Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

En 2025, la cantante lanzó el tema "Heterocromía", considerado como una indirecta contra el empresario.

Nacida en Madrid en agosto de 1989 y naturalizada mexicana, Belinda comenzó su trayectoria artística a los cuatro años tras mudarse a la Ciudad de México.

Se consolidó como figura juvenil con papeles en telenovelas como Amigos x siempre y Aventuras en el tiempo, en las que también contribuyó en el área musical. En el año 2005 ocupó el primer lugar en las listas con la canción Muriendo lento, una colaboración con la banda mexicana Moderatto.

En 2013 logró doble disco de platino en México con el álbum Catarsis. A lo largo de dos décadas, temas como El baile del sapito, Boba Niña Nice, Lo Siento y Ángel marcaron distintas etapas de su carrera musical.

La fortuna de Belinda

La cantante y empresaria Belinda Peregrin Schull concentra un patrimonio estimado de 10 millones de dólares, resultado de una carrera multifacética en la música, la actuación y los negocios, según datos de Celebrity Networth.

El alcance de su fortuna no solo obedece a los éxitos musicales e interpretativos, sino también a inversiones estratégicas en moda, belleza y bienestar, consolidándola como una de las celebridades con mayor influencia en México y América Latina.

La cifra exacta estimada por Celebrity Networth asciende a USD 10 millones, equivalentes a 178 millones 869 mil 500 pesos. El patrimonio de Belinda se explica en parte por la venta de más de 12 millones de discos en todo el mundo, colocándola como la tercera artista mexicana con mayores ventas en Estados Unidos.

A los trece años, alcanzó una nominación al Grammy Latino por su trabajo en Cómplices al rescate, y su álbum debut de 2003 superó las 2.5 millones de copias vendidas, proyectando su imagen y carrera internacional a temprana edad.

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères reaparecen juntos en la Ciudad de México, generando rumores de romance y tendencia en redes sociales. (LinkedIn/gonzaloheviab/RS)

La noticia sobre la posible relación entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda, surgió uando comenzaron a circular rumores sobre su cercanía. La publicación de fotografías juntos contribuyó a que estos comentarios ganaran fuerza en las plataformas digitales.

Las imágenes compartidas por la revista Quién actúan como la única confirmación visual hasta ahora, ubicando a la pareja en destinos distinguidos tanto de Europa como de México. Este elemento visual ha sido clave para sostener el interés y la conversación en torno a la naturaleza de su vínculo.

La situación actual se caracteriza por el silencio de ambos protagonistas ante los medios y el público. Esta falta de declaraciones oficiales ha permitido que crezcan las conjeturas y el análisis social en torno a sus perfiles.