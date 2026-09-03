Alito Moreno regatea el poder de Movimiento Ciudadano y Laura Ballesteros pone en duda la credibilidad del priista

Moreno afirmó que las mediciones de Enkoll buscan “fabricar una percepción artificial” sobre Movimiento Ciudadano dentro del escenario electoral. Crédito: CEN del PRI

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a la encuestadora Enkoll de difundir sondeos para “vender la idea” de que Movimiento Ciudadano crece y, con eso, “dividir el voto opositor” y beneficiar a Morena, según un mensaje publicado el pasado 2 de septiembre en su cuenta de X.

Moreno sostuvo que Enkoll es “beneficiaria de contratos millonarios con distintas dependencias” y que sus encuestas “después se convierten en propaganda, conversación pública” para “fabricar una percepción artificial”. En el mismo tuit, llamó “esquirol” a Movimiento Ciudadano y asegura que su negativa a sumarse a un bloque opositor favorece al partido gobernante.

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En su publicación, el priista lanzó señalamientos directos contra Dante Delgado, a quien acusó de dividir a la oposición “desde hace años” y de tener “cercanía política” con el “narcoexpresidente” Andrés Manuel López Obrador, sin aportar pruebas en el mensaje.

Diputada de MC asegura que Morena busca imponer la idea de que “somos iguales”

Laura Ballesteros cuestionó la credibilidad de Alito Moreno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La diputada federal Laura Ballesteros respondió la mañana de este 3 de septiembre con un mensaje en X en el que cuestionó la credibilidad del dirigente: “¿Ustedes le creen a Alito Moreno? La gente de México, NO”, escribió.

Ballesteros afirmó que “el PRI de ese personaje, le hace a Morena el trabajo sucio” y agregó que “una montaña de expedientes lo mantienen cerca y acordando con ellos”, sin detallar cuáles.

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La emecista también aseguró que Morena “inventó esa alianza de pegotes de membretes” y que su “nomenclatura” repite que “somos iguales” porque “les conviene juntarnos”. En su tuit, remató: “No es coincidencia que Alito Morena, diga EXACTAMENTE LO MISMO”.

Movimiento Ciudadano descarta una alianza con el PRI rumbo a 2027

El coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, rechazó el llamado de Alejandro “Alito” Moreno para armar un frente opositor. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La disputa entre Moreno y Ballesteros se da en el contexto en el que se descartó una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PRI rumbo a las elecciones del 2027.

Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores emecistas rechazó una alianza con Alito Moreno y sostuvo que su partido no piensa en coaliciones para la elección intermedia, en un momento en que el líder priista busca construir un frente opositor también con la mira puesta en 2030.

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La negativa de MC llega mientras Moreno asegura que una coalición opositora podría disputar la mayoría en el Congreso de la Unión en 2027 e incluso la Presidencia en 2030. El priista también ha dicho en otras ocasiones que una oposición unida tendría posibilidad de ganar 12 de 17 gubernaturas que estarán en juego ese año.

Castañeda mantuvo su rechazo al llamado del dirigente nacional del PRI para armar un bloque opositor. El senador emecista resumió su postura con una frase directa sobre el partido tricolor: “el PRI no tiene autoridad moral ni para convocar a una fiesta”.

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Alejandro Moreno insiste en una coalición para 2027 y 2030

Moreno sostuvo que una oposición unida podría ganar 12 de 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. Crédito: X @PRI_Nacional

El empuje público de Moreno ocurrió en la sesión del Senado del 1 de septiembre, cuando defendió la idea de un frente entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para enfrentar a Morena en los próximos dos procesos federales. Desde tribuna, afirmó que el oficialismo “tiene pavor” de una alianza opositora porque, según dijo, “están moralmente derrotados”.

En ese mismo mensaje, el dirigente priista también acusó una presunta persecución del oficialismo para “silenciarlos” ante las siguientes elecciones. Bajo ese planteamiento, llamó a no perder la confianza en el PRI y pidió a sus simpatizantes mantener la apuesta por recuperar la Presidencia.

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Moreno fue más allá y planteó una ruta de dos tiempos: mayoría legislativa en 2027 y triunfo presidencial en 2030. Su frase en tribuna fue esta: “Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no tengan duda, en el 2030 con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la presidencia de la República”.

MC y PAN mantienen distancia del planteamiento priista

Clemente Castañeda respondió al llamado del PRI y afirmó que el partido "no tiene autoridad moral ni para convocar a una fiesta”. Crédito: X/ @ClementeCH

La respuesta de Movimiento Ciudadano no cambió. La dirigencia y las principales figuras del partido llevan meses marcando distancia con el PRI y defendiendo una ruta propia hacia las elecciones intermedias.

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Ese rechazo no se limita a MC. El PAN también ha descartado antes una alianza general para 2027, aunque ha dejado abierta la posibilidad de discutir acuerdos para otros cargos, como presidencias municipales o espacios en congresos locales.

La definición central, por ahora, es esta: Movimiento Ciudadano no irá con el PRI en una coalición rumbo a 2027, al menos bajo la postura expresada por Clemente Castañeda. Esa posición responde de manera directa a la propuesta pública de Alito Moreno y colocó al partido naranja fuera del frente opositor que intenta promover el dirigente priista.

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En semanas recientes ha trascendido que la presidenta Claudia Sheinbaum y distintos liderazgos de Morena no descartarían perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Bajo ese escenario, la prioridad del oficialismo estaría en conservarla en el Senado.

Ese cálculo político explica por qué el debate sobre alianzas opositoras aparece desde ahora en la conversación rumbo a 2027. También explica por qué Moreno insiste en no cerrar la puerta a acuerdos, aun cuando MC y PAN han respondido con reservas o con una negativa abierta.