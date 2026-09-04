Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

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Jorge Siddhartha González se presenta este 3 y 4 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México con el Tú y Yo y Tour, una gira basada en su nueva etapa artística y en los recuerdos de su pasado. (Instagram/ @iamsiddhartha)

Dos noches agotadas en el Palacio de los Deportes colocan a Siddhartha ante uno de los públicos más numerosos de su carrera.

El cantautor llega este 3 y 4 de septiembre de 2026 con Tú y Yo y Tour, una gira que toma a Radio Nostalgia como punto de partida, pero también recupera canciones que acompañan desde hace años a sus fans.

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Siddhartha confesó que, tras 2 años de trabajo en nuevo álbum, la presentaciones en la Ciudad de México se enfocarán en Radi Nostalgi, pero sin olvidarse de los temas de antaño. (Instagram/

Las funciones en la Ciudad de México aparecen después de una etapa de trabajo de 2 años para dar forma a su disco más reciente y en pleno anuncio de una esperada presentación en el Estadio GNP Seguros en 2027.

Siddhartha combina temas nuevos y clásicos de su discografía en sus dos presentaciones

Siddhartha adelantó que Radio Nostalgia ocupará el centro de ambos shows en el Palacio de los Deportes, pero también habrá temas de discos y sencillos que marcaron otras etapas de su carrera.

El cantautor contó que trabajó durante 2 años en el álbum. En ese tiempo revisó arreglos, sonidos y letras antes de cerrar el material. También dijo que, durante el Tú y Yo y Tour, le ha sorprendido escuchar a los asistentes cantar sus temas nuevos como si llevaran años publicados.

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El repertorio difundido para la primera noche contempla cerca de 30 canciones como parte de un setlist oficial.

Paraíso lunar

Intro

Tú y yo y tú

Tarde

Buscándote

Nada por hecho

Escápate conmigo

80 días

Día tras día

Algún día

Si tú te vas

Extraños

La verdad

Bacalar

Náufrago

Pedacito de mi corazón

Una noche tranquila

Imán

No tengo miedo

A la distancia

Me hace falta

Abrázame

Diamantes

Película

Respiro

Quiero enterrar mi corazón

Ser parte

Únicos

00:00

Closer

Brújula

El setlist oficial de la primera noche contempla cerca de 30 canciones, pero Siddhartha señaló en conferencia que cada fecha tendrá variaciones. (Crédito especial: X/ @ailoviutl)

A pesar de contar con el listado de la primera presentación, Siddhartha advirtió en la conferencia de prensa previa que cada noche tendrá variaciones, por lo cual este funge únicamente como base.

Los artistas invitados para el Tú y Yo y Tour en CDMX

De acuerdo con la información oficial difundida, Valsian abrió la primera fecha de Siddhartha en el Palacio de los Deportes, realizada el jueves 3 de septiembre, mientras que Rubytates subirá al escenario antes del concierto de este viernes 4.

Además, las fechas en el Domo de Cobre también sirvieron para reconocer parte de la trayectoria del músico jalisciense. En la conferencia previa a los conciertos, Roberto López, director de Sony Music México, entregó certificaciones por varios de sus álbumes y sencillos.

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Rubytates serán los encargados de abrir la segunda fecha de Siddhartha en el Palacio de los Deportes. (Instagram/

El cantante recordó que de niño siempre soñó con tener de esas en casa y evocó sus primeras presentaciones, antes de los anuncios y las funciones agotadas en los megarecintos.

¿Cuánto duran los conciertos en el Palacio de los Deportes?

Aunque no existe un registro oficial sobre la duración efectiva de las funciones, reportes especializados han señalado que los conciertos están programados para iniciar a las 20:00 horas y contar con una duración cercana a las dos horas.

Apertura de puertas: 19:00 horas.

Inicio programado del concierto: 20:00 horas.

Duración estimada: 2 horas.

Cierre aproximado: 22:00 horas.

Primera fecha: jueves 3 de septiembre.

Segunda fecha: viernes 4 de septiembre.

Siddhartha agotó dos fechas en el Palacio de los Deportes este 3 y 4 de septiembre de 2026 con el Tú y Yo y Tour.(Instagram/ @iamsiddhartha).

El Palacio de los Deportes se localiza en la alcaldía Iztacalco, cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro. La zona también recibirá los conciertos de Yuridia en el Estadio GNP Seguros, por lo que se prevé alta afluencia en los accesos y vialidades.

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Así, con estas recomendaciones y horarios preliminares, los asistentes pueden tomar en cuenta sus traslados y las consideraciones pertinentes para que su visita sea lo más grata posible.