México

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

La intérprete de Sapito tendría una fortuna acorde a su exitosa carrera

Guardar
En 2025, la cantante lanzó
En 2025, la cantante lanzó el tema “Heterocromía”, considerado como una indirecta contra el empresario. (Belinda / Instagram)

Nacida en Madrid en agosto de 1989 y naturalizada mexicana, Belinda comenzó su trayectoria artística a los cuatro años tras mudarse a la Ciudad de México.

Se consolidó como figura juvenil con papeles en telenovelas como Amigos x siempre y Aventuras en el tiempo, en las que también contribuyó en el área musical. En el año 2005 ocupó el primer lugar en las listas con la canción Muriendo lento, una colaboración con la banda mexicana Moderatto.

En 2013 logró doble disco de platino en México con el álbum Catarsis. A lo largo de dos décadas, temas como El baile del sapito, Boba Niña Nice, Lo Siento y Ángel marcaron distintas etapas de su carrera musical.

La fortuna de Belinda

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

La cantante y empresaria Belinda Peregrin Schull concentra un patrimonio estimado de 10 millones de dólares, resultado de una carrera multifacética en la música, la actuación y los negocios, según datos de Celebrity Networth.

El alcance de su fortuna no solo obedece a los éxitos musicales e interpretativos, sino también a inversiones estratégicas en moda, belleza y bienestar, consolidándola como una de las celebridades con mayor influencia en México y América Latina.

La cifra exacta estimada por Celebrity Networth asciende a USD 10 millones, equivalentes a 178 millones 869 mil 500 pesos. El patrimonio de Belinda se explica en parte por la venta de más de 12 millones de discos en todo el mundo, colocándola como la tercera artista mexicana con mayores ventas en Estados Unidos.

A los trece años, alcanzó una nominación al Grammy Latino por su trabajo en Cómplices al rescate, y su álbum debut de 2003 superó las 2.5 millones de copias vendidas, proyectando su imagen y carrera internacional a temprana edad.

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

Emma Watson y Gonzalo Hevia
Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères reaparecen juntos en la Ciudad de México, generando rumores de romance y tendencia en redes sociales. (LinkedIn/gonzaloheviab/RS)

La noticia sobre la posible relación entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda, surgió uando comenzaron a circular rumores sobre su cercanía. La publicación de fotografías juntos contribuyó a que estos comentarios ganaran fuerza en las plataformas digitales.

Las imágenes compartidas por la revista Quién actúan como la única confirmación visual hasta ahora, ubicando a la pareja en destinos distinguidos tanto de Europa como de México. Este elemento visual ha sido clave para sostener el interés y la conversación en torno a la naturaleza de su vínculo.

La situación actual se caracteriza por el silencio de ambos protagonistas ante los medios y el público. Esta falta de declaraciones oficiales ha permitido que crezcan las conjeturas y el análisis social en torno a sus perfiles.

Temas Relacionados

BelindaGonzalo Hevia BaillèresEmma Watsonmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 6 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Cfe y secretaría de las mujeres colaboran para fortalecer la igualdad en el sector eléctrico

El acto, realizado en el Centro Nacional de Capacitación Ing. Gilberto Muñoz Arango, reunió a autoridades y trabajadoras de la empresa, quienes abordaron los desafíos y avances en la inclusión de mujeres en un entorno históricamente masculinizado

Cfe y secretaría de las

8 de marzo: ¿Qué es la iconoclasia y por qué las criticas ante este acto generan mayor molestia en la marcha por el Día Internacional de la Mujer?

La intervención en monumentos o espacios públicos es una acción que realizan las mujeres como acto de protesta

8 de marzo: ¿Qué es

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

La estrella de la popular serie atraviesa un momento complicado, batallando con graves lesiones y enormes deudas médicas

Corey Harrison, figura de “El

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Reportes indican que uno de los fallecidos era un bombero de Matehuala

Arrestan a 3 policías estatales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a 3 policías estatales

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Corey Harrison, figura de “El

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

DEPORTES

Luis Urías causa baja para

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial

Filtran uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña