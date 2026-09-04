Cómo lavar los pies para relajarte y eliminar el mal olor

Una mujer joven sumerge sus pies en un barreño de agua tibia con sal gruesa, sentada en un sofá en un salón con luz cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mal olor en los pies suele aparecer por la acumulación de sudor, humedad y bacterias dentro de los zapatos.

Una rutina de lavado diario con agua tibia, jabón y secado cuidadoso entre los dedos puede ayudar a reducirlo y prevenir que reaparezca.

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Es por eso que aquí te decimos cuál es el mejor método de lavado para prevenir o reducir esta condición.

Una persona descalza con pantalones grises permanece sobre un suelo de madera junto a una planta de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de lavar los pies con agua tibia y jabón antibacterial

Reduce el mal olor: ayuda a remover sudor, suciedad y bacterias de la piel, que son una causa frecuente del olor en los pies.

Mejora la higiene diaria: lavar también entre los dedos disminuye la acumulación de humedad.

Da sensación de descanso: el agua tibia puede aliviar de forma temporal la fatiga después de caminar o pasar varias horas de pie.

Apoya la prevención de infecciones superficiales: mantener los pies limpios y secos reduce las condiciones que favorecen bacterias y hongos.

El paso más importante es secar muy bien, en especial entre los dedos. También ayuda cambiar calcetines diariamente, usar zapatos ventilados y no repetir el mismo par dos días seguidos.

El jabón antibacterial puede ser útil si hay olor recurrente, pero no sustituye un tratamiento si hay comezón, descamación, ardor, grietas o mal olor persistente. Esos signos pueden relacionarse con pie de atleta u otro problema que requiere valoración médica o farmacéutica.

Lavado de pies para relajarse y prevenir el mal olor

Llena una tina con agua tibia, no muy caliente. Remoja los pies entre 5 y 10 minutos. Lávalos con jabón suave; si el olor es frecuente, puedes usar jabón antibacterial. Limpia con cuidado entre los dedos y alrededor de las uñas. Enjuaga y seca muy bien con una toalla limpia, especialmente entre los dedos. Aplica talco para pies o un antitranspirante si sudas mucho. Ponte calcetines limpios y deja que los zapatos se aireen antes de volver a usarlos.

El agua tibia ayuda a descansar los pies y a retirar sudor y suciedad. La clave para prevenir el mal olor no es agregar limón: es evitar la humedad, cambiar calcetines diariamente y no usar el mismo par de zapatos dos días seguidos.

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Evita el limón si tienes grietas, cortadas, irritación o piel sensible, porque puede arder y resecar. Si hay comezón, descamación o mal olor persistente, podría ser una infección por hongos.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para la higiene diaria de los pies y las medidas para prevenir el mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baño de pies con sal y vinagre: la solución natural para suavizar piel áspera y eliminar callosidades

El procedimiento sugerido se inicia con la preparación de un recipiente lo suficientemente amplio para ambos pies.

Se debe verter aproximadamente un litro de agua, añadir media taza de vinagre blanco o de manzana y dos cucharadas de sal gruesa. Es fundamental remover bien la mezcla para asegurar que la sal se disuelva por completo.

Con los pies limpios, se sumergen en la solución durante un lapso de 15 a 20 minutos.

Superar este tiempo puede resecar la piel, por lo que los especialistas insisten en no prolongar la exposición. Una vez finalizado el baño, se recomienda enjuagar los pies con agua limpia y secarlos con esmero, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.

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Un último paso, a menudo subestimado, es la aplicación de una crema hidratante tras el secado.

Esta práctica ayuda a restaurar la barrera cutánea y potencia el efecto suavizante, especialmente en aquellas personas propensas a talones resecos o con tendencia a desarrollar callosidades.

La frecuencia ideal para incorporar este baño oscila entre una y dos veces por semana.

Algunas personas pueden tolerar hasta tres sesiones según la reacción de su piel, pero los especialistas insisten en evitar un uso diario para no provocar irritaciones.

Beneficios del baño de pies con vinagre, sal y agua tibia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición frecuente a soluciones ácidas puede resecar o sensibilizar la piel, especialmente en individuos con antecedentes de dermatitis o sensibilidad cutánea.

Según la Cleveland Clinic y la American Podiatric Medical Association, este remedio está indicado únicamente para personas sanas, sin heridas abiertas, grietas profundas, neuropatía periférica ni diabetes.

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En estos grupos, el riesgo de infecciones o complicaciones es mayor, por lo que cualquier método de autocuidado debe realizarse bajo supervisión profesional.

Ante la aparición de enrojecimiento, dolor, ardor persistente o cualquier reacción adversa tras el baño, la recomendación es suspender el uso de la mezcla y consultar a un especialista.