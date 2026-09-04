Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

Dos noches agotadas en el Palacio de los Deportes colocan a Siddhartha ante uno de los públicos más numerosos de su carrera.
El cantautor llega este 3 y 4 de septiembre de 2026 con Tú y Yo y Tour, una gira que toma a Radio Nostalgia como punto de partida, pero también recupera canciones que acompañan desde hace años a sus fans.
PUBLICIDAD
Las funciones en la Ciudad de México aparecen después de una etapa de trabajo de 2 años para dar forma a su disco más reciente y en pleno anuncio de una esperada presentación en el Estadio GNP Seguros en 2027.
Siddhartha combina temas nuevos y clásicos de su discografía en sus dos presentaciones
Siddhartha adelantó que Radio Nostalgia ocupará el centro de ambos shows en el Palacio de los Deportes, pero también habrá temas de discos y sencillos que marcaron otras etapas de su carrera.
El cantautor contó que trabajó durante 2 años en el álbum. En ese tiempo revisó arreglos, sonidos y letras antes de cerrar el material. También dijo que, durante el Tú y Yo y Tour, le ha sorprendido escuchar a los asistentes cantar sus temas nuevos como si llevaran años publicados.
PUBLICIDAD
El repertorio difundido para la primera noche contempla cerca de 30 canciones como parte de un setlist oficial.
- Paraíso lunar
- Intro
- Tú y yo y tú
- Tarde
- Buscándote
- Nada por hecho
- Escápate conmigo
- 80 días
- Día tras día
- Algún día
- Si tú te vas
- Extraños
- La verdad
- Bacalar
- Náufrago
- Pedacito de mi corazón
- Una noche tranquila
- Imán
- No tengo miedo
- A la distancia
- Me hace falta
- Abrázame
- Diamantes
- Película
- Respiro
- Quiero enterrar mi corazón
- Ser parte
- Únicos
- 00:00
- Closer
- Brújula
A pesar de contar con el listado de la primera presentación, Siddhartha advirtió en la conferencia de prensa previa que cada noche tendrá variaciones, por lo cual este funge únicamente como base.
Los artistas invitados para el Tú y Yo y Tour en CDMX
De acuerdo con la información oficial difundida, Valsian abrió la primera fecha de Siddhartha en el Palacio de los Deportes, realizada el jueves 3 de septiembre, mientras que Rubytates subirá al escenario antes del concierto de este viernes 4.
Además, las fechas en el Domo de Cobre también sirvieron para reconocer parte de la trayectoria del músico jalisciense. En la conferencia previa a los conciertos, Roberto López, director de Sony Music México, entregó certificaciones por varios de sus álbumes y sencillos.
PUBLICIDAD
El cantante recordó que de niño siempre soñó con tener de esas en casa y evocó sus primeras presentaciones, antes de los anuncios y las funciones agotadas en los megarecintos.
¿Cuánto duran los conciertos en el Palacio de los Deportes?
Aunque no existe un registro oficial sobre la duración efectiva de las funciones, reportes especializados han señalado que los conciertos están programados para iniciar a las 20:00 horas y contar con una duración cercana a las dos horas.
- Apertura de puertas: 19:00 horas.
- Inicio programado del concierto: 20:00 horas.
- Duración estimada: 2 horas.
- Cierre aproximado: 22:00 horas.
- Primera fecha: jueves 3 de septiembre.
- Segunda fecha: viernes 4 de septiembre.
El Palacio de los Deportes se localiza en la alcaldía Iztacalco, cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro. La zona también recibirá los conciertos de Yuridia en el Estadio GNP Seguros, por lo que se prevé alta afluencia en los accesos y vialidades.
PUBLICIDAD
Así, con estas recomendaciones y horarios preliminares, los asistentes pueden tomar en cuenta sus traslados y las consideraciones pertinentes para que su visita sea lo más grata posible.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD