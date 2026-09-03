Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos". Marina

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Autoridades federales decomisaron 39 vehículos de lujo en la agencia automotriz Dimont, ubicada sobre Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. El aseguramiento se dio en el marco de cinco cateos simultáneos ejecutados tras la detención de Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo, señalado como líder de una célula criminal vinculada al grupo Los Rusos.

El operativo se desprendió de trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Los 39 autos, entre ellos unidades de alta gama, quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras avanza la investigación contra la célula criminal.

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Reclamo del abogado de la agencia Dimont

El abogado Amadeo Lara, representante legal de la familia de Daniel Rivera, gerente de la agencia Dimont, cuestionó el procedimiento seguido durante el cateo. Lara relató que fue contratado luego de que la familia reportara que, desde las seis de la mañana, personal de la Marina Armada de México había desplegado presencia en la zona.

Según el abogado, el ingreso al negocio se realizó sin autorización del gerente ni de los propietarios de la empresa. Lara afirmó que, al momento de su declaración, se realizaba una revisión de documentos y haberes de la compañía.

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“El abogado señaló que solicitó, conforme a lo que establece la Constitución, ser nombrado testigo del cateo.”

Lara indicó que llevaba veinte minutos en el lugar sin recibir ninguna información al respecto por parte de las autoridades.

Rivera, gerente de la agencia, tuvo que acudir al Poder Judicial de la Federación para solicitar un amparo por comparecencia. De acuerdo con Lara, esto se debió a que el personal que labora en la agencia permanecía privado de su libertad e incomunicado, luego de que le retiraran los teléfonos celulares.

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El abogado añadió que había trabajadores que debían iniciar su turno y que tampoco podían acceder a su fuente de trabajo. “Lara sostuvo que tanto la empresa como Rivera están en posibilidad de justificar la legalidad de este establecimiento y de sus operaciones”, pero cuestionó no contar con información sobre lo que se realizaba dentro de la agencia en relación con la privacidad y los documentos de la compañía.

Cinco cateos simultáneos en Puebla y San Andrés Cholula

Los cateos se realizaron de forma simultánea en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. Uno de los inmuebles intervenidos fue la agencia Dimont, donde se concentró el mayor decomiso de vehículos.

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En el conjunto de los cinco cateos, las autoridades detuvieron a cuatro personas, según el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad. De ellas, tres fueron capturadas junto con Govén Ulisses “N” en un inmueble ubicado en Lomas de Angelópolis, un sector comercial al sur de la ciudad de Puebla: El Amarillo y dos personas identificadas como sus escoltas.

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Durante los cateos, además de los 39 vehículos, las autoridades aseguraron armas y droga, aunque no se precisaron cantidades ni características de lo decomisado.

En el despliegue participaron también la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ambas dependientes de la FGR, en coordinación con autoridades locales de Puebla y Guerrero.

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Quién es Govén Ulisses N, alias El Amarillo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó al detenido como Govén Ulisses “N”, también conocido como El Amarillo o El Gobén. El funcionario lo calificó como “uno de los principales generadores de violencia” de la organización a la que pertenece.

Según Harfuch, El Amarillo operaba principalmente en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, y está relacionado con extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas. “El Amarillo” cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

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La célula que encabezaba está vinculada al grupo conocido como Los Rusos, con presencia en el puerto de Acapulco, uno de los puntos con mayor incidencia de violencia vinculada a la disputa territorial en Guerrero.

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Marco legal del operativo y siguientes pasos

De acuerdo con la versión oficial, un juez de control había concedido una orden de cateo luego de que las autoridades investigaran a la célula por delitos contra la salud, secuestro y extorsión, lo que permitió ubicar el inmueble de Lomas de Angelópolis.

Foto: SSPC

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los vehículos, armas y droga asegurados, para que se determine su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad informó que los cateos continuaban en distintos puntos de la zona al momento de darse a conocer la captura de El Amarillo, sin que se precisara si el número de vehículos u otros bienes asegurados podía incrementarse.

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