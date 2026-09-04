Las canciones de Camilo Séptimo que conservarán el sonido y sello de Jonathan Meléndez

El intérprete de teclados fue víctima de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido popularmente como Honas en el mundo de la música tras convertirse en el tecladista, compositor y uno de los creadores del grupo Camilo Séptimo, tristemente se confirmó su asesinato en un multihomicidio en el Estado de México.

Tras las investigaciones de la muerte de Honas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos sujetos que estarían involucrados en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo como también de su esposa, Ana Paula y su hija de 3 años, aparte de la empleada del hogar, Aleyda Romero, de 21 años de edad.

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Este jueves, en Tlalnepantla, Estado de México amigos y familiares de Honas asistieron al velatorio. mientras los fans de la Camilo Séptimo expresan sus condolencias en redes sociales y recuerdan al intérprete de teclado con aquellas canciones que Jonathan Meléndez marcó su huella dentro la banda mexicana.

Mejores canciones de Camilo Séptimo que reflejan el trabajo de Jonathan Meléndez

Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teclados y sintetizadores de Honas definieron la personalidad del grupo Camilo Séptimo: bases electrónicas, capas atmosféricas y arreglos que acompañaron la mezcla de synthpop, indie pop y el rock alternativo de la banda nacional.

Las melodías posteriores marchan como las más escuchadas de Camilo Séptimo de acuerdo a cifras en Spotify, Youtube y en otras plataformas de música. Además, representan la máxima participación de Jonathan Meléndez y fungen entre las favoritas de: público:

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“No confíes en mí” : uno de los temas que impulsa la proyección inicial del Camilo Séptimo .

“Miénteme” : sintetizadores envolventes y una de las canciones que más identifica al grupo Camilo Séptimo .

“Vicio” : destaca por su atmósfera electrónica y ritmo contenido.

“Inevitable” : una de las piezas más sólidas del catálogo de Camilo Séptimo .

“Contacto” : tiene una producción más expansiva y un trabajo de teclados muy presente.

“Contracorriente” : representa bien la etapa de consolidación de Camio Séptimo .

“Galáctica” y “Como tú” : dos canciones clave para escuchar la faceta más pop y espacial del proyecto.

“Sombra”, “Abril”, “Órbita” y “Minutos”: aparecen entre sus créditos de composición del álbum MAPAS II, que buscaba relacionar la música con viajes, territorios y experiencias fuera del estudio de grabación.

La desgarradora despedida de una fan de Jonathan Meléndez

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

El fallecimiento de Honas ha dejado un hueco enorme en los corazones de las y los seguidores de Camilo Séptimo. En Facebook se ha hecho viral un amplio mensaje de una señorita que compartió algunas fotos de cuando estuvo con los miembros de la banda, y con profundo dolor se despide del tecladista Jonathan Meléndez.

“No quiero, no quiero volver a cantar. Tus canciones y las mías ya no me van a dar la paz que me daban, me darán dolor. Ese lugar mágico donde componíamos, donde te sentabas y en dos minutos creabas la cosa más increíble posible”. recordó la seguidora de Honas.

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“Ese nombre me enorgullecía escuchar en cualquier noticia, ahora circula en todos lados de la forma más asquerosamente horrible. Todos opinan, todos hablan de ti y nadie te conocía, todos te juzgan y nadie sabe que eras una persona tan buena, tan amable, tan linda, nadie sabe la realidad”.

“Se que no me voy a curar nunca, se que nada será lo mismo jamás y no se que hacer para calmar mi dolor. Para quitarme de la mente esta masacre. Jamás me imaginé que una de las personas que más admiraba en este mundo, viviera una pesadilla. Una película de terror. Eso no debería pasar”, manifestó la mujer que envió este mensaje tras el asesinato de Jonathan Meléndez.

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Camilo Séptimo se pronuncia tras la muerte de Honas

En una carta el grupo externó su dolor tras la muerte de su tecladista. (Facebook Camilo Séptimo)

La banda de rock alternativo publicó un doloroso mensaje en sus redes oficiales durante la noche del miércoles 2 de septiembre, tras darse a conocer que su tecladista y fundador, Jonathan Meléndez, fue encontrado sin vida en un departamento del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas. Lo recordamos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribió la banda mexicana.

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Además, el conjunto de Camilo Séptimo compartió el pésame a la familia de Aleyda Romero, la niñera de 21 años que también fue una de las víctimas del multihomicidio. “Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos”, mencionó la agrupación.

“Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos. En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluye el mensaje emitido por el grupo Camilo Séptimo.