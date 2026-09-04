Cálida y protectora: así era Aleyda Romero, niñera que salvó al niño de 6 años y fue asesinada junto a la familia del músico de Camilo Séptimo

La joven de 21 años fue atacada en el penthouse de Atizapán. (Redes sociales)

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Cuando comenzó a circular la información sobre el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez se habló de él, de su esposa, de la menor de 3 años e incluso del perro, pero algunos olvidaron en su relato a Aleyda Romero, la niñera que también fue asesinada junto con la familia.

Con la poca información que se tenía al alcance, algunos solo referían a ella como “la empleada doméstica” pues se desconocía la labor que desempeñaba y que la llevó a encontrarse en el lugar al momento del ataque.

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Pero ahora se sabe su nombre, que le decían de cariño “Alexis” y que no era empleada doméstica sino la nana de los pequeños y probable pieza clave para que ocurriera el único milagro en medio del horror: encontrar con vida al menor de 6 años que era el hijo mayor de Jonathan y Ana Paula.

La joven de 21 años Aleyda Romero era la encargada de cuidar a los dos hijos de la pareja asesinada, Sofìa de tres años y su hermano de seis Foto: Familia Facebook

La periodista Irlanda Maya publicó en su cuenta de X que sus familiares la señalaron como una joven “muy cálida, amable, con muchos sueños, que soñaba con viajar”.

También se dio a conocer que era una chica muy querida en su comunidad a la cual solo asistía una vez a la semana, su único día libre, para venir a visitar a su familia.

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Por su parte, familiares de la joven declararon a otros medios que ella era “alegre, linda y una persona que no le hacia daño a nadie”.

La joven era originaria de la comunidad de San Martín Cuautlalpan donde este 3 de septiembre recibió el último adiós en Chalco, después de convertirse en una de las cuatro víctimas del multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, donde trabajaba como nana de los hijos del tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Meléndez.

Aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial una de las hipótesis señala que la joven de 21 años habría ayudado a que el hijo menor del músico sobreviviera al decirle que se escondiera debajo de la cama.

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Dicha acción correspondería con la descripción que han dado de ella sus familiares quienes aseguraron que era una chica “protectora que amaba su trabajo”.

Junto con Aleyda murieron Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, Sofía, de tres años. El niño de seis años fue el único sobreviviente del ataque.

La joven de 21 años fue atacada en el penthouse de Atizapán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia la vistió de virgen durante el funeral en Chalco

Los restos de la joven llegaron por la mañana a la casa de sus familiares en la colonia La Loma, en San Martín Cuautlalpan, donde comenzaron a reunirse personas cercanas para despedirla. El funeral estuvo acompañado de comida mexicana, flores y música de tambora.

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La familia Romero decidió vestir a Aleyda de virgen, una práctica tradicional en el municipio de Chalco para honrar a mujeres jóvenes fallecidas. El homenaje siguió una costumbre local de la familia y se apartó de los protocolos funerarios habituales.

En lugar estuvieron sus dos hermanos, una mujer de 25 años embarazada a días de dar a luz y su hermano menor, de 14 años, quienes lucían visiblemente afectado, según reportaron corresponsales en el lugar.

Aleyda estaba en el departamento de la Zona Esmeralda por trabajo. Cuidaba a los dos hijos de Jonathan Meléndez y Ana Paola cuando ocurrió el ataque.

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Su cuerpo fue hallado en una habitación contigua a la recámara principal, con una herida de arma de fuego en la espalda. De acuerdo con la fiscalía mexiquense, esa lesión fue distinta de las heridas en la cabeza que presentaron las otras tres víctimas.

La agrupación Camilo Séptimo publicó un comunicado en Instagram después del crimen. En ese mensaje expresó condolencias a la familia de su tecladista y también a los familiares de Aleyda, a quien identificó como colaboradora del hogar, además de pedir a la fiscalía que esclarezca los hechos.

Antes de ese pronunciamiento, distintos medios la mencionaban solo como “la trabajadora del hogar” o “la empleada”, sin nombrarla. Colectivas feministas y familiares reclamaron en redes sociales que se le identificara por su nombre completo y no únicamente por su ocupación.

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(Instagram)

La FGJEM detuvo a dos hombres por el multihomicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez y probable autor del multihomicidio. También arrestó a Gerardo “N”, mientras la indagatoria sigue abierta para establecer las responsabilidades exactas de cada uno.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso durante su conferencia matutina de este 3 de septiembre en Palacio Nacional. La mandataria lo calificó como “una situación muy triste, lamentable” y confirmó que ya hay dos personas detenidas.

Sheinbaum dijo que las causas del ataque corresponderían a “una disputa que tenía la familia con otra familia”, con base en información difundida en medios de comunicación. También afirmó: “Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Segob, pero ya hay detenciones”.

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