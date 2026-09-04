Julio César Chávez contradice a los médicos de Yolanda Andrade tras pronóstico de vida por ELA: “Nos va durar más años”

Julio César Chávez habló sobre el estado de salud de su amiga Yolanda Andrade, luego de que la conductora revelara que le dieron un pronóstico de año y medio de vida, el ex boxeador minimizó la estimación de los médicos y dedicó emotivo mensaje (Luz Coello/ Infobae)

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A lo largo de la vida de Julio César Chávez, Yolanda Andrade se convirtió en una pieza fundamental de apoyo y consuelo. El gran campeón mexicano ha demostrado que su relación con la conductora es de una amistad sincera, desde su juventud hasta estos momentos de su vida.

Luego de que Yolanda fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y neuralgia del trigémino, su condición de salud ha sufrido altibajos, la famosa confesó que le pronosticaron hasta un año y medio de vida, lo que generó un impacto entre sus familiares y amigos.

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El César del boxeo habló del pronóstico de vida de Yolanda Andrade y desestimó a los médicos. Al término de la conferencia de prensa en la que presentó su serie documental Chávez vs Chávez de Vix, el ex pugilista dejó en claro que siempre ha apoyado a su amiga y pronosticó que estará ella seguirá adelante y vivirá muchos años.

Así reaccionó Julio César Chávez al pronóstico de Yolanda Andrade

Julio César Chávez recordó a Yolanda Andrade en la presentación de su serie documental biográfica que se estrenará en ViX (Luz Coello/ Infobae México - Instagram)

En entrevista con Infobae, Chávez González confesó que le duele ver en un delicado estado a Yolanda, pero aseguró que el pronóstico médico puede ser erróneo. No aceptó que pueda vivir cerca de año y medio, el gran campeón mexicano insistió que ella saldrá adelante.

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“Claro que me duele, pues es como mi hermana, la cabro*a, cómo no me va a doler. Nos va a durar mucho más, nos va a durar muchos más años”.

También, Julio enfatizó que siempre ha estado junto a Yolanda y la describió como alguien que se convirtió en su hermana, más allá del vínculo de amistad, entre ambos existe una cercanía que se volvió un lazo familiar.

“En todos los aspectos, campeón, ¿me entiendes? No te voy a decir, pero siempre estoy con ella y hablando como hermanos, como hermanos que somos, como amigos que somos. Yo creo que primeramente Dios hay que tener fe", expresó.

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Julio César Chávez se sinceró sobre el estado de salud de Yolanda Andrade y explicó que la conductora atraviesa un proceso con días buenos y malos. “Este es un proceso que ya está pasando. Tiene sus días malos, sus días buenos... Es una pinche pu*a enfermedad que no se explica cómo está ahí”, declaró.

Julio César Chávez siempre ha estado al pendiente de la salud de Yolanda Andrade (Instagram)

El expugilista señaló que los médicos todavía no han encontrado una explicación para el padecimiento de Yolanda Andrade. “No le hallan”, afirmó, antes de referirse a la posibilidad de que el origen de la enfermedad esté relacionado con la brujería, fiel a su estilo bromeó diciendo: “Yo no sé si fue realmente brujería o no fue brujería”.

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Julio César Chávez también aseguró que la conductora mantiene su fe en Dios como parte de este proceso. Según sus palabras, Andrade está “muy agarrada también de Dios”, por lo que le ha recomendado apoyarse en sus creencias religiosas para enfrentar su situación.

“Agárrate de Dios. Dios todo lo puede en esta vida. Si te curó la enfermedad de la drogadicción, ¿por qué no te va a curar esta pinche enfermedad?”, relató Chávez sobre el mensaje que le transmite a la conductora.

Julio César Chávez aseguró estar emocionado por el regreso de sus hijos Julio y Omar, quienes pelearán en Puebla en una función con causa (Luz Coello/ Infobae México)

Esta noche de jueves 3 de septiembre, Julio César Chávez estuvo acompañado de su familia para hablar de su serie documental, y reveló que invitó a Yolanda para presenciar este lanzamiento, pero problemas de salud limitaron su participación.

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“¿Sabes que iba a venir para acá? Iba a venir, pero no pudo venir, la verdad, porque se sintió un poco malita. Pero, la voy a llevar a la casa para, para ver el primer capítulo", confesó.

Por último, cuando fue cuestionado sobre la idea de que la enfermedad de Yolanda Andrade haya sido causado por sus problemas de adicción, ironizó la pregunta y sentenció: “Oye, pues ya todos estuviéramos locos, güey. No chingues, todos estuviéramos enfermos. No, no estás loco. No, no inventes cosas”.

Yolanda Andrade dijo que el pronóstico la hizo replantear cómo vivir

Yolanda Andrade habló sobre su diagnóstico de ELA y contó que un médico le habría dicho que le quedaba un año y medio de vida; lejos de asumirlo como un cierre inmediato, la conductora explicó que esa estimación la llevó a pensar en todo lo que todavía quiere hacer y en la forma en que decide vivir su enfermedad.

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La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo con Thalía, organizada para celebrar el cumpleaños de la cantante. Ahí, Andrade relató que al despertar después de escuchar esa estimación pensó: “Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”.

La conductora no precisó cuándo ocurrió esa conversación con su médico ni aclaró si ese cálculo correspondió al momento del diagnóstico inicial. Tampoco señaló en qué etapa de su proceso de salud recibió ese comentario.

Ese punto importa porque, de acuerdo con lo que la propia conductora ha contado en otras ocasiones, durante su enfermedad ha pasado por distintos tratamientos y ha usado diversos medicamentos. Por eso no queda claro si la estimación surgió en sus primeras evaluaciones, en una fase posterior o en otro momento del tratamiento.

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Durante la charla, Andrade recordó que cuando el doctor le preguntó “Why?”, ella respondió: “Porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”. La reacción sorprendió a Thalía, quien respondió en tono de broma: “Hay que darle vuelo a la hilacha”.

La conductora también describió la carga emocional que ha enfrentado. Dijo que ha pasado por frustración, ira, coraje y miedo, aunque al mismo tiempo tiene claro que debe seguir adelante. “Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir”, expresó.

En otro momento de la conversación, reflexionó sobre lo vivido hasta ahora: “Mi vida la viví, pero no sé cuántas veces viví una sola vida, gracias a Dios”. A partir de esa idea, explicó que quiere seguir ayudando y dando a los demás porque, según dijo, “no me voy a llevar nada”.

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La transmisión también dejó ver los efectos cotidianos del padecimiento. Andrade contó que ha tenido días complicados, con cansancio, frustración y dificultad para hablar, y agradeció que Thalía entienda esos momentos, sepa cuándo darle espacio y le ofrezca consejos sin limitarse a darle la razón.