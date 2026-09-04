Camilo Séptimo y las teorías de Jacobo Grinberg, el científico desaparecido que inspiró algunas de sus canciones

Jonathan Meléndez y sus compañeros de agrupación tradujeron en verso la teoría sobre la matriz universal que Jacobo Grinberg desarrolló antes de su desaparición. (CUARTOSCURO/Infobae)

Guardar

Camilo Séptimo, la banda mexicana de indie rock y synthpop, ha construido parte de su universo lírico sobre los postulados de Jacobo Grinberg, el neurofisiólogo mexicano desaparecido en 1994 cuya Teoría Sintérgica busca explicar la conciencia como una proyección sobre una matriz energética universal.

Aunque el grupo nunca se presentó como un proyecto dedicado al científico, desde sus primeros discos aparecen conceptos que los seguidores han identificado durante años con el pensamiento de Grinberg y su mezcla de ciencia, misticismo y percepción.

PUBLICIDAD

En entrevistas por separado, Jonathan Meléndez definió el amor universal como la principal inspiración de las letras de Camilo Séptimo, mientras que Manuel “Coe” Mendoza explicó que conceptos como la física cuántica, los portales, las líneas de tiempo y la conciencia forman parte del universo narrativo de la banda, según un artículo de Rolling Stone México.

“Sintergia” traduce su teoría en música

CIUDAD DE MÉXICO, 31AGOSTO2025.- La banda mexicana Camilo VII . FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El caso más explícito es “Sintergia” que retoma de forma casi literal el vocabulario científico del investigador.

La canción abre con una referencia directa a la terminología de Grinberg: “Surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latice del espacio”. El tema, lanzado en 2022, fue compuesto entre ambas agrupaciones y producido en Ciudad de México y Guadalajara, según detalló el músico Alex Pérez Sandoval, quien participó en la grabación de la batería.

PUBLICIDAD

La letra continúa con versos como “el equilibrio entre lo espiritual y material abre portales entre máquinas cuánticas” y “puedo ver que los átomos son los que nos conectan”.

Estas líneas corresponden al concepto de sintergia dentro de la teoría de Grinberg: la capacidad de dos o más cerebros de entrar en un estado de resonancia que, en su forma más pura, deriva en lo que el científico llamó comunión espiritual.

El fragmento “abre portales” conecta además con otro motivo recurrente en el catálogo de la banda. La palabra “portal” también da nombre a uno de los sencillos de su primer EP, Maya (2014), y reaparece a lo largo de distintos álbumes como referencia constante a estados alterados de percepción.

PUBLICIDAD

“Telepatía” alude a la interconexión de conciencias

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

El sencillo “Telepatía”, incluido en el álbum debut Óleos (2017), aborda el mismo territorio conceptual desde un registro más romántico. La letra dice: “con telepatía y armonía nos conectamos, sé que eres mi guía de energía para siempre” y “rompemos el portal del tiempo si estás a mi lado, ser uno con el universo”.

El tema fue compuesto por Jonathan Meléndez junto con Mario Miranda, Erik Vázquez y Manuel Mendoza, según los créditos de composición registrados en las plataformas digitales.

Meléndez, tecladista y cofundador de la banda, fue el encargado de los sintetizadores y elementos electrónicos que definieron el sonido del grupo desde su formación en 2013.

PUBLICIDAD

A diferencia de “Sintergia”, “Telepatía” no cita de forma técnica la investigación de Grinberg sobre la comunicación entre cerebros, pero comparte su núcleo temático: la idea de que dos conciencias pueden sincronizarse más allá de la distancia física, uno de los fenómenos que el científico mexicano documentó en sus estudios de laboratorio durante las décadas de 1980 y 1990.

La banda nació en 2013 de la amistad entre sus integrantes

CIUDAD DE MÉXICO, 08MAYO2024. El grupo mexicano Camilo Séptimo en conferencia de prensa.FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Camilo Séptimo se formó en Ciudad de México en 2013 por iniciativa de Manuel “Coe” Mendoza, quien contó que “el motivo de hacer música era para reunirnos” con amigos que se conocían “desde chavitos”. El nombre de la agrupación es un homenaje al cantante español Camilo Sesto, aunque no existe relación musical alguna entre ambos proyectos.

PUBLICIDAD

La alineación original la completaron Erik Vázquez en guitarra, Jonathan Meléndez en teclados y Marco Alarcón en batería. Su primer EP, Maya (2014), incluyó el sencillo “Portales” y tomó su título como referencia a la estrella Maia de las Pléyades, considerada en diversas culturas como un ser mitológico asociado con la vida.

La banda acumula dos nominaciones a los Premios IMAs, en 2015, por artista nuevo y por canción del año con “No confíes en mí”, además de una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022 por video del año con “Inevitable”. Ha compartido escenario con Kings of Leon, Belle and Sebastian, Dorian y Dënver, y colaborado con Francisca Valenzuela y Ximena Sariñana.

PUBLICIDAD

Su discografía se compone del EP Maya (2014) y los álbumes Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022), Jardín de las almas (2023), Mapas (2025) y Mapas II (2026), este último lanzado meses antes del asesinato de Meléndez.

Quién fue Jacobo Grinberg

Jacobo Grinberg desapareció el 8 de diciembre de 1994. (Infobae/Netflix)

Jacobo Grinberg Zylberbaum (1946-) fue un neurofisiólogo, psicólogo e investigador mexicano que dedicó su carrera al estudio de la conciencia y la relación entre el cerebro, la percepción y los fenómenos psíquicos.

Estudió Psicología en la UNAM y obtuvo un doctorado en Psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York. A su regreso a México fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac, donde desarrolló investigaciones sobre meditación, telepatía y estados modificados de conciencia.

PUBLICIDAD

Su obra más conocida es la Teoría Sintérgica, un modelo que propone que la realidad surge de la interacción entre el campo neuronal humano y una matriz fundamental llamada lattice, idea con la que intentó tender un puente entre la neurociencia y el chamanismo mexicano.

El 8 de diciembre de 1994, Grinberg desapareció sin dejar rastro, cuatro días antes de cumplir 48 años. Su caso nunca fue resuelto y, con el paso de los años, dio origen a varias hipótesis.

Desaparición voluntaria: la explicación más sobria sostiene que abandonó su vida por decisión propia, aunque nunca aparecieron pruebas concluyentes.

Intervención de agencias de inteligencia: una de las teorías más difundidas afirma que fue reclutado o secuestrado por la CIA debido al interés estadounidense en la investigación de fenómenos psíquicos. Esta versión ganó fuerza porque un texto suyo apareció citado en documentos desclasificados del Proyecto Stargate, aunque eso no demuestra que la agencia estuviera involucrada en su desaparición.

El mito místico: seguidores de su obra sostienen que Grinberg habría alcanzado un estado superior de conciencia o “trascendido” gracias a sus investigaciones. Esta idea forma parte del imaginario popular, pero carece de evidencia científica o judicial.