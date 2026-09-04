México

De novio de Belinda a propietario de los Seattle Seahawks de la NFL, él es Gonzalo Hevia Baillères

El empresario mexicano se suma a la franquicia en toda una nueva estructura impulsada por el vigente equipo campeón del Super Bowl

Después de años de especulación en torno a su vida amorosa con personalidades como Belinda y Emma Watson, Baillères cambia de tablero y se se suma al grupo inversor que encabeza la familia Khosla (Compsición: Raúl A. González)
Después de años de especulación en torno a su vida amorosa con personalidades como Belinda y Emma Watson, Baillères cambia de tablero y se se suma al grupo inversor que encabeza la familia Khosla (Compsición: Raúl A. González)
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Durante años, el nombre de Gonzalo Hevia circuló fuera del ámbito deportivo: primero por su pertenencia a la familia Baillères, después por sus proyectos tecnológicos y más tarde por los rumores que lo vincularon con auténticas personalidades como Belinda y Emma Watson.

Hoy, aparece en una lista muy distinta: la de los copropietarios de los Seattle Seahawks. El empresario mexicano se incorporó al grupo inversor que acompaña a la familia Khosla, nueva propietaria controladora de la franquicia.

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El comunicado de la franquicia incluyó a Hevia Baillères entre los copropietarios, con los Seahawks como campeones vigentes del Super Bowl LX. (X/ @Seahawks)
El comunicado de la franquicia incluyó a Hevia Baillères entre los copropietarios, con los Seahawks como campeones vigentes del Super Bowl LX. (X/ @Seahawks)

La operación, cerrada este 3 de septiembre de 2026 y valuada en 9.612 millones de dólares, puso a Gonzalo dentro de la estructura de un equipo poderoso que llega como campeón vigente de la NFL.

Los vigentes campeones del Super Bowl estrenaron grupo de propietarios

El comunicado del equipo incluyó a Hevia Baillères entre los copropietarios de la franquicia, que llega a esta nueva etapa como campeona vigente del Super Bowl LX, tras derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en febrero de 2026.

Entre los nombres que acompañan a los Khosla figuran empresarios, fondos y familias de inversión de Estados Unidos, Canadá y México.

  • Vinod Khosla ocupa la presidencia del grupo propietario.
  • Neeru Khosla es la propietaria controladora de la franquicia.
  • Neal Khosla asumió como vicepresidente.
  • Gonzalo Hevia Baillères comparte la lista de copropietarios con la familia Aramburuzabala, Mark Stevens, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle and Dynasty Equity y Sixth Street.
  • La franquicia no informó el porcentaje ni el monto de la participación del empresario mexicano.
Vinod Khosla preside el grupo propietario de los Seahawks, con Neeru Khosla como propietaria controladora y Neal Khosla como vicepresidente. (AP Foto/Brynn Anderson)
Vinod Khosla preside el grupo propietario de los Seahawks, con Neeru Khosla como propietaria controladora y Neal Khosla como vicepresidente. (AP Foto/Brynn Anderson)

En este sentido, Gonzalo no adquirió el control de los Seahawks ni es el propietario único. Forma parte del grupo que acompaña a la familia Khosla en una extensa estructura de propiedad.

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La familia Baillères y los negocios que rodean al nuevo socio de Seattle

Gonzalo pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, relacionada con Grupo Bal, conglomerado mexicano con negocios en minería, comercio, seguros, pensiones, salud y finanzas.

  • Es hijo de Gonzalo Hevia y Teresa Baillères Gual, nieto de Alberto Baillères y hermano de Tamara Baillères.
  • Grupo Bal está asociado con empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Valores Mexicanos, Médica Móvil e Industrias Peñoles.
  • Hevia Baillères fundó Lok, proyecto vinculado con logística, movilidad y lockers inteligentes.
  • Lok alcanzó una valuación de 115 millones de dólares  antes de fusionarse con Chazki en 2024.
  • También fue presentado como fundador de INSAITE, empresa enfocada en inteligencia artificial.
  • Actualmente encabeza HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México.
Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación ligada a Grupo Bal, conglomerado asociado con El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo e Industrias Peñoles.
Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación ligada a Grupo Bal, conglomerado asociado con El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo e Industrias Peñoles.

De esta manera, el salto a los Seahawks amplía su recorrido empresarial hacia el deporte profesional de Estados Unidos, aunque los términos de su participación no fueron divulgados.

Los rumores de romance con Belinda y Emma Watson precedieron su salto a la NFL

Antes de su entrada a la NFL, el empresario había sido objeto de atención por supuestos vínculos sentimentales con figuras del entretenimiento. Desde 2022, fue relacionado con Belinda tras ser visto junto a la cantante en diferentes eventos.

  • En 2023, habría viajado a Chihuahua durante una presentación de Belinda.
  • En 2024, ambos aparecieron en la premier de la serie ¿Quién lo mató?
  • Ninguno confirmó públicamente haber mantenido una relación.
  • En 2025, Heterocromía, canción incluida en el álbum Indómita, fue vinculada con Gonzalo por diversas referencias, como a los ojos de distinto color, un “palacio”, dinero heredado y diferencias de clase.
  • Belinda confirmó que la canción se inspiró en una relación con un hombre con heterocromía cuya familia no aceptaba su profesión, pero no mencionó el nombre de Hevia Baillères.
  • En marzo de 2026, también fue vinculado con Emma Watson tras la difusión de imágenes de ambos en Courchevel, Punta Mita y Ciudad de México. Ninguno confirmó públicamente esa relación.
El empresario Gonzalo Hevia Baillères quedó en el radar por presuntos vínculos amorosos con la cantante mexicana y la actriz británica, aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha dado una confirmación al respecto. (RS)
El empresario Gonzalo Hevia Baillères quedó en el radar por presuntos vínculos amorosos con la cantante mexicana y la actriz británica, aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha dado una confirmación al respecto. (RS)

Así, entre 2022 e inicios de 2026, los rumores persiguieron a Baillères por sus presuntas relaciones amorosas con las artistas. Ambas, al día de hoy, permanen sin una confirmación de los protagonistas, pero su ingreso al grupo propietario de Seattle es una realidad que genera gran expectativa.

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