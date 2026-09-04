México

No habrá nuevos impuestos a la cerveza y comida chatarra, promete Morena

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que no se contemplan alzas en las tasas y que la estrategia será combatir la evasión fiscal

Cerveza y comida procesada, por ahora, sin nuevos gravámenes. Crédito: @Isa_Uribe
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El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, descartó que se contemplen nuevos incrementos de impuestos o aumentos en las tasas aplicables a productos como la cerveza y los alimentos con alto contenido de sodio, en el contexto de la próxima presentación del Paquete Económico 2027.

El legislador señaló que la estrategia fiscal estará enfocada en combatir la evasión y en revisar mecanismos que permiten a personas físicas y morales reducir o evitar el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

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e acuerdo con su explicación, una posible medida dentro del paquete económico estaría relacionada con el combate a prácticas de planeación fiscal agresiva y no con una mayor carga tributaria.

Alfonso Ramírez Cuéllar rechaza alza de impuestos a cerveza y alimentos

Cuestionado sobre la posibilidad de elevar impuestos a determinados productos, Ramírez Cuéllar sostuvo que no habrá un incremento de tasas.

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)
Morena apuesta por recaudar más sin subir impuestos. (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Explicó que existen esquemas de planeación fiscal que, según dijo, pueden llevar a algunos contribuyentes a no pagar ISR, por lo que el objetivo sería cerrar esos espacios y fortalecer la recaudación mediante acciones contra la evasión.

Sus declaraciones se producen luego de que en los últimos días surgieran diversas propuestas y planteamientos relacionados con posibles modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre ellos ajustes para la cerveza y productos procesados con exceso de sodio.

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Comisión de Hacienda esperará el Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados informó que cualquier discusión formal sobre modificaciones fiscales deberá esperar a la presentación del Paquete Económico 2027 por parte del Ejecutivo Federal.

El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, indicó que el Ejecutivo entregará sus propuestas económicas el próximo 8 de septiembre, incluyendo la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

Carol Antonio Altamirano pide esperar al Paquete Económico 2027 antes de hablar de nuevos impuestos. (Foto: Twitter/@CarolAntonioA)
Carol Antonio Altamirano pide esperar al Paquete Económico 2027 antes de hablar de nuevos impuestos. (Foto: Twitter/@CarolAntonioA)

La comisión precisó además que, hasta el momento, no existe un acuerdo para modificar los impuestos relacionados con bebidas alcohólicas o alimentos con alto contenido de sodio.

Las propuestas que han surgido, explicó, fueron recopiladas durante reuniones y grupos de trabajo en los que participaron organizaciones, representantes de sectores económicos, productores, usuarios y especialistas.

Los puntos centrales del debate fiscal rumbo a 2027

  • Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que no habrá incremento de impuestos ni aumento de tasas.
  • Morena plantea concentrarse en el combate a la evasión y a esquemas de planeación fiscal agresiva.
  • La Comisión de Hacienda señaló que no existe, hasta ahora, un acuerdo para aumentar gravámenes a la cerveza o productos con exceso de sodio.
  • El Ejecutivo Federal presentará el Paquete Económico 2027 el próximo 8 de septiembre.
El debate fiscal de 2027 se centrará en recaudar más sin aumentar impuestos. Crédito: Meta / La 20 Cervecería La Libertad
El debate fiscal de 2027 se centrará en recaudar más sin aumentar impuestos. Crédito: Meta / La 20 Cervecería La Libertad

Las propuestas fiscales deberán pasar posteriormente por el proceso de análisis y discusión en la Cámara de Diputados.

Propuestas sobre IEPS a cerveza y productos con exceso de sodio siguen sin definirse

Entre los planteamientos discutidos en grupos de trabajo se encuentra la posibilidad de modificar el tratamiento fiscal de la cerveza. Algunas propuestas han considerado ajustes que podrían representar entre 60 centavos y un peso por unidad, dependiendo de su precio y presentación.

También se han planteado posibles gravámenes para alimentos procesados que excedan determinados parámetros de sodio, entre ellos productos como sopas instantáneas, salsas, aderezos y embutidos.

Sin embargo, la Comisión de Hacienda ha subrayado que estas iniciativas corresponden a propuestas recibidas durante los encuentros y que todavía no forman parte de una iniciativa formal.

Siguen en análisis los posibles cambios al IEPS para cerveza y productos con alto sodio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Siguen en análisis los posibles cambios al IEPS para cerveza y productos con alto sodio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Asimismo, se ha señalado que los productos considerados dentro de la canasta básica quedarían fuera de estos posibles cambios.

Paquete Económico 2027 definirá el inicio de la discusión fiscal

Una vez que el Ejecutivo Federal entregue el Paquete Económico, las iniciativas serán turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis. A partir de ese momento, la Cámara de Diputados podrá discutir las propuestas y realizar, en su caso, las modificaciones que considere pertinentes.

La Presidencia de la Comisión de Hacienda indicó que las propuestas recibidas serán evaluadas desde los ámbitos jurídico, económico y fiscal, además de quedar sujetas a la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Por ahora, las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar y la postura de la Comisión de Hacienda coinciden en que no existe una decisión definitiva para establecer nuevos gravámenes a la cerveza o a productos con alto contenido de sodio.

El contenido de la propuesta del Ejecutivo, prevista para el 8 de septiembre, marcará el inicio formal de la discusión sobre la política fiscal para 2027.

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