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Tiene agua color rosa, santuarios de flamencos y paz absoluta: la región escondida de Yucatán para desconectar del mundo

Entre lagunas de tono singular y bandadas silvestres la costa yucateca ofrece un refugio natural lejos del bullicio turístico donde los recorridos se hacen en lancha por esteros y manglares

Las lagunas de Las Coloradas se ubican dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en la costa norte de Yucatán. (Foto: Visit México)
Las lagunas de Las Coloradas se ubican dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en la costa norte de Yucatán. (Foto: Visit México)
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La región de Las Coloradas, Ría Lagartos y Ría Celestún, en la costa norte de Yucatán, combina lagunas de agua color rosa, colonias de flamencos silvestres y tramos de playa sin desarrollo hotelero masivo.

El acceso a ambas reservas de biosfera cuesta 125 pesos por persona, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con la última cifra vigente actualizada al 21 de agosto de 2026.

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El flamenco rosado del Caribe es la especie que distingue a las reservas de biosfera del norte de Yucatán. (Foto: Gobierno de México)
El flamenco rosado del Caribe es la especie que distingue a las reservas de biosfera del norte de Yucatán. (Foto: Gobierno de México)

El secreto detrás del color rosa de Las Coloradas

Las Coloradas está dentro de terreno privado de la Salinera de Yucatán, en los límites de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Es un pequeño puerto pintoresco con un pueblo pesquero que ofrece hermosas playas de arena blanca.

El portal oficial de turismo del Gobierno de Yucatán advierte que el ingreso está permitido, pero no se puede nadar en las lagunas rosas.

El color de las lagunas de Las Coloradas responde a un proceso natural ligado a la actividad salinera de la zona. (Foto: Visit México)
El color de las lagunas de Las Coloradas responde a un proceso natural ligado a la actividad salinera de la zona. (Foto: Visit México)

La restricción responde a dos motivos: la alta concentración mineral y la temperatura del agua afectan la piel, y el contacto humano contamina el proceso de producción de sal. El acceso desde el poblado de Río Lagartos toma 20 minutos en auto.

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Ría Lagartos, el lugar donde nacen los flamencos rosados

La CONANP documenta que Ría Lagartos reúne las condiciones geohidrológicas y climáticas ideales para la anidación del flamenco rosado del Caribe, lo que convierte a la reserva en el principal sitio de reproducción de la especie en México.

Ahí se concentran más de 30,000 ejemplares durante la temporada de cortejo y anidación, que va de marzo a octubre.

Ría Lagartos es el principal sitio de anidación del flamenco rosado del Caribe en México, según CONANP.(YouTube/@semarnatmexico)

Las colonias se ubican dentro de los esteros y lagunas costeras de la reserva, entre los poblados de San Felipe y El Cuyo.

La observación es posible dentro de las zonas autorizadas por CONANP, sin necesidad de ingresar a las áreas de anidación restringidas, donde el acceso está limitado para no alterar el proceso reproductivo.

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos abre los 365 días del año, con horario recomendado de 6:00 a 18:00 horas.

Las colonias de flamencos en Ría Lagartos se ubican entre los poblados de San Felipe y El Cuyo. (Foto: Gobierno de México)
Las colonias de flamencos en Ría Lagartos se ubican entre los poblados de San Felipe y El Cuyo. (Foto: Gobierno de México)

La cuota de entrada, vigente al 21 de agosto de 2026 según el portal oficial de CONANP, es de 125 pesos por persona y por día.

Adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad y menores de 12 años quedan exentos del pago.

Estudiantes y profesorado con credencial vigente reciben un descuento del 75%. Dentro de la reserva también habitan cocodrilos de río y de pantano, además de manglares y playas.

Algunas de las actividades que se pueden realizar son contemplación de paisajes, fotografía de naturaleza y degustación de gastronomía típica. (Foto: Gobierno de México)
Algunas de las actividades que se pueden realizar son contemplación de paisajes, fotografía de naturaleza y degustación de gastronomía típica. (Foto: Gobierno de México)

Celestún, el comedero natural de los flamencos en invierno

Ría Celestún funciona como sitio de alimentación y descanso para el flamenco rosado del Caribe. La CONANP señala que ahí se registra la población más grande de la especie en el país, con la mayor concentración entre noviembre y febrero, temporada opuesta a la de Ría Lagartos.

Las aves se alimentan en la ría, el cuerpo de agua salobre que da nombre a la reserva, donde encuentran los crustáceos y microorganismos que forman parte de su dieta.

Celestún significa “Piedra Pintada”. (Foto: Gobierno de Yucatán)
Celestún significa “Piedra Pintada”. (Foto: Gobierno de Yucatán)

Esta alternancia entre ambas reservas permite avistar flamencos en la región durante todo el año, según el mes de visita.

La reserva abre de 8:00 a 17:00 horas, con la misma cuota de 125 pesos por persona. El recorrido para observar a las aves se hace en lancha por la ría, con salidas desde el muelle de visitantes o desde la playa del puerto de Celestún.

En Celestún habitan casi 560 especies de animales, de los cuales aproximadamente 300 son aves, un tercio del total que viven en México. (Foto: Gobierno de Yucatán)
En Celestún habitan casi 560 especies de animales, de los cuales aproximadamente 300 son aves, un tercio del total que viven en México. (Foto: Gobierno de Yucatán)

Cómo llegar a cada reserva desde Mérida

Ría Celestún se ubica a 85 kilómetros de Mérida, según el blog oficial de CONANP El Aullador, y se llega por carretera pavimentada en un trayecto directo desde la capital yucateca.

Es la opción más cercana para quienes salen desde Mérida en un viaje de un solo día.

Ría Lagartos, en cambio, queda en el extremo oriente del estado y tiene dos accesos, ambos por carretera pavimentada.

Entre manglares y agua dulce habitan jaguares, monos araña, ocelotes y flamencos. (Foto: Gobierno de Yucatán)
Entre manglares y agua dulce habitan jaguares, monos araña, ocelotes y flamencos. (Foto: Gobierno de Yucatán)

Estos caminos comunican con los poblados de San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, por lo que el visitante puede definir su ruta según el poblado donde planee hospedarse.

Quien busca resolver dudas antes de viajar o confirmar horarios de temporada puede contactar directamente a la administración de Ría Celestún en el correo celestun@conanp.gob.mx o al teléfono (999) 938-0708, extensiones 101 y 113.

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