cadena alimentaria y responder de forma inmediata ante cualquier alerta internacional vinculada a la salud pública.

REUTERS/Nathan Howard/File Photo
REUTERS/Nathan Howard/File Photo

En México van 33 casos registrados, Salud descarta riesgo sanitario

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer que hasta el 31 de julio se han registrado 33 casos de ciclosporiasis en México. Esta infección intestinal, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, mantiene una incidencia muy baja en el país y, de acuerdo con las autoridades, actualmente no existe un brote activo.

La Secretaría de Salud implementa un protocolo de vigilancia epidemiológica y sanitaria, en coordinación con la FDA de Estados Unidos y otras agencias internacionales, para supervisar desde la producción agrícola primaria hasta el empaque y la distribución de productos frescos y mínimamente procesados. Estos esfuerzos se complementan con el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional y la activación inmediata de medidas de control ante cualquier reporte de casos.

El funcionario remarcó que la transmisión de la ciclosporiasis no es de persona a persona, sino por consumo de alimentos o agua contaminados. Recomendó lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir solo agua potable y mantener buenas prácticas de higiene. Además, subrayó que la enfermedad es tratable y no se han reportado fallecimientos relacionados con este padecimiento en México.

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