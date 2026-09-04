“Si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Máynez”: Alito critica a Movimiento Ciudadano por dividir a la oposición

El presidente del PRI criticó la declaración del senador de MC, Clemente Castañeda, quien dijo que el partido “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”. Crédito: X/@alitomorenoc

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Alejandro “Alito” Moreno difundió este 3 de septiembre un video contra Movimiento Ciudadano en el que acusó al partido de dividir a la oposición y favorecer a Morena.

En el mensaje, el presidente nacional del PRI retomó una frase de Clemente Castañeda: “El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”. A partir de esa declaración, respondió que mientras su partido habla de construir una oposición para enfrentar a Morena, Movimiento Ciudadano habla de “borracheras”.

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Moreno también mencionó a Jorge Álvarez Máynez y dijo: “Si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Máynez”. El video intercala esa alusión con imágenes del líder emecista en una especie de festival en aparente estado de ebriedad.

Alito Moreno vincula a Movimiento Ciudadano con la división del voto opositor

El presidente nacional del PRI retomó la frase de Clemente Castañeda sobre una “borrachera” y recordó videos de Jorge Álvarez Máynez donde se ve en aparente estado de ebriedad. Crédito: Cuartoscuro

La acusación central del dirigente priista es que Movimiento Ciudadano se presenta como oposición, pero en los hechos habría ayudado a Morena al fragmentar el voto. En su mensaje afirmó que en 2021 ese partido rechazó sumarse a la coalición opositora y que en 2024 hizo lo mismo.

Moreno sostuvo además que Movimiento Ciudadano ganó “solamente un distrito de 300 en todo el país”, pero dividió votos en distintas regiones y terminó “haciéndole el trabajo sucio a Morena”. Bajo ese argumento, lo llamó “el gran esquirol”, “entreguista” y “sumiso frente al poder”.

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El presidente priista respondió de manera directa a la crítica lanzada por Castañeda y buscó mover la discusión del señalamiento personal al terreno electoral. Según su dicho, el fondo del debate no está en las referencias a bebidas alcohólicas ni en “las ocurrencias” del senador, sino en la conducta política de Movimiento Ciudadano frente al bloque gobernante.

Video contrapone liderazgo opositor y escenas de campaña de Máynez

El dirigente priista sostuvo que Movimiento Ciudadano rechazó sumarse a la coalición opositora en 2021 y también en 2024. (Movimiento Ciudadano)

Otra parte del mensaje usa la imagen de la caída de una pantalla en un evento de campaña para reforzar su crítica. Moreno afirmó que esa escena “dice mucho” porque, a su juicio, para enfrentar al poder se necesita valor, firmeza y permanecer “cuando las cosas se ponen difíciles”.

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En esa misma línea, contrastó esa imagen con una oposición que, según él, no puede limitarse a “canciones, cervezas, conciertos y fiesta”. También aseguró que, cuando llega el momento de mostrar carácter, “unos damos la cara” y “otros salen corriendo como cobardes”.

Moreno elevó después el tono de la acusación y dijo que Movimiento Ciudadano “no es una alternativa real frente a Morena” y que, en realidad, es “el plan B de Morena”. Como ejemplo, mencionó a Dante Delgado, a quien describió como cercano durante años a Andrés Manuel López Obrador.

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El dirigente del PRI afirmó que esa cercanía habría marcado una ruta política: atacar a quienes se asumen como opositores mientras Morena concentra poder. Desde esa lectura, insistió en que México no necesita una oposición “diseñada para perder”, sino una dispuesta a ganar.

Alito Moreno reivindica la estructura del PRI y promete no repetir errores

Alito Moreno reivindicó la estructura del PRI, dijo que reconoce errores y promete no repetirlos. Crédito: X @PRI_Nacional

En la parte final del video, Moreno defendió la capacidad de su partido para reconstruirse. Dijo que en el PRI reconocen errores, que aprendieron de ellos y que no los volverán a repetir.

También aseguró que su fuerza política sabe gobernar, tiene experiencia, estructura y cuadros en todo el país. Añadió que el partido trabaja “desde lo local”, construye acuerdos, suma fuerzas y prepara una alternativa “verdadera y competitiva”. Su cierre retomó la idea inicial del mensaje: no ayudar a Morena, no dividir y no “jugar a ser una oposición”.

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El dirigente del PRI ofrece a Grecia Quiroz una candidatura para Michoacán en 2027

La invitación del líder nacional tricolor se dio en medio de su plan para armar un frente contra Morena, pese a que el PAN y MC ya se desmarcaron de una coalición de alcance nacional. (Fotos: redes sociales)

Alito Moreno ofreció a Grecia Quiroz la posibilidad de ser candidata del PRI a la gubernatura de Michoacán en 2027, en un nuevo intento por armar un bloque opositor contra Morena pese a que PAN y Movimiento Ciudadano ya han marcado distancia de una alianza nacional en esos términos.

La apuesta del dirigente priista se insertó en una elección que pondrá en juego 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos, con la intención declarada de disputarle al oficialismo la mayoría en la Cámara de Diputados.

Alito Moreno Cárdenas mencionó de forma directa a la alcaldesa de Uruapan y a Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, como perfiles con posibilidades de encabezar un proyecto opositor en Michoacán.

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La propuesta surgió mientras el presidente nacional del PRI insistió en reunir a distintas fuerzas políticas para competir contra Morena. Hasta ahora, ese bloque no tiene un acuerdo formal y algunos de los partidos a los que busca sumar ya rechazaron públicamente esa ruta.

Moreno menciona a Grecia Quiroz y Alfonso Martínez para Michoacán

Durante declaraciones en el Senado de la República, el dirigente del PRI afirmó que respaldará a perfiles con condiciones reales de triunfo, aunque no pertenezcan a la estructura tradicional del tricolor. (Grecia Quiroz)

Durante declaraciones en el Senado de la República, Moreno fue cuestionado sobre los perfiles que podrían competir en Michoacán. Ahí incluyó a Grecia Quiroz y a Alfonso Martínez dentro de las opciones que, a su juicio, podrían ganar la elección.

El priista sostuvo que su partido tiene cuadros propios, pero abrió la puerta a figuras que no necesariamente formen parte de la estructura tradicional del tricolor. Su planteamiento es respaldar a quienes tengan condiciones reales de triunfo.

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Moreno lo expresó así: “Yo creo que hay que escuchar. En el PRI tenemos cuadros, tenemos mujeres y hombres. Siempre cualquier perfil que esté echado para adelante, que quiera servirle a Michoacán, Grecia, el propio Poncho Martínez, con el que se dialoga a nivel local, son cuadros que pueden ganar la elección”.

La mención de la alcaldesa de Uruapan también refleja el peso político que ha ganado en meses recientes. Desde la perspectiva del dirigente priista, perfiles como el suyo podrían encabezar una candidatura competitiva para la gubernatura.

En el caso de Alfonso Martínez, el dirigente dejó abierta la posibilidad de una eventual definición sujeta a negociaciones políticas y a la capacidad de cada aspirante para reunir condiciones de competencia electoral.

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