Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, ventila el padecimiento que provoca los ronquidos de la actriz

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El Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, salió en defensa de la actriz tras la polémica que han generado sus ronquidos dentro de La Casa de los Famosos México 2026. El panelista de La Granja VIP 2 señaló que el público ha sido injusto con ella.

Además de confirmar la versión de la actriz, quien aseguró que sus ronquidos se derivan de la violencia que vivió en una relación sentimental del pasado, el Rey Grupero reveló que Klitbo le mostró radiografías, actas y fotos de lo que vivió, asegurando que era algo muy fuerte.

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Además, el influencer y conductor señaló que aún tiene situaciones más fuertes que no se han hecho públicas, pero respaldó que es una de las mejores actrices de México.

La queja por los ronquidos empujó a Yahir a dudar de seguir en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa superó las ofertas de Karina Torres y Brianda Deyanara en la subasta por la inmunidad, mientras Masad Altamimi se consagró como el nuevo líder de la sexta semana. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La molestia por los ronquidos se presentó como un factor directo en el rendimiento dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Yahir ha dicho dentro de la casa que “si no duermes no estás al cien”, luego de pasar las primeras noches en la habitación con Cynthia Klitbo.

En esa línea, el cantante se ha visto afectado en sus horas de sueño, ya que no logra dormir durante las noches a causa de los ronquidos, y durante el día se le ve afectado y con mayor cansancio, pero no ha sabido cómo abordar el tema con Klitbo, quien se molesta cuando le recalcan ese tema.

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El Rey Grupero respaldó a Cynthia Klitbo y habló de pruebas que ella le enseñó

Rey Grupero, exnovio de Klitbo, la defendió ante quejas no solo por los ronquidos, también por su carácter dentro del reality, esto tras la presentación de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que competirá por el rating con La Casa de los Famosos. En ese marco, lanzó una línea de defensa: “Si no fuera por los ronquidos, ¿qué contenido dan los otros?”.

La casa de los famosos - (VX)

A partir de una pregunta sobre lo que Klitbo habría contado en la casa, el influencer afirmó que ella le enseñó documentación y material médico. “Cuando ella me muestra las actas, cuando ella me muestra radiografía, cuando ella me muestra fotos, cuando ella me muestra todo eso, creo que ahí la gente la estuvo juzgando mal”, dijo El Rey Grupero ante los medios.

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El conductor también sostuvo que existieron situaciones “más fuertes aún” que, según él, no contaría “nunca” porque se trató de secretos que ella le confió en privado. “A mí me consta por qué y cómo fue y cómo le pasó y lo que ella hizo”, aseguró en el mismo segmento.

¿Cuál era la relación de Rey Grupero con Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo y Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, tuvieron un noviazgo público entre octubre de 2020 y abril de 2021. Confirmaron el romance con una fotografía que compartieron en redes sociales.

(Instagram/@reygruperomx)

La actriz anunció el fin de la relación el 17 de abril de 2021. Señaló que no lograron conciliar sus “objetivos de vida y felicidad”, aunque afirmó que mantenían la amistad. Reportes posteriores atribuyeron también el distanciamiento a que Klitbo se encontraba temporalmente en Perú por trabajo.

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Después de la ruptura conservaron cercanía. En 2022, Klitbo dijo que eran amigos y que le debía apoyo al influencer; incluso sostuvo que Rey Grupero la cuidaba y la procuraba. No confirmaron una reconciliación sentimental.

¿Cuál fue la relación en la que Cynthia Klitbo fue víctima de violencia?

Cynthia Klitbo reveló, dentro de La Casa de los Famosos México 2026, que fue víctima de violencia en una relación de pareja que no identifica públicamente. No menciona el nombre de esa expareja “porque la vida todo lo pone en su lugar”, según explicó.

Los hechos que relató

La actriz cuenta que su expareja la golpeó en distintas ocasiones. Le abrió el labio, le desfiguró el ojo y le rompió la nariz en tres partes, lesión que hasta hoy le provoca los ronquidos que llamaron la atención de sus compañeros de reality.

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(Captura de pantalla YouTube)

Klitbo también relata al menos un intento de estrangulamiento. Su sobrina, entonces de 13 años, fue testigo del episodio y llamó a la patrulla, lo que —según la actriz— le salvó la vida. Como secuela del ahorcamiento, dice conservar várices en el cuello.

Por qué no denunció en su momento

La actriz explica que en esa época “no existía la defensa contra la mujer” y que estaba enamorada, lo que la llevó a perdonar los primeros episodios de violencia. Señala también que su fama la hizo sentir vergüenza de acudir a una delegación con golpes visibles.

Para ocultar las agresiones, dice haber llegado a sacar su coche para que un camión la golpeara del mismo lado del ojo lesionado, y le dijo a su madre que se había mordido la boca, versión que —según cuenta— su madre nunca creyó.

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