México

Fiscalía CDMX alerta por correos y SMS falsos: así opera el ransomware

Advierte sobre el aumento de mensajes fraudulentos que suplantan a bancos e instituciones

Advirtió sobre el aumento de
Advirtió sobre el aumento de mensajes fraudulentos que suplantan a bancos e instituciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de la Policía de Investigación (PDI), emitió una alerta preventiva ante el incremento de intentos de fraude digital relacionados con ransomware, un tipo de malware que bloquea dispositivos o archivos personales para exigir un pago a cambio de liberarlos.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los ciberdelincuentes están utilizando correos electrónicos, mensajes SMS y enlaces maliciosos que aparentan provenir de instituciones bancarias o servicios reconocidos.

El objetivo es generar confianza en la víctima para que descargue archivos adjuntos o haga clic en vínculos fraudulentos que permiten la instalación del software malicioso.

El ransomware funciona restringiendo el acceso a la información almacenada en computadoras, teléfonos móviles o redes empresariales. Una vez que el sistema queda comprometido, los atacantes solicitan un rescate económico —generalmente en criptomonedas— para restablecer el acceso a los datos. En muchos casos, aun pagando, la recuperación no está garantizada.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

La Fiscalía explicó que uno de los métodos más frecuentes consiste en la suplantación de identidad digital. Los atacantes diseñan mensajes que simulan ser notificaciones urgentes de bancos, supuestas alertas de cargos no reconocidos o avisos sobre problemas en cuentas y servicios.

Estos mensajes suelen incluir:

  • Enlaces que redirigen a páginas web falsas.
  • Archivos adjuntos con apariencia de facturas o comprobantes.
  • Textos con errores gramaticales o inconsistencias en las direcciones URL.

Al ingresar datos personales o descargar el archivo, el dispositivo puede quedar infectado sin que la víctima lo advierta de inmediato.

Recomendaciones oficiales para prevenir ransomware en CDMX

Ante este panorama, la FGJCDMX difundió una serie de medidas de prevención digital dirigidas a la ciudadanía:

  • No abrir correos electrónicos sospechosos, especialmente si aparentan provenir de bancos o servicios no solicitados.
  • No descargar archivos adjuntos ni hacer clic en enlaces incluidos en mensajes dudosos.
  • Verificar que la dirección URL coincida exactamente con el sitio oficial.
  • Evitar acceder a links enviados por SMS o aplicaciones de mensajería; en su lugar, bloquear y reportar al remitente.
  • No instalar aplicaciones de procedencia desconocida.
  • Contar con un antivirus actualizado en todos los dispositivos electrónicos.

Las autoridades subrayaron que la prevención es la herramienta más eficaz frente a este tipo de delitos cibernéticos, los cuales han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años tanto en usuarios particulares como en empresas e instituciones públicas.

Cultura de prevención digital

La Fiscalía reiteró la importancia de fortalecer la cultura de ciberseguridad, adoptar hábitos de navegación segura y desconfiar de cualquier mensaje que genere presión o urgencia para compartir información confidencial.

Para orientación y asesoría en materia de ciberdelito, la institución puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales de contacto, con el fin de brindar acompañamiento en caso de intento de fraude o ataque digital.

En un entorno cada vez más digitalizado, la alerta de la Fiscalía CDMX busca reducir riesgos y evitar que más personas sean víctimas de ransomware, una amenaza que continúa evolucionando y sofisticando sus métodos de engaño.

