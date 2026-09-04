México

Asesino del músico de Camilo Séptimo ya habría tenido una orden de aprehensión antes del crimen

El sujeto hoy detenido ha sido acusado en el pasado por fraude y otros delitos

Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM
Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM
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Diego “N”, señalado como el asesino del tecladista Jonathan Meléndez y de tres integrantes de su familia en Atizapán de Zaragoza, ya enfrentaba una orden de aprehensión por fraude específico 15 días antes del crimen. Un juez federal le otorgó un amparo el 17 de agosto que frenó su detención.

El periodista Carlos Jiménez reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había obtenido la orden contra Diego “N”. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México habría resuelto el amparo que evitó su arresto semanas antes del multihomicidio.

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El crimen ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre

Un departamento en Grand Viüre —el fraccionamiento residencial de Bosque Esmeralda donde vivía el tecladista de Camilo Séptimo— cuesta lo que la mayoría de los mexicanos no gana en varios años de trabajo. Crédito: Especial
Un departamento en Grand Viüre —el fraccionamiento residencial de Bosque Esmeralda donde vivía el tecladista de Camilo Séptimo— cuesta lo que la mayoría de los mexicanos no gana en varios años de trabajo. Crédito: Especial

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, de 38 años, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una trabajadora doméstica de 21 años fueron encontrados sin vida la noche del martes 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades reportaron el hallazgo a las 23:50 horas. Las víctimas presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza, salvo la mujer de 21 años, quien tenía un disparo en la espalda. Un niño de seis años, hijo del músico, sobrevivió al esconderse durante el ataque.

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Diego “N” aprovechó su relación de confianza con la víctima para ingresar al domicilio

Vista en plano cenital de un hombre con gorra verde, gafas y abrigo dentro de un ascensor con paredes metálicas.
Diego N fue captado por cámaras minutos antes de cometer el crimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Diego “N” “aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio” y cometer el multihomicidio. El detenido era socio del tecladista en un negocio de rentas vacacionales.

Imágenes de la cámara del elevador del edificio muestran al sujeto ingresando al inmueble a las 17:24 horas del martes. Antes de perder comunicación con un conocido, Meléndez había enviado un mensaje de alerta en el que pedía llamar a la policía si dejaba de responder.

La disputa por un préstamo de 300 mil pesos habría desatado la violencia

Un hombre con gafas de sol toca un teclado electrónico junto a dos micrófonos en un ambiente con luces turquesa.
El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía mexiquense investiga un presunto conflicto económico entre Meléndez y Diego “N” relacionado con un cobro pendiente de 300 mil pesos. Esa motivación todavía no fue confirmada de manera oficial por las autoridades.

Diego “N” y Gerardo “N”, señalado como su chofer, fueron detenidos en menos de 12 horas tras el hallazgo de los cuerpos. El chofer cayó primero, a las 07:47 horas del 2 de septiembre, en la colonia Los Héroes Tecámac. El asesino fue capturado después, a las 09:25 horas, sobre la carretera México-Toluca, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

Existían denuncias previas por fraudes en rentas vacacionales

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)
Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

Antes del multihomicidio, Diego N ya enfrentaba señalamientos públicos por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres vacacionales en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán. Una publicación difundida el 21 de julio en un grupo de Facebook lo acusó de un fraude cercano a los 500,000 pesos en una operación de hospedaje.

La denunciante de ese esquema aseguró que existían más de 11 personas afectadas con un patrón similar. Diego N y su pareja sentimental habrían operado bajo los nombres comerciales “+ Relax” y “NOMAD P.M.” para ofrecer residencias vacacionales inexistentes.

Ambos detenidos fueron trasladados a un penal estatal

La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)
La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)

Diego N y Gerardo N quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales, con sede en Toluca. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, ambos se encontraban en traslado a un penal estatal para continuar el proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que en su momento informará sobre las circunstancias específicas del multihomicidio y la situación jurídica final de los dos detenidos. La investigación por el delito de fraude, derivada del amparo otorgado el 17 de agosto, permanece integrada al expediente principal del caso.

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