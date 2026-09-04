Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, habló de la serie documental que retratará sus momentos más íntimos y difíciles como boxeador profesional, además, tocará un tema que es delicado para la familia: las adicciones (Luz Coello/ Infobae México)

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El nombre de Julio César Chávez es ampliamente reconocido a nivel mundial, a sus 64 años de edad tomó la decisión de retratar una realidad que afrontó y que él mismo ha calificado como la mayor de sus peleas: la lucha contra las adicciones. El gran campeón mexicano presentó su nueva serie documental Chávez vs Chávez dirigida por Diego Enrique Osorno, producción de Vix. Y en conferencia de prensa habló de lo que representa para él esta serie, pues tocará capítulos de su vida que él mismo no recuerda.

“Mucha gente me ovaciona, pero había muchas historias falsas y en esta serie es narrada por mi, se los juro por Dios que hay muchas cosas de las que no me acordaba”, confesó el César del boxeo al momento de compartir detalles de lo que se espera de su serie.

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Julio César Chávez agradeció a Diego por la realización de su serie documental, aunque reconoció que al principio no estaba dispuesto a participar porque sabía que la producción expondría episodios de su pasado. “No solo era el dinero, sino simplemente porque sabía que se iban a ventilar cosas que en el pasado cometí”, explicó.

El exboxeador mexicano Julio César Chávez se afronta a si mismo en nueva serie documental (Cortesía Vix)

18 años sobrio, el mayor récord de Julio César Chávez

El exboxeador afirmó que durante esa etapa cometió numerosos errores y causó daño a su familia y a sí mismo, pero sostuvo que las principales consecuencias recayeron sobre sus seres queridos. “Hice mucho daño a mi familia, como lo dije. Hice mucho daño a mí mismo, pero sobre todo a mis seres queridos”, señaló al referirse al contenido de la serie y a la decisión de revisar nuevamente esos momentos.

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Chávez explicó que volver sobre ese pasado le resulta difícil después de 18 años sin alcohol ni drogas. “El volver a recordar todo ese pasado, después de 18 años sin alcohol, sin droga, limpio, lógicamente sí me pega. Me pega duro”, declaró.

Uno de los aspectos que más lo afectó fue observar imágenes antiguas de su madre, a quien recordó cantándole la canción “Cachito, Cachito, Cachito mío”. El exboxeador contrastó esas escenas con el estado actual de salud de ella, que describió como “muy delicado”. “Siempre ha sido el motor, siempre fue el motor, siempre fue la inspiración mía”, afirmó.

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Julio César Chávez reconoció la importancia de contar su historia más allá del éxito en el ring (Luz Coello/ Infobae)

El excampeón reconoció que hablar sobre su madre le provoca una mezcla de emoción y dolor. “Verla de esa forma, la verdad, sí me llena de mucha emoción y de mucho dolor”, expresó. A pesar de la dificultad que le representa revivir esos episodios, agradeció a los responsables de la producción porque, según dijo, la serie muestra su historia con sus aspectos positivos y negativos.

“Realmente es la historia mía, todo lo bueno y todo lo malo de Chávez”, afirmó. Chávez agregó que la producción permitirá que muchas personas conozcan esos hechos, aunque advirtió que las reacciones estarán divididas: “Mucha gente me critica, mucha gente me juzga, mucha gente me alaba, pero realmente a veces son cosas ciertas y a veces son mentiras”.

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Uno de los detalles que el propio César del boxeo confesó fue que, pese a que es su historia de vida, no le agradó el resultado pues hay capítulos de su historia que olvidó por las condiciones en las que se encontraba en este momento, además, tocó temas sensibles.

“No me gustó mucho, yo no había visto lo que iba a sacar Diego. La verdad no me gustó, me sentí incómodo, hay cosas que sí las sabía pero no me acordaba. Entonces cuando veo lo que sacan, ahí me dolió, sí me pegó”.

¿Cuándo se estrena la serie de Julio César Chávez?

La serie podrá disfrutarse a partir del viernes 11 de septiembre en la plataforma de streaming Vix.

Fecha: 10 de septiembre en el canal Las Estrellas , disponible en Vix a partir del 11 de septiembre

Transmisión: Vix