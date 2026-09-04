México

Autoridades dan golpe a la piratería y decomisan casi 12 mil tenis clonados en la aduana de Manzanillo

La mercancía provenía de China y estaba distribuida en tres cargamentos

Tenis presuntamente apócrifos, parte del cargamento identificado por la Secretaría de Marina y la ANAM en la aduana de Manzanillo, Colima. Crédito: Especial
Tenis presuntamente apócrifos, parte del cargamento identificado por la Secretaría de Marina y la ANAM en la aduana de Manzanillo, Colima. Crédito: Especial
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La Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificaron y aseguraron un cargamento de calzado deportivo falso procedente de China en la aduana de Manzanillo, Colima. La operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los esquemas de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que instituciones aplican en las operaciones de comercio exterior del país.

Personal especializado revisó tres cargamentos que en conjunto transportaban 11 mil 755 pares de tenis con características que hicieron presumir su carácter apócrifo. Según el comunicado conjunto, la mercancía representaba un riesgo tanto para la recaudación fiscal como para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el país.

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El análisis documental y de perfiles comerciales permitió identificar el cargamento

La operación se desprendió de los esquemas institucionales de gestión de riesgo y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con Marina. Estos mecanismos permiten detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren revisión especializada.

Parte del calzado asegurado por las autoridades en Colima. Crédito: Especial
Parte del calzado asegurado por las autoridades en Colima. Crédito: Especial

El proceso incluyó revisiones documentales y físicas realizadas por personal capacitado, además de la validación de perfiles comerciales de las empresas involucradas en el traslado del calzado. La combinación de estos filtros fue la que permitió advertir las irregularidades en los tres embarques antes de que la mercancía completara su proceso de internación al país.

Un binomio canino de la Semar procedió a analizar el cargamento. Crédito: Especial
Un binomio canino de la Semar procedió a analizar el cargamento. Crédito: Especial

Las autoridades explicaron que este tipo de análisis integral robustece los mecanismos de trazabilidad documental y fortalece la capacidad de supervisión en las aduanas mexicanas. La aduana de Manzanillo, uno de los puertos con mayor movimiento de carga del Pacífico mexicano, concentró la revisión especializada que derivó en la identificación del cargamento.

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Marina, ANAM y el Gabinete de Seguridad refuerzan la cooperación interinstitucional

El comunicado conjunto detalla que la coordinación entre la Secretaría de Marina, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad busca fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias enmarcaron la acción dentro de sus tareas permanentes para contribuir a la seguridad nacional.

Calzado similar a un modelo la marca Nike localizado en el cargamento. Crédito: Especial
Calzado similar a un modelo la marca Nike localizado en el cargamento. Crédito: Especial

Las autoridades no precisaron el destino final de los tres cargamentos ni informaron si se abrió algún procedimiento administrativo o legal derivado de la identificación de la mercancía. Tampoco se detalló el valor comercial estimado de los 11 mil 755 pares de calzado deportivo revisados en la aduana de Manzanillo.

El comunicado subraya que este tipo de operaciones busca combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país, en un contexto donde la falsificación de calzado deportivo representa una afectación directa tanto para la recaudación fiscal como para los titulares de las marcas cuyos derechos de propiedad intelectual resultan vulnerados por productos apócrifos que ingresan por vías de comercio exterior.

El puerto de Manzanillo, escenario de otros aseguramientos

Manzanillo, Colima, ha registrado en 2026 varias operaciones de seguridad además del cargamento de tenis. El pasado 20 de junio, la Secretaría de Marina aseguró 270 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor durante maniobras de descarga de un buque portacontenedores. Ese operativo involucró a la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la ANAM, la SSPC y la FGR, las mismas dependencias que participan en el control de la aduana donde se identificó el calzado presuntamente apócrifo. En la embarcación viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, puestos a disposición de las autoridades.

Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima
Parte de las acciones de los agentes en Manzanillo. (Semar)

Además, el puerto acumula otros hallazgos relevantes en los meses previos. El 8 de mayo, personal de la UNAPROP localizó cinco paquetes con una sustancia similar a la metanfetamina, ocultos dentro de un contenedor declarado como compactadoras de cartón, durante una inspección de rutina a cargo de la Sexta Región Naval.

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