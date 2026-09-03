En 2027 podrías pagar más por consumir productos como la cerveza y sopa instantánea

Los diputados de Morena no descartan aumentar el IEPS a productos como la sopa Maruchan y la cerveza. Crédito: Meta / La 20 Cervecería La Libertad

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Las sopas instantáneas, como la Maruchan, salsa, aderezos y la cerveza podrían ser más costosas en el 2027, ya que los diputados de Morena alistan aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con alto contenido de sodio.

También tienen en la mira a las bebidas alcohólicas, pues van a revisar el impuesto que pagan las cervezas, todo lo anterior, como parte del Paquete Económico 2027, que debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados.

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Morena busca obtener más recursos con los productos con exceso de sodio

De acuerdo con Carlos Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, la propuesta busca gravar los productos que actualmente no pagan impuestos pese a sus niveles de sodio y que dañan la salud.

Antonio Altamirano puso de ejemplo algunos productos que podrían ser más caros el año que entra, como las sopas instantáneas, salsas y aderezos que contienen altos niveles de sodio.

“Hay productos que tienen un exceso de sodio y, por exceso de sodio, no se les cobra el IEPS… Hay algunas sopas Maruchan, las salsas, algunos aderezos”, dijo el legislador morenista.

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Buscan que no sean considerados en la canasta básica

Cabe señalar que la propuesta contempla que los productos en cuestión dejen de estár considerados dentro de la canasta básica. Sin embargo, los detalles aún deberán ser discutidos por los legisladores.

Además, Altamirano destacó que la aplicación de este impuesto podría generar una recaudación cercana a los 12 mil millones de pesos. Que deberían destinarse al sector salud.

Morena busca recaudar más recursos con estos impuestos. Credito: cuartoscuro

Actualmente, una sopa Maruchan oscila entre los 13.50 a 20 pesos, al aplicar el IEPS a éste y otros productos, es altamente probable que su precio aumente.

Morenistas ponen el ojo en la cerveza

Los productos con alto contenido de sodio no son los únicos que verán un incremento en su impuesto, ya que los diputados morenistas también plantearon revisar el IEPS aplicado a la cerveza.

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Carlos Antonio Altamirano advirtió que la propuesta sí implicaría una modificación en el monto que actualmente se paga por este impuesto.

En ese sentido, el legislador estimó que el ajuste podría ubicarse entre 3 y 4 por ciento, aunque aclaró que la cifra deberá revisarse una vez que avance la discusión en la Cámara de Diputados.

Nuevos impuestos son impulsados por la Comisión de Hacienda

El planteamiento de estos nuevos impuestos surgió de los trabajos del Grupo de Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y otras Bebidas Alcohólicas.

Este grupo fue creado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objetivo de analizar el esquema fiscal que aplica a la producción de destilados y otras bebidas con contenido de alcohol. De ahí se desprenden las propuestas sobre el ajuste al IEPS de la cerveza.

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A la espera que presidenta envié Paquete Fiscal 2027

Dicho incremento al IEPS será revisado por la Comisión de Hacienda una vez que el Paquete Fiscal 2027 sea presentado formalmente por el Ejecutivo Federal. Esa presentación marcará el inicio del proceso legislativo donde se definirán los montos concretos.

La propuesta sobre la cerveza se suma a la discusión más amplia sobre el impuesto a productos con alto contenido de sodio, ambas surgidas del trabajo de la misma comisión legislativa.

Los recursos deberían estár destinados al sector salud. Credito: cuartoscuro

No etiquetan recursos exclusivamente para salud

Bajo el argumento de la salud pública, Morena y aliados han aprobado incrementos a los impuesto saludables, algo similar a ya hicieron este 2026.

Este año, el IEPS a bebidas azucaradas pasó de 1.64 a 3.08 pesos por litro y el impuesto a cigarros subió de 160 por ciento a 200 por ciento, además de aumentar la cuota por pieza.

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En ese momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó alrededor de 41 mil millones de pesos adicionales por esos ajustes. Sin embargo, esos recursos no fueron quedaron etiquetados exclusivamente para salud.

El Paquete Económico 2027 definirá el nuevo precios de la sopa Maruchan y la cerveza. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Para 2026 se destinaron alrededor de 996 mil millones de pesos al sector. No obstante, quedó 4.7 por ciento por debajo de lo que México gastó en salud en 2024, en términos reales.

Vamos a ver si este nuevo movimiento en los impuestos saludables se ve reflejado en el sector salud, pues es altamente probable que en 2027 pagues más por productos como la sopa Maruchan o la cerveza.

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