INE da luz verde al logo de SOMOS tras dos rechazos: así será su identidad rumbo a las elecciones del 2027

Tras retirar el mapa de México, SOMOS consigue la aprobación de su nueva identidad gráfica rumbo a 2027. (INE México)

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó finalmente el logotipo principal del partido político SOMOS, luego de que dos propuestas anteriores fueran rechazadas por considerar que mantenían elementos vinculados con la identidad nacional o podían generar confusión con otra fuerza política.

La decisión llega a pocos días del inicio del proceso electoral rumbo a 2027, en el que el nuevo partido participará bajo la denominación SOMOS, después de dejar atrás el nombre de Somos México.

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SOMOS tendrá letras rosas sobre fondo blanco

En sesión ordinaria, el Consejo General del INE declaró por unanimidad la procedencia constitucional y legal de la modificación del emblema y los colores de SOMOS, específicamente en lo correspondiente a su aplicación principal.

La nueva identidad consiste en la palabra “SOMOS” escrita en letras rosas sobre un fondo blanco, sin la silueta de la República Mexicana ni otros elementos gráficos adicionales.

La aprobación ocurrió después de que el partido tuviera que modificar su identidad en cumplimiento de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relacionada con el expediente SUP-RAP-182/2026.

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SOMOS finalmente tiene logo oficial tras dos rechazos y se prepara para competir en las elecciones de 2027.

El representante de SOMOS ante el INE, Marco Antonio Baños, señaló que con la resolución la organización finalmente contará con una identidad gráfica para competir en el próximo proceso electoral.

El mapa de México provocó el segundo rechazo del INE

El antecedente inmediato se encuentra en la sesión del 31 de agosto, cuando el INE aprobó el cambio de denominación de Somos México a SOMOS, pero rechazó el emblema que incorporaba la silueta de la República Mexicana.

Los consejeros consideraron que utilizar el mapa junto con la palabra “Somos” mantenía una asociación con la identidad nacional que el TEPJF había ordenado eliminar.

El proyecto aprobado entonces estableció que la silueta del territorio mexicano constituía un símbolo inequívoco de identidad nacional y que su combinación con la palabra “Somos” podía transmitir la idea de representar al país en su conjunto.

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La organización recibió un plazo de 48 horas para presentar una nueva propuesta, misma que fue analizada en la sesión de este jueves.

Somos México camia nombre y logotipo tras fallo de Tribunal Electoral. | Presidencia

Estos son los principales elementos del proceso:

El partido originalmente se denominaba Somos México .

El INE aprobó posteriormente el cambio de nombre a SOMOS .

La propuesta con la silueta de México fue rechazada el 31 de agosto .

La organización presentó una nueva alternativa sin el mapa de la República .

El logotipo principal aprobado utiliza letras rosas sobre fondo blanco .

El emblema complementario no fue autorizado por el INE.

SOMOS participará en el proceso electoral rumbo a 2027.

INE rechaza el emblema complementario por similitud con Fuerza por México

Aunque el logotipo principal fue aprobado por unanimidad, el Consejo General determinó que la aplicación complementaria del emblema no era procedente.

La votación fue de ocho votos a favor y tres en contra para rechazar esta parte de la propuesta. El argumento central fue la combinación cromática planteada: un fondo rosa cívico con la palabra “SOMOS” en blanco.

La autoridad electoral rechazó la versión complementaria de SOMOS al considerar que sus colores podrían generar confusión con Fuerza por México.

El INE señaló que ese diseño presenta similitudes con los emblemas de Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur, partidos que mantienen registro local en esas entidades.

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De acuerdo con el análisis aprobado, la semejanza gráfica podría generar confusión entre el electorado a nivel estatal.

Por ello, la autoridad electoral avaló únicamente la aplicación principal, que conserva el rosa como elemento distintivo, pero con las letras sobre un fondo blanco.

SOMOS llega al proceso electoral de 2027 con nueva identidad

La aprobación del logotipo ocurre después de una serie de modificaciones derivadas de las resoluciones electorales sobre la identidad del partido.

El registro de la organización había sido aprobado por el INE el 25 de junio, con la denominación provisional de Somos México y el emblema Somos MX.

SOMOS llega a la contienda de 2027 con una nueva imagen, luego de superar los rechazos a sus propuestas anteriores.

Posteriormente, el Tribunal Electoral confirmó la determinación de modificar la identidad, y el 31 de agosto venció el plazo establecido para cumplir con esos cambios.

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Con la resolución de este jueves, SOMOS cuenta con un logotipo principal autorizado para identificarse públicamente de cara al proceso electoral de 2027.

No obstante, la validez definitiva de las modificaciones a sus estatutos quedó condicionada a que sean ratificadas por la Asamblea Nacional del partido en su próxima sesión ordinaria o extraordinaria.

La Secretaría General del Comité Nacional deberá informar al INE sobre esa ratificación y entregar las constancias correspondientes. Si las modificaciones no son aprobadas, tendrá que comunicarlo al organismo electoral para que determine lo conducente.