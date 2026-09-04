Silvana Estrada lanza desgarrador mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Silvana Estrada exige justicia tras el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

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Silvana Estrada se unió a la ola de mensajes de artistas mexicanos que exigen justicia tras el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo.

El multihomicidio ocurrido el martes 1 de septiembre en un departamento de Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, dejó cuatro víctimas, entre ellas la esposa embarazada del músico y su hija de tres años.

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Estrada compartió el profundo dolor que siente luego de que tanto el gremio de la música como el país atraviese por esta ola de violencia.

“No hay palabras para lo sucedido. Me duele profundamente ver a nuestro gremio y a nuestro país constantemente atravesado por la violencia más desalmada”, escribió la cantante en un mensaje difundido en sus redes sociales horas después de conocerse los detalles del ataque.

La cantante mexicana espera que se haga justicia en el caso a pesar de que “la justicia no nos regrese a nadie”.

“Qué sensación de vulnerabilidad, de terror y de desamparo frente al mundo. Por favor que se haga justicia, aunque la justicia no nos regrese a nadie, es lo mínimo que pueden hacer las autoridades. Abrazo fuerte y mi más sentido pésame a toda la familia y al equipo de Camilo Séptimo”, comentó Silvana.

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Silvana cerró su mensaje pidiendo por un mundo donde no se tenga que vivir esta clase de violencia.

“Pido también por un mundo donde no tengamos que vivir el duelo infinito de una violencia que no parece tener fin”, concluyó Estrada.

La cantante lamenta el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y exige a las autoridades esclarecer el caso. (IG: silvanaestradab)

Enjambre, Ximena Sariñana y más artistas se solidarizan con Camilo Séptimo

La agrupación confirmó la muerte de su fundador mediante un comunicado en Instagram y X: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Honas, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa”. El mensaje generó decenas de respuestas de artistas mexicanos en los comentarios.

Enjambre escribió: “Un abrazo fraternal, están en nuestras oraciones. Nuestro más sentido pésame”, Ximena Sariñana añadió: “Lo siento mucho amigos, no hay palabras, todo nuestro apoyo y mucha fuerza para todos ustedes y las familias”.

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Otros músicos y bandas se sumaron al pronunciamiento colectivo fueron: Daniela Spalla, Majo Aguilar, Odisseo, Little Jesus, Motel, La Gusana Ciega, Clubz, Midnight Generation, Girl Ultra y DLD publicaron mensajes de condolencia.

La agrupación confirmó la muerte de su fundador mediante un comunicado. (Instagram: @honasmelendez)

El ataque ocurrió en menos de dos horas

Las víctimas fueron localizadas la noche del 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure. Todas presentaban signos de violencia y estaban maniatadas, confirmó la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Según la reconstrucción de la FGJEM, Ana Paula abrió la puerta al agresor, el atacante habría sometido a la mujer y a la niña, a quienes disparó en la cabeza con un arma equipada con silenciador; los cuerpos fueron hallados en el baño de la recámara principal.

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La empleada doméstica de 21 años, Aleyda Romero, fue localizada después con un impacto de bala en la espalda. El perro de la familia, un golden retriever llamado Nala, también fue encontrado sin vida; la fiscalía indicó que Ana Paula habría sujetado al animal por instrucción del agresor para evitar que alertara a vecinos.

Un niño de seis años, hijo de la pareja, fue localizado con vida y sin lesiones tras permanecer oculto bajo una cama. El menor será entrevistado en los próximos días para rendir testimonio ante el Ministerio Público.

El ataque se habría llevado a cabo en menos de dos horas dentro del departamento. Crédito: Especial

La hipótesis apunta a una disputa por criptomonedas y 300,000 pesos

Diego Sebastián “N”, de 51 años y señalado como socio de negocios de Meléndez, fue detenido la mañana del 2 de septiembre en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

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Un segundo detenido, Gerardo “N”, es investigado como probable cómplice por ayudar al agresor a abandonar el lugar.

La principal línea de investigación apuntó a un intento de robo de dinero en efectivo y activos digitales. Diego Sebastián “N” habría aprovechado la relación de confianza con el músico para ingresar al departamento sin señales de forzamiento en las puertas.

De acuerdo con versiones difundidas sobre el caso, entre Meléndez y su socio existía una disputa por 300,000 pesos, aunque la FGJEM no ha confirmado oficialmente ese dato como móvil del ataque.

Antes del encuentro, Meléndez había advertido a un amigo que se reuniría con un socio con quien mantenía problemas y le pidió acudir a las autoridades en caso de perder contacto.

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La hipótesis apunta a una disputa por criptomonedas y 300,000 pesos. (Especial Infobae México)

Claudia Sheinbaum lamentó el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el multihomicidio como “muy triste y lamentable” y ofreció apoyo a los familiares de las víctimas.

Los cuerpos de Meléndez, su esposa y su hija fueron entregados por la FGJEM la madrugada del 3 de septiembre.

La presidenta aseguró que ya se encuentra apoyando a las familias. Crédito: X/ @Claudiashein

Los servicios funerarios se realizan en la Funeraria Gayosso de Santa Mónica, en Tlalnepantla, donde integrantes de Camilo Séptimo enviaron una corona floral. El cuerpo de Aleyda Romero es velado por separado en otro recinto de la zona.

Meléndez, nacido el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México, cofundó Camilo Séptimo en 2013 junto con Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

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Su trabajo en teclados definió la identidad sonora de la banda desde el EP Maya hasta MAPAS II y colaboró con artistas como Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela y Porter.