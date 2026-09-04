Javier Laynez advierte que la reforma judicial traerá hasta 10 años de incertidumbre para México

El ministro en retiro, Javier Laynez Potisek, volvió a criticar la elección judicial, pues, a su consideración, ha desplazado la preparación de los jueces. Crédito: X / @ExpPolitica

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El ministro en retiro, Javier Laynez Potisek, advirtió que México podría enfrentar entre cinco y 10 años de incertidumbre jurídica; esto, a un año de que entró en funciones la nueva integración del Poder Judicial.

Laynez participó en el primer aniversario del Observatorio de la Justicia, ahí, reconoció que será muy complicado que el nuevo sistema alcance la calidad que, con sus defectos, llegó a tener el anterior modelo judicial.

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“Yo veo cinco o 10 años de incertidumbre en un Poder Judicial que va a ir funcionando con lo que tiene, pero que va a ser muy difícil que alcance un nivel de calidad como el que tenía con todos sus defectos”, dijo en entrevista para UNO TV.

Exhibe los riesgos que conlleva la reforma judicial

Quien fue integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que la reforma judicial ha dado paso a diversos riesgos de cooptación política, económica e incluso de delincuencia.

Además, sostuvo que el cambio representa un mensaje negativo tanto para México como para el exterior, al reemplazar un sistema de justicia que sí tenía problemas por otro del que, comentó, no existe evidencia mundial de que funcione. Es decir, la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

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“Muy mal mensaje al exterior y al interior, es un pésimo mensaje; lo que te quiero decir es que tú destruiste un sistema de justicia, con problemas, con muchas áreas de oportunidad, y lo reemplazaste por un sistema que no hay ninguna evidencia mundial que funcione”, advirtió el togado.

El abogado experiencia en el sector público y es docente; Enrique Peña Nieto lo propuso como ministro en 2015. Foto: FB/Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte dejó de funcionar como contrapeso

Por otro lado, Javier Laynez cuestionó el papel que tendrá la nueva integración del Máximo Tribunal del país, mismo que ha dejado de funcionar como un contrapeso de los otros dos poderes de la Unión.

También explicó que la falta de una mayoría legislativa suficiente para presentar diversas acciones de inconstitucionalidad, y el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reducen las posibilidades de que la Suprema Corte asuma un rol de contrapeso constitucional.

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Ante esta situación, el ahora académico dejó en claro que concluyó la etapa de las grandes controversias constitucionales. Y, sí, fue uno de los principales rasgos que nos dejó la época de la transición democrática.

Más amparos y menos casos relevantes

De acuerdo con el ministro en retiro, la Suprema Corte podría darle prioridad a la resolución de amparos, mientras que los temas de gran relevancia para el orden jurídico tendrían menos probabilidades de llegar a una interpretación constitucional de fondo.

Incluso mencionó algunos ejemplos, como la prisión preventiva oficiosa y asuntos relacionados con la doble tributación. “Ya no vas a tener controversias realmente interesantes”, concluyó.

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Reaparece la exministra presidenta Norma Piña

Hoy, la ministra en retiro Norma Piña Hernández reapareció en público a un año de que entró en funciones la nueva integración del Poder Judicial, derivada de la elección que se celebró en el verano de 2025.

Un video difundido este 3 de septiembre muestra la declaración de Norma Piña durante el evento. Crédito: Redes sociales

“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos y más los abogados, siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón, ¿verdad?”, dijo la togada en un video.

Tales declaraciones las hizo la jurista en el foro “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”, organizado por la Escuela Libre de Derecho, donde abrió su participación con un saludo y agradecimientos al público.

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Hugo Aguilar reconoce falta de credibilidad de la nueva Corte

El presidente de la SCJN Hugo Aguilar Ortiz reconoció que el Poder Judicial está entre las instituciones con mayor desconfianza ciudadana y anunció una primera ronda de foros en cinco estados para escuchar críticas y propuestas que ayuden a rediseñar la relación entre los tribunales y la sociedad.

De acuerdo con Aguilar Ortiz, estos encuentros servirán para definir políticas y acciones enfocadas en transparencia, rendición de cuentas y eficiencia institucional, a partir de las conclusiones que se recaben durante las sesiones de “Diálogos por la Justicia Abierta”.

El ministro presidente Hugo Aguilar reconoció que el nuevo Poder Judicial tiene una crisis de credibilidad. Crédito: Especial.

El ministro presidente precisó que los foros comienzan en Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla.

Mientras que el pasado 10 de junio, sostuvo que el renovado Poder Judicial de la Federación enfrenta una crisis de credibilidad y que los indicadores de percepción pública reflejan un problema de fondo para las instituciones encargadas de impartir justicia.

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Con una credibilidad a la baja, gracias a la reforma judicial, el ministro en retiro, Javier Laynez Potisek, advirtió que México podría enfrentar hasta 10 años de incertidumbre jurídica.