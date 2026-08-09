Ni Cancún ni Los Cabos: la isla mexicana con aguas cristalinas y atardeceres de postal ideal para visitar después de los 50

Isla Mujeres forma parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo desde 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Isla Mujeres es un Pueblo Mágico del Caribe mexicano que la Secretaría de Turismo (SECTUR) describe como un destino de aguas cristalinas, temperatura media anual de 27.4°C y ritmo tranquilo, distinto al turismo masivo de Cancún o Los Cabos.

La isla, ubicada frente a la península de Yucatán en Quintana Roo, concentra playas con certificación internacional, vestigios mayas, gastronomía de mar y atardeceres sobre el Caribe que se ven desde la orilla poniente de Playa Norte.

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La isla registra una temperatura media anual de 27.4°C, según la ficha oficial de la Sectur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre del destino tiene origen en la Conquista. Los españoles que llegaron al territorio encontraron estatuas de barro con forma de mujer, lo que derivó en el topónimo con el que se conoce hasta hoy, según la ficha oficial de la Sectur.

Playa Norte y Playa Centro tienen certificación Blue Flag 2025-2026

Playa Norte y Playa Centro son las dos playas de la isla con certificación Blue Flag para la temporada 2025-2026, un distintivo internacional que evalúa calidad del agua, gestión ambiental, seguridad e información al visitante.

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México tiene 80 playas con esa certificación en la temporada vigente.

La certificación Blue Flag evalúa calidad del agua, gestión ambiental, seguridad e información al visitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orientación poniente de Playa Norte produce atardeceres directos sobre el agua, un fenómeno poco frecuente en el litoral caribeño mexicano, donde la mayoría de las playas dan al oriente. La Sectur la lista entre los atractivos principales del destino.

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La Sectur registra seis atractivos oficiales en la isla

La ficha oficial de Sectur para Isla Mujeres, dentro del Programa Pueblos Mágicos al que se incorporó en 2015, enlista seis atractivos: el Museo Subacuático de Arte (MUSA), el Parque Escultórico Punta Sur, la Hacienda Mundaca, Playa Lancheros, el Museo Capitán Dulché y el observatorio maya de El Meco, donde se localizan vestigios prehispánicos de la cultura maya.

La infografía ilustra los seis atractivos turísticos oficiales de Isla Mujeres reconocidos por la Sectur, abarcando sitios de arte subacuático, historia, escultura y vestigios prehispánicos en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Punta Sur es el extremo más alto de la isla. Desde su mirador se contemplan los acantilados y el mar abierto del Caribe.

El sitio alberga un adoratorio a la diosa Ixchel y un jardín escultórico con obras de artistas de distintos países.

La Hacienda Mundaca, construida por el corsario Fermín Mundaca en el siglo XIX, es el atractivo histórico más singular del interior de la isla. La leyenda local la vincula con “La Trigueña”, una isleña a quien Mundaca dedicó la construcción.

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Playa Norte y Playa Centro son las dos playas de Isla Mujeres con certificación Blue Flag para la temporada 2025-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carnaval, regata internacional y un museo bajo el mar: la agenda oficial del destino

La Sectur documenta tres festividades en el calendario de la isla: el carnaval en marzo, la Regata Internacional de Sol a Sol en abril y la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción en diciembre, patrona de Isla Mujeres. Los tres eventos marcan los momentos de mayor actividad cultural del año.

El MUSA es uno de los atractivos que la dependencia federal lista de forma explícita en su ficha oficial.

El MUSA es un conjunto de esculturas sumergidas accesibles vía snorkel, listado por la Sectur entre los atractivos oficiales de la isla. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Se trata de un conjunto de esculturas sumergidas accesibles vía snorkel, donde la vida marina convive con las obras. Es uno de los pocos museos de este tipo en el país.

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El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano. La Sectur registra una temperatura media anual de 27.4°C, condición que sostiene la actividad turística durante todo el año y que la dependencia señala como uno de los atributos del destino.

Antes de visitar el Caribe de Quintana Roo, la Sedetur sugiere llevar agua suficiente y bloqueador solar, y seguir las indicaciones de cada lugar para no afectar los ecosistemas de la zona. (Facebook/Sedetur - Secretaría de Turismo de Quintana Roo)

Tikinxik y ceviche de caracol: la gastronomía que reconoce la Sectur

La dependencia federal señala dos platillos como los más representativos de la isla: e ltikinxik, pescado horneado bajo tierra o a la brasa con achiote, y el ceviche de caracol.

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El nombre tikinxik proviene del maya yucateco: tikin que significa “cosa seca” yxiik refiere a la aleta, en alusión al corte en mariposa que se le hace al pescado antes de prepararlo.

El ceviche de caracol se elabora con la carne del molusco cocida en jugo de limón, cebolla, jitomate y chile habanero, una preparación característica del litoral de Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado —usualmente mero— se marina con achiote, naranja agria y especias, y se asa sobre brasas envuelto en hoja de plátano.