Ante el nuevo periodo legislativo, Coparmex llama a proteger inversión, empleo y competitividad

Coparmex instó al Congreso de la Unión a legislar con responsabilidad y evaluar el impacto de las reformas en el sector empresarial.

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Luego de que dio inicio el tercer año de la LXVI Legislatura, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó al Congreso de la Unión a privilegiar el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos que garanticen certeza jurídica durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

El organismo empresarial advirtió que las reformas por discutirse inciden de forma directa en la inversión, el empleo formal y la operación de las pequeñas empresas. De acuerdo con datos de la Confederación, el ánimo empresarial para invertir en México se desplomó a su nivel más bajo desde que el organismo mide este indicador.

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Solo 23 por ciento de los afiliados consultados considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos porcentuales frente al año anterior. La incertidumbre política aparece como el tercer factor que más condiciona las decisiones de inversión, con 16.6% de las menciones entre los empresarios consultados por el organismo.

Coparmex pide revisar el Paquete Económico 2027 y ocho iniciativas más

El organismo empresarial identificó una agenda legislativa con efectos directos sobre la inversión y la competitividad. Entre los temas que exige revisar con mayor cuidado se encuentran:

El Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027 , frente a los cuales rechaza cualquier reforma que incremente las cargas fiscales o encarezca la formalidad empresarial.

Las iniciativas de derechos de autor y propiedad industrial , que a su juicio no deben imponer cargas excesivas a los proveedores de internet.

La reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente , enviada por el Ejecutivo Federal, que exige espacios de Parlamento Abierto con el sector empresarial.

La Ley de Inversión Extranjera , que podría condicionar inversiones mayores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad y aplicar sanciones de hasta 200,000 UMAS.

La regulación de la inteligencia artificial , que tendrá efectos en la operación y los costos de las empresas.

La Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos , en su legislación secundaria.

Las disposiciones sobre traslado de menores en transporte terrestre , con efecto directo en empresas de logística.

La propuesta de ampliar la lactancia hasta 24 meses en empresas con más de 50 empleados.

La ampliación del acceso a seguros para fortalecer la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas.

Algunas reformas son propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Presidencia )

Sobre la Ley de Inversión Extranjera, Coparmex advierte que el esquema de control propuesto podría vulnerar la certidumbre para el nearshoring y contravenir compromisos asumidos en el T-MEC. En el caso del paquete fiscal, el organismo insiste en que debe priorizar la competitividad y generar condiciones de certeza para quienes invierten y producen en el país.

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Coparmex exige perfiles técnicos en el nombramiento pendiente del TEPJF

El organismo empresarial da seguimiento a las reformas secundarias derivadas del cambio constitucional al Poder Judicial aprobado en 2024. Considera indispensable que las leyes impulsen la profesionalización de los perfiles judiciales, simplifiquen el proceso electoral y fortalezcan los mecanismos de investigación y transparencia de los juzgadores.

En materia anticorrupción, Coparmex pide disposiciones claras y proporcionales que no generen cargas innecesarias para las empresas. El organismo también dará seguimiento a la legislación secundaria sobre intervención extranjera, ante el riesgo de que se utilice como herramienta política para desacreditar candidaturas ganadoras.

Sobre la vacante que dejó la renuncia de la exmagistrada Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el organismo exige que el espacio sea ocupado por un perfil técnico, con reconocimiento en materia electoral y alejado de cualquier ideología política, de cara al proceso electoral de 2027.

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Coparmex pide presupuesto suficiente para el INE y las fiscalías

Coparmex pide mayor presupuesto para el INE. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

El organismo reitera su disposición a participar de manera constructiva en la discusión legislativa y plantea que el Congreso evalúe con rigor los costos de cada disposición antes de aprobarla, insiste en privilegiar el diálogo técnico y evitar cargas regulatorias innecesarias.

Coparmex plantea también la necesidad de garantizar presupuestos adecuados para instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y las fiscalías, además de dar seguimiento a los nombramientos pendientes en las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El organismo cierra su postura con el llamado a recuperar la confianza empresarial, en un contexto donde apenas 23% de sus socios ve condiciones favorables para invertir y donde la incertidumbre política se ubica como el tercer obstáculo con mayor peso, con 16.6% de las menciones registradas por su monitoreo.

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