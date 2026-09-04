México

¿A qué hora sonará tu celular este 19 de septiembre? Todo sobre la alerta masiva del Simulacro Nacional 2026

Un sismo de magnitud 7.7 en Puebla es la hipótesis que activará la alerta masiva en los celulares de la zona centro del país este sábado 19 de septiembre

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país. (Facebook/ Coordinación Nacional de Protección Civil)
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Tu celular sonará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), activará el sistema Cell Broadcast para enviar una alerta sísmica masiva a los teléfonos móviles en las 32 entidades.

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La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, convocó al Segundo Simulacro Nacional 2026 por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una mano sostiene un celular con el mensaje de alerta SISMO frente a un mapa de México con ondas sísmicas y tres luces de emergencia rojas.
El simulacro contempla cinco hipótesis sísmicas regionales, diseñadas a partir de datos geofísicos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ante un eventual sismo de gran magnitud.

El escenario central plantea un sismo de magnitud 7.7 en Puebla

La hipótesis principal del simulacro corresponde a la zona centro del país y plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Los estados de la zona centro son Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Un grupo de residentes mexicanos con expresiones de terror y desesperación mira hacia arriba en una calle, algunos se llevan la mano al pecho, con edificios coloridos.
La fecha del 19 de septiembre conmemora los sismos de 1985 y 2017 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Velázquez Alzúa explica a través de un comunicado oficial que se trata de un evento físicamente posible por la interacción de la placa de Cocos.

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La elección permite ensayar uno de los escenarios de mayor preocupación para la capital del país, por el factor de amplificación sísmica en suelos blandos y el menor tiempo de anticipación de la alerta.

Por primera vez, el ejercicio se lleva a cabo en sábado para permitir la participación de las familias en sus hogares. (x/@GobCDMX)
Por primera vez, el ejercicio se lleva a cabo en sábado para permitir la participación de las familias en sus hogares. (x/@GobCDMX)

Cuatro hipótesis adicionales cubren distintas regiones del país

El ejercicio suma otros cuatro escenarios: en el noroeste, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California; en el noreste, uno de magnitud 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León.

En la Península de Yucatán se plantea una magnitud 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo, y en el Golfo de Tehuantepec, una de 7.6 en Tonalá, Chiapas.

Un sismógrafo blanco y negro registra ondas sísmicas junto a una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra una alerta roja con un signo de exclamación.
El sistema Cell Broadcast envía la alerta a los celulares sin necesidad de internet, datos móviles o saldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta llegará a los celulares mediante el sistema Cell Broadcast

Durante el simulacro se activará el sistema de Difusión Celular o Cell Broadcast, que envía una alerta masiva a los teléfonos móviles sin necesidad de datos ni saldo.

El mensaje se acompaña de un sonido diseñado para romper el modo silencioso del dispositivo. Las autoridades buscan una cobertura amplia entre los usuarios de zonas de alto riesgo.

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
En un sismo real, el sistema se activa cuando al menos dos estaciones detectan energía sísmica por encima de los niveles establecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo funciona de manera complementaria a los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), instalados en ocho entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán y Chiapas.

A diferencia de los altavoces físicos, el aviso celular está diseñado para alcanzar a la población en las 32 entidades del país.

Se recomienda actualizar el plan familiar de emergencia según los resultados obtenidos durante el ejercicio. (X/@SGIRPC_CDMX)
Se recomienda actualizar el plan familiar de emergencia según los resultados obtenidos durante el ejercicio. (X/@SGIRPC_CDMX)

La Alerta Masiva suena aunque el celular esté en silencio

A diferencia de un mensaje de texto o una notificación, el aviso de la alerta sísmica no depende del volumen ni del modo silencioso del celular: se transmite directamente a la antena de la zona y obliga al dispositivo a reproducir el sonido de emergencia.

El mensaje no requiere conexión a internet ni la descarga de ninguna aplicación, porque utiliza la infraestructura de las antenas celulares para transmitir la señal a todos los equipos dentro del radio de cobertura.

Primer plano de un sismógrafo real con líneas sísmicas negras sobre un fondo desenfocado de la bandera de México en verde, blanco y rojo.
El ejercicio busca evaluar la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el aviso del simulacro y el de un sismo real está en el encabezado del mensaje: durante el ejercicio del 19 de septiembre aparecerá con la leyenda de prueba, mientras que en una emergencia real el aviso omite cualquier referencia a un ejercicio.

Las autoridades recomiendan actuar de la misma forma en ambos casos, siguiendo la ruta de evacuación previamente identificada.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una pantalla roja. La pantalla muestra un símbolo de alerta de sismo y la silueta de una ciudad.
La recomendación oficial es no depender únicamente del celular y mantener siempre identificada la ruta de evacuación más cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se necesita para que la alerta se active en un sismo real?

En un sismo real, el SASMEX dispara la alerta cuando al menos dos estaciones sísmicas registran energía por encima de los niveles preestablecidos, o cuando el movimiento supera magnitud 5 a menos de 170 kilómetros de distancia.

Ese doble filtro determina con cuánto tiempo de anticipación recibe la población antes del temblor. El tiempo de aviso depende de la distancia entre el epicentro y la zona receptora.

Pared con grietas y escombros, personas en la calle, torre de alerta sísmica con luces rojas, mapa de México con Chiapas resaltado, sismógrafo con ondas.
Desde 1985, el 19 de septiembre se estableció como una fecha simbólica para la cultura de la prevención en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras más lejos ocurra el sismo de una ciudad, mayor es el margen de tiempo disponible para reaccionar antes de que llegue el movimiento telúrico.

En sismos con epicentro cercano a la Ciudad de México, como el escenario de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla, el margen de anticipación se reduce.

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