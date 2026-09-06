EEUU emite alerta de seguridad y restringe actividades para su personal en Nogales, Sonora

El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido este 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales

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El Consulado General de Estados Unidos en Nogales emitió una alerta de seguridad este 5 de septiembre, debido a información sobre una amenaza en el municipio fronterizo.

La Misión de Estados Unidos en México restringió las actividades y los desplazamientos de su personal a movimientos esenciales y únicamente durante horas de luz solar, según el comunicado difundido por la representación consular.

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El aviso llegó como una notificación directa a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la región, con el objetivo de informarles sobre la amenaza detectada y el cambio en la postura operativa del personal diplomático, aunque no se brindaron detalles de sobre lo detectado por autoridades.

El comunicado recordó que Sonora ya contaba con la clasificación de nivel 3, “Reconsiderar viaje”, dentro de la escala de advertencias de viaje del Departamento de Estado.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el origen de la amenaza ni han emitido un comunicado oficial al respecto.

El antecedente más reciente de este tipo de alertas ocurrió apenas doce días antes en Mexicali, Baja California, otra ciudad fronteriza. El 24 de agosto, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal en esa ciudad por una amenaza que en un inicio no fue especificada, pero que después las autoridades mexicanas confirmaron como un posible plan para atentar con explosivos contra edificios gubernamentales.

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Las autoridades pidieron extremar precauciones y reportar cualquier incidente

El comunicado sobre Nogales publicado la noche de este 5 de septiembre de 2026 en la pagina oficial de la Embajada y Consulados de EEUU en México recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la zona ejercer mayor cautela y mantenerse atentos a su entorno durante los desplazamientos.

En caso de presentarse algún incidente, la instrucción fue buscar refugio de inmediato y notificar a familiares o amigos sobre su estado de seguridad tan pronto como fuera posible.

Mensaje del gobierno de EEUU sobre la alerta de seguridad en Nogales. Crédito: Embajada y Consulados de EEUU en México

La Misión de Estados Unidos también pidió a los connacionales seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas encargadas de la seguridad en la zona y monitorear los medios locales para mantenerse informados sobre la evolución de la situación. El texto no precisó una fecha de término para las restricciones de horario ni para las limitaciones de movimiento del personal.

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Para quienes requieran asistencia, EEUU puso a disposición un formulario de contacto en línea con la Embajada y los consulados estadounidenses en México. Desde territorio mexicano, los ciudadanos pueden comunicarse al número (55) 5080 2000, mientras que desde Estados Unidos la línea disponible es la 011 52 55 5080 2000.

La alerta también fue compartida en la cuenta oficial del consulado de Nogales. Crédito: X - @USCGNogales

La oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado ofreció además dos números adicionales de contacto: +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444. El aviso incluyó, además, enlaces a las cuentas oficiales en Facebook y X tanto del Departamento de Estado como de la Embajada en México y del Consulado General en Nogales.

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Baja California confirmó días después que la amenaza en Mexicali fue un plan con explosivos

A diferencia de Nogales, donde las autoridades no han detallado el origen de la amenaza, en el caso de Mexicali sí hubo una confirmación oficial posterior. El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, reveló el 26 de agosto que la amenaza fue el posible empleo de explosivos contra edificios institucionales. La información llegó a las autoridades estatales a través del intercambio de datos con agencias estadounidenses.

El general Laureano Carrillo confirmó que la información obtenida señalaba amenazas contra edificios de gobierno. Crédito: Gobierno de Baja California

Según datos oficiales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda activó de inmediato la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y ordenó un operativo que contó con la colaboración del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, con más de 450 efectivos desplegados en el Valle de Mexicali, la frontera con Sonora y San Luis Río Colorado.

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Reportes de medios señalaron que la célula Los Rusos estaría detrás del plan, luego de que el periodista Luis Chaparro, del medio Piedenota, difundiera que la DEA en San Diego había interceptado una llamada donde integrantes del grupo planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República en Mexicali.

Carrillo no descartó el 26 de agosto un vínculo de los posibles atentados Los Rusos, brazo armado de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, aunque evitó confirmarlo por estar la investigación en curso. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación sobre el caso.

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“Es posible que tenga alguna relación con eso, porque sí hemos tenido bastantes resultados en contra de esta organización de los rusos en Mexicali”, declaró el general en la conferencia mañanera del gobierno estatal. En los meses previos, las autoridades habían detenido a 46 integrantes de esa célula en la región.

Carrillo agregó que las acciones contra el grupo habrían derivado en una represalia: “Eso por supuesto que tiene que haber alguna respuesta. Se les ha debilitado desde el punto de vista operativo, pero por supuesto que es una situación que el área de inteligencia lo seguimos trabajando.”

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