México

Las canciones de Camilo Séptimo que conservarán el sonido y sello de Jonathan Meléndez

El tecladista y uno de los fundadores de la banda mexicana fue asesinado junto a su esposa y su hija en el Estado de México el 1 de septiembre

Un hombre con gafas de sol toca un teclado electrónico junto a dos micrófonos en un ambiente con luces turquesa.
El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido popularmente como Honas en el mundo de la música tras convertirse en el tecladista, compositor y uno de los creadores del grupo Camilo Séptimo, tristemente se confirmó su asesinato en un multihomicidio en el Estado de México.

Tras las investigaciones de la muerte de Honas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos sujetos que estarían involucrados en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo como también de su esposa, Ana Paula y su hija de 3 años, aparte de la empleada del hogar, Aleyda Romero, de 21 años de edad.

PUBLICIDAD

Este jueves, en Tlalnepantla, Estado de México amigos y familiares de Honas asistieron al velatorio. mientras los fans de la Camilo Séptimo expresan sus condolencias en redes sociales y recuerdan al intérprete de teclado con aquellas canciones que Jonathan Meléndez marcó su huella dentro la banda mexicana.

Mejores canciones de Camilo Séptimo que reflejan el trabajo de Jonathan Meléndez

Hombre con gafas de sol sonríe mientras toca varios teclados en un escenario, con gradas vacías de color azul al fondo.
Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teclados y sintetizadores de Honas definieron la personalidad del grupo Camilo Séptimo: bases electrónicas, capas atmosféricas y arreglos que acompañaron la mezcla de synthpop, indie pop y el rock alternativo de la banda nacional.

Las melodías posteriores marchan como las más escuchadas de Camilo Séptimo de acuerdo a cifras en Spotify, Youtube y en otras plataformas de música. Además, representan la máxima participación de Jonathan Meléndez y fungen entre las favoritas de: público:

PUBLICIDAD

  • “No confíes en mí”: uno de los temas que impulsa la proyección inicial del Camilo Séptimo.
  • “Miénteme”: sintetizadores envolventes y una de las canciones que más identifica al grupo Camilo Séptimo.
  • “Vicio”: destaca por su atmósfera electrónica y ritmo contenido.
  • “Inevitable”: una de las piezas más sólidas del catálogo de Camilo Séptimo.
  • “Contacto”: tiene una producción más expansiva y un trabajo de teclados muy presente.
  • “Contracorriente”: representa bien la etapa de consolidación de Camio Séptimo.
  • “Galáctica” y “Como tú”: dos canciones clave para escuchar la faceta más pop y espacial del proyecto.
  • “Sombra”“Abril”“Órbita” y “Minutos”: aparecen entre sus créditos de composición del álbum MAPAS II, que buscaba relacionar la música con viajes, territorios y experiencias fuera del estudio de grabación.

La desgarradora despedida de una fan de Jonathan Meléndez

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, bigote y cabello corto oscuro que mira hacia un costado sobre un fondo negro
El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

El fallecimiento de Honas ha dejado un hueco enorme en los corazones de las y los seguidores de Camilo Séptimo. En Facebook se ha hecho viral un amplio mensaje de una señorita que compartió algunas fotos de cuando estuvo con los miembros de la banda, y con profundo dolor se despide del tecladista Jonathan Meléndez.

“No quiero, no quiero volver a cantar. Tus canciones y las mías ya no me van a dar la paz que me daban, me darán dolor. Ese lugar mágico donde componíamos, donde te sentabas y en dos minutos creabas la cosa más increíble posible”. recordó la seguidora de Honas.

“Ese nombre me enorgullecía escuchar en cualquier noticia, ahora circula en todos lados de la forma más asquerosamente horrible. Todos opinan, todos hablan de ti y nadie te conocía, todos te juzgan y nadie sabe que eras una persona tan buena, tan amable, tan linda, nadie sabe la realidad”.

“Se que no me voy a curar nunca, se que nada será lo mismo jamás y no se que hacer para calmar mi dolor. Para quitarme de la mente esta masacre. Jamás me imaginé que una de las personas que más admiraba en este mundo, viviera una pesadilla. Una película de terror. Eso no debería pasar”, manifestó la mujer que envió este mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez.

Camilo Séptimo se pronuncia tras la muerte de Honas

Camilo Séptimo
En una carta el grupo externó su dolor tras la muerte de su tecladista. (Facebook Camilo Séptimo)

La banda de rock alternativo publicó un doloroso mensaje en sus redes oficiales durante la noche del miércoles 2 de septiembre, tras darse a conocer que su tecladista y fundador, Jonathan Meléndez, fue encontrado sin vida en un departamento del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas. Lo recordamos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribió la banda mexicana.

Además, el conjunto de Camilo Séptimo compartió el pésame a la familia de Aleyda Romero, la niñera de 21 años que también fue una de las víctimas del multihomicidio. “Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos”, mencionó la agrupación.

“Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos. En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluye el mensaje emitido por el grupo Camilo Séptimo.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoasesinatoEstado de MéxicoFiscalíaAtizapán de ZaragozaEdomexmexico-espectáculosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quince médicos del Hospital General de México terminan en terapia intensiva por salmonelosis

La emergencia comenzó el lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de personal médico con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve

Quince médicos del Hospital General de México terminan en terapia intensiva por salmonelosis

Tensión en el INE: boletas “planchadas” provocan duro intercambio entre Taddei y SOMOS

La decisión de reservar y analizar las papeletas sin dobleces generó críticas de la oposición, que anunció impugnaciones ante el Tribunal Electoral

Tensión en el INE: boletas “planchadas” provocan duro intercambio entre Taddei y SOMOS

Así fue la estancia de Luis de Llano en prisión del Torito por no cumplir sentencia de Sasha Sokol: su hijo da detalles

El productor estuvo recluido por 24 horas en Tlalpan

Así fue la estancia de Luis de Llano en prisión del Torito por no cumplir sentencia de Sasha Sokol: su hijo da detalles

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Lluvia provoca retraso en toda la Red

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Lluvia provoca retraso en toda la Red

Qué pasa con un niño cuando mueren sus padres en México: el futuro del hijo de Jonathan Meléndez tras ataque en Atizapán

El hijo de seis años del tecladista de Camilo Séptimo fue el único sobreviviente del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Qué pasa con un niño cuando mueren sus padres en México: el futuro del hijo de Jonathan Meléndez tras ataque en Atizapán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

Solamente en agosto, EEUU derribó cerca de 100 drones del narco en la frontera con México, según Fox News

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Silvana Estrada lanza desgarrador mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Silvana Estrada lanza desgarrador mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Festival de Cine Alemán celebra 50 años de punk: fechas, sedes y películas que podrán verse en México

Julio César Chávez contradice a los médicos de Yolanda Andrade tras pronóstico de vida por ELA: “Nos va durar más años”

Así fue la estancia de Luis de Llano en prisión del Torito por no cumplir sentencia de Sasha Sokol: su hijo da detalles

Qué pasa con un niño cuando mueren sus padres en México: el futuro del hijo de Jonathan Meléndez tras ataque en Atizapán

DEPORTES

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo