Tras rechazo de Sheinbaum, Grecia Quiroz insiste en reunirse con ella para frenar la inseguridad en Uruapan y exigir justicia para Manzo

Grecia Quiroz exige que el asesinato de Carlos Manzo sea investigado a nivel federal. Crédito: @juthsha

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La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que ya no sostendría reuniones con personas que busquen participar como candidatas en el proceso electoral de 2027.

Quiroz sostuvo que su solicitud de audiencia con la mandataria federal no tiene un propósito electoral, sino que busca abordar asuntos relacionados con Uruapan y, particularmente, con la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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Grecia Quiroz marca distancia de los argumentos electorales de Sheinbaum

Durante una conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, ante la proximidad del proceso electoral de 2027, evitará reunirse con personas que pretendan contender por algún cargo, independientemente del partido político al que pertenezcan.

La presidenta señaló que para asuntos relacionados con seguridad y con el Plan Michoacán, Quiroz puede mantener comunicación con funcionarios federales como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Grecia Quiroz pide a la FGR atraer investigación por asesinato de Carlos Manzo. (@GreciaMich2027)

También indicó que mantiene comunicación por mensajes con la alcaldesa para atender los asuntos que requiera.

Ante estas declaraciones, Quiroz aseguró que su intención de reunirse con Sheinbaum no está relacionada con una eventual candidatura. Señaló que actualmente tampoco es candidata y que su acercamiento lo plantea en su calidad de presidenta municipal.

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“Mi acercamiento con ella no es como candidata”, explicó, al señalar que busca hablar sobre la situación de Uruapan y sobre el caso de su esposo.

La alcaldesa también indicó que su solicitud tiene un segundo componente relacionado con su condición de familiar directa de la víctima y reiteró que espera que la investigación se mantenga alejada de intereses políticos.

Alcaldesa de Uruapan pide que la FGR atraiga investigación

En paralelo a la polémica por la audiencia con Sheinbaum, Quiroz acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en Ciudad de México, para entregar un escrito dirigido a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

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Grecia Quiroz pide a la FGR atraer investigación por asesinato de Carlos Manzo.

En el documento, presentado en su calidad de “víctima indirecta”, solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

Quiroz argumentó que las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán han presentado, según su señalamiento, “grandes sesgos” y pidió que la investigación sea asumida por autoridades federales.

La presidenta municipal afirmó que la carpeta de investigación a nivel estatal se encuentra prácticamente cerrada y consideró necesario que la FGR intervenga para continuar con las indagatorias.

Entre los principales puntos planteados por Quiroz se encuentran:

Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan.

Grecia Quiroz asumió posteriormente la presidencia municipal de Uruapan.

A 10 meses del homicidio, solicitó formalmente la intervención de la FGR .

La alcaldesa rechazó que su petición tenga una finalidad electoral.

Su abogado afirmó que los teléfonos celulares de Manzo serán entregados a la FGR.

La Fiscalía de Michoacán mantiene una línea de investigación relacionada con Samuel García Rivero .

Quiroz pidió que el caso no sea politizado ante el proceso electoral de 2027.

Foto: Facebook

Investigación de Carlos Manzo mantiene una línea sobre un exfuncionario municipal

La solicitud de intervención federal ocurre después de que la Fiscalía de Michoacán informara sobre nuevas diligencias relacionadas con Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por presuntamente filtrar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) información sobre los movimientos de Carlos Manzo.

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El 26 de agosto, la Fiscalía estatal señaló que esta línea de investigación surgió a partir de declaraciones de Yesenia Méndez, quien fue secretaria particular de Manzo.

De acuerdo con esa información, Méndez declaró que Quiroz habría recomendado y posteriormente recontratado a García Rivero en el Ayuntamiento de Uruapan.

La Fiscalía estatal también ha solicitado en tres ocasiones los teléfonos celulares de Carlos Manzo. Ante ello, el abogado de Quiroz, Víctor Zúñiga, aseguró que los dispositivos serán entregados directamente a la FGR.

FGR recibirá celulares de Carlos Manzo para avanzar en la investigación.

La alcaldesa, por su parte, dijo confiar en las autoridades federales y señaló que espera que sean ellas quienes cuenten con los elementos necesarios para investigar el caso.

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Grecia Quiroz plantea acercamiento con Ernestina Godoy

Además de su solicitud ante la FGR, Quiroz manifestó estar dispuesta a solicitar una reunión con Ernestina Godoy si la fiscal considera que ese encuentro es conveniente y necesario.

La alcaldesa explicó que el objetivo sería aclarar aspectos relacionados con la carpeta de investigación y reiteró que no busca utilizar el caso con fines políticos.

También se refirió a las declaraciones de Yesenia Méndez y señaló que cualquier persona tiene derecho a realizar declaraciones, aunque insistió en que el homicidio de Carlos Manzo debe mantenerse fuera de la disputa política.

Quiroz también destacó el contacto que ha tenido con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, a quien agradeció por mantener comunicación y atención a sus mensajes.

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Grecia Quiroz destaca comunicación con Harfuch para atender la seguridad de Uruapan. Foto: Facebook

En este contexto, la presidenta municipal sostuvo que su presencia en Ciudad de México responde a una petición de justicia y a su intención de que la investigación continúe.

Por ahora, su solicitud ante la FGR se desarrolla mientras la Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas diligencias relacionadas con el entorno de Carlos Manzo y mientras comienza a perfilarse el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

La alcaldesa ha insistido en que ambos asuntos deben mantenerse separados: su eventual participación electoral y la investigación por el asesinato de su esposo. Su petición central es que la instancia federal valore la posibilidad de asumir el caso y determine el curso que deberán seguir las indagatorias.

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