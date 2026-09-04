EN VIVO| La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 4 de septiembre

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el caso de los coche bomba en Zacatecas, así como sus avances en seguridad en la región.

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