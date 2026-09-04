Dictan casi 100 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja en Tláhuac. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) obtuvo una sentencia condenatoria de 93 años y cuatro meses de prisión contra un hombre identificado como Gregorio “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de feminicidio agravado de su pareja sentimental. El caso ocurrió el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac.

El Tribunal de Enjuiciamiento que dictó el fallo, el 25 de agosto de 2026, también ordenó el pago de más de 1.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Además, se dispuso el decomiso del arma utilizada y la suspensión de los derechos políticos del sentenciado.

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Ataque con arma blanca en San Andrés Mixquic

La investigación de la Fiscalía capitalina estableció que la víctima se encontraba junto a Gregorio “N” dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Ignacio de Loyola, en el pueblo de San Andrés Mixquic. Ahí, el hombre la agredió con un cuchillo de cocina.

Dictan casi 100 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja en Tláhuac (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque le provocó una lesión en el pecho que resultó mortal. Los hechos se registraron dentro de la vivienda que la pareja compartía, según reconstruyó el Ministerio Público durante la etapa de investigación.

La escena del crimen fue procesada por peritos que documentaron tanto el lugar de los hechos como el arma utilizada, elementos que después sostuvieron la acusación formal contra el hoy sentenciado.

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Detención en flagrancia y vinculación a proceso

Familiares de la víctima solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y detuvieron a Gregorio “N” en flagrancia el mismo día del ataque.

Con los datos de prueba reunidos tras la detención, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso del imputado el 31 de octubre de 2024, cinco días después de ocurridos los hechos.

Dictan casi 100 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja en Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese periodo entre la detención y la vinculación permitió al Ministerio Público consolidar los primeros elementos de la carpeta de investigación, que después se ampliaría con peritajes especializados hasta llegar al juicio oral.

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Peritajes y testimonios que sostuvieron la acusación

Para esclarecer los hechos, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas indirectas y de los policías de la SSC que realizaron la detención del agresor.

La carpeta de investigación incorporó también peritajes en criminalística y fotografía, enfocados en el domicilio donde ocurrió el ataque y en el cuchillo utilizado como arma homicida.

A esto se sumaron dictámenes en medicina forense, mecánica de hechos y mecánica de lesiones, disciplinas que permitieron establecer la forma en que se produjo la agresión y la causa de muerte de la víctima.

El conjunto de estas pruebas fue el que el Tribunal de Enjuiciamiento valoró al concluir el proceso penal, casi dos años después de ocurrido el feminicidio, para declarar la responsabilidad penal de Gregorio “N”.

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Plan de Política Criminal 2026 y combate a la impunidad

La obtención de esta sentencia responde a una de las prioridades del Plan de Política Criminal 2026 de la Fiscalía CDMX: fortalecer la investigación y el litigio para que los casos no se agoten con una detención o una vinculación a proceso.

El objetivo de esa estrategia es que las carpetas se sostengan ante los tribunales hasta obtener una resolución condenatoria, en lugar de quedar detenidas en etapas previas del proceso penal.

En los casos de feminicidio, este trabajo se plantea como central para combatir la impunidad y obtener sanciones acordes con la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía capitalina.

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