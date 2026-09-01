INE acepta cambio de nombre de SOMOS: partido político tiene 48 horas para modificar su logotipo

Emilio Álvarez Icaza entrega tercera propuesta de emblema de Somos

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó el cambio de denominación del nuevo partido político SOMOS, pero rechazó por segunda vez el emblema con el que buscaba sustituir “MX” por el mapa de la República Mexicana junto a la palabra “Somos”.

En un comunicado, el INE informó que el Consejo General dio por cumplida la modificación solicitada la semana pasada, tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, otorgó 48 horas a la organización para presentar una nueva propuesta de logotipo bajo los criterios fijados por el Tribunal: evitar cualquier alusión a la identidad nacional.

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“El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró cumplida la modificación de la denominación del partido político SOMOS y rechazó la propuesta de emblema presentada, en virtud de que no se elimina el problema de identidad previamente señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).”

¿Por qué rechazó el logotipo por segunda vez?

El INE sostiene que el diseño conserva una referencia a la identidad nacional porque reemplaza “MX” con el mapa de la República Mexicana, acompañado por la palabra “Somos”, lo que —a juicio de la autoridad— transmite la idea de representar al país en su conjunto.

“En el contexto de la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno del Instituto se advirtió que la sustitución de la denominación “MX” por el mapa de la República Mexicana, acompañado del verbo “Somos”, constituía un símbolo inequívoco de identidad nacional y, en combinación con la denominación, transmitía la idea de representación del país en su conjunto.”

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La autoridad electoral señala que denominación, emblema y colores deben distinguir a cada partido de las instituciones nacionales. Bajo ese criterio, advierte que una identidad gráfica asociada a la pertenencia nacional podría otorgar una ventaja frente a otras fuerzas políticas.

“Se subrayó que aprobar el emblema en sus términos contravendría la jurisprudencia del TEPJF, que establece que denominación, emblema y colores deben diferenciar a cada partido político de las instituciones nacionales.”

“Se enfatizó que la identidad gráfica no puede ser neutra si denota pertenencia nacional, pues ello generaría una ventaja indebida frente a otras fuerzas políticas y vulneraría lo mandatado por la Sala Superior respecto de la función meramente distintiva de los signos partidistas.”

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El Consejo General señala que la nueva propuesta debe mantener una función de diferenciación institucional y evitar elementos que puedan interpretarse como apropiación simbólica de la identidad nacional.

“Con ello, el Consejo General estaría en condiciones de garantizar que el emblema partidista cumpla su función de diferenciación institucional, evitando la apropiación simbólica de la identidad nacional.”

Somos entrega una tercera propuesta con fondo blanco y letras rosas

Afuera de las oficinas del INE, Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el Instituto, informó que el partido entrega su tercera propuesta de emblema.

Ante medios de comunicacion, aseguró que el partido cumple la sentencia, aunque mantiene su protesta contra la resolución y cuestiona el actuar de la autoridad electoral.

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“Estamos en contra, estamos en protesta, pero la democracia obliga a presentes, ausentes y disidentes. En Somos México somos demócratas y vamos a cumplir la sentencia. Venimos a notificar. Venimos a entregar nuestra tercer propuesta de emblema. La tercera. Desde 1989 no pasaba algo así. Desde que existía Comisión Federal Electoral, segunda ocasión y también por el tribunal, nos rechazan este emblema.

“Es un acto que debe tener absoluta claridad. Lo entregamos en este momento por nuestra desconfianza de que pudieren no cumplir los términos de la sentencia. Estamos entregando esto en este momento para que no quede duda, todavía dentro del plazo del 31 de agosto. Claramente los llamamos a incumplimiento, claramente vemos un problema grave. Hemos expresado en el Consejo General lo abusivo, lo arbitrario, lo ilegal e inconstitucional de esta medida. No solo es violatorio a nuestros derechos políticos, sino que sienta un precedente muy peligroso”, puntualizó.

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Marco Antonio Baños Martínez, suplente de representante ante el INE, pidió que la población continúe identificando a la organización como Somos México. También sostiene que el partido mantiene su vínculo con la Marea Rosa y su concepción democrática.

“Hacemos una invitación muy respetuosa a toda la gente para que nos siga identificando como Somos México. Con independencia de que el tribunal y el INE, de una manera absolutamente injusta e inequitativa, nos ha obligado a cambiar la denominación y el emblema, nosotros seguimos siendo Somos México, fieles al origen que tuvimos con la Marea Rosa y fieles a nuestra concepción democrática.”

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Álvarez Icaza mostró el nuevo diseño: la palabra “Somos” sobre un fondo blanco. Baños Martínez precisa que las letras son rosas.

“Vamos a presentar. Este es el emblema: Somos con fondo blanco. (...) Letras rosas”, dice mientras muestra el nuevo diseño.

Álvarez Icaza recalca que se trata del tercer emblema presentado en pocas semanas y cuestiona que se restrinja el uso de la palabra México mientras existen partidos y expresiones políticas que la incluyen.

Álvarez Icaza cuestiona el argumento de una posible ventaja electoral

Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS, cuestionó el argumento de que la identidad gráfica del partido pueda generar una “ventaja” o “inequidad” frente a otras fuerzas políticas.

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Señaló que la organización presenta una tercera propuesta de emblema —a la que llama “Plan C”— para evitar que su registro quede en riesgo y para cumplir, en tiempo y forma, con los términos establecidos en la primera sentencia.

Sostuvo que el dictamen originalmente venía a favor del uso de la figura de la República Mexicana y acusó que el INE bloquea a Somos México pese a que, según su dicho, otros partidos han utilizado ese elemento.

Marco Antonio Baños Martínez interviene para precisar que la presunta inequidad aludiría a una ventaja frente a otros partidos.

En respuesta, Álvarez Icaza contrastó los recursos disponibles: afirmó que Morena tendría 7 mil 200 millones de pesos en financiamiento estatal y nacional, mientras SOMOS apenas llegaría a 400 millones de pesos, de acuerdo con sus cálculos.

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A partir de esa diferencia, rechazó que el nombre o el emblema puedan inclinar la competencia y califica de “absurdo” el razonamiento. Además, en su declaración agrega señalamientos sobre el uso de programas sociales, presunto financiamiento del narco y la operación de los “siervos de la nación”, como factores que, desde su perspectiva, sí afectarían la equidad.

En su comunicado, SOMOS afirma que cumplió las modificaciones exigidas, pero que el Consejo General volvió a rechazar el ajuste al emblema, ordenó una nueva propuesta en un plazo máximo de 48 horas y prolongó una controversia que, a su juicio, lo coloca en desventaja a unos días del inicio del proceso electoral.

La organización agregó que durante 20 meses el INE le permitió operar con su identidad, realizar cerca de 400 asambleas y sumar casi 300 mil ciudadanos.

Álvarez Icaza acusó al Consejo General de exceder sus atribuciones y sostiene que la restricción pasó de la “neutralidad semántica” a la identidad gráfica. El partido anunció que seguirá la defensa de sus derechos por vías institucionales, aunque cumplirá la sentencia.