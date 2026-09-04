Christian Lara respalda cambios en noticieros de TV Azteca y asegura que serán tajantes contra la censura de la 4T

Infobae México charló con la periodista y conductora trabaja en TV Azteca. Crédito: Infobae México

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Christian Lara respalda los cambios anunciados en los noticieros de TV Azteca y afirma que la señal mantendrá una postura tajante frente a lo que describe como intentos de censura de la 4T.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la periodista sostiene que el relevo de espacios no modifica el compromiso editorial de informar “claro, con la verdad” y defender la libertad de expresión en México.

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Lara dice que los ajustes en la programación ocurren después de tres años al aire junto a Roberto Ruiz Lara. El cambio implica una nueva distribución de funciones: él encabezará una mesa nocturna de debate e investigación en ADN República, mientras ella regresa a un noticiero que conoce tras haber trabajado durante 10 años con Alejandro Villalvazo.

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La conductora señala que la modificación de horarios y formatos no altera el discurso que ha sostenido en pantalla. “La realidad es que el discurso no cambia, lo que cambia es únicamente el espacio”, dijo a Infobae México.

TV Azteca mantiene su postura ante las denuncias de censura

La periodista enmarca los cambios de Azteca Noticias en un momento de tensión entre la televisora y el gobierno federal. De acuerdo con el contexto expuesto en la entrevista, directivos y conductores de TV Azteca han denunciado una presunta campaña de censura y persecución desde instituciones y voces ligadas a la 4T.

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Lara afirma que los espacios informativos deben responder a la necesidad de la audiencia de conocer lo que ocurre en el país. “Estamos en un momento en el país que justamente está necesitando eso, que salgamos a las pantallas a hablar y a decir lo que está pasando en nuestro país y sin mentiras”, sostiene.

La conductora agrega que el trabajo periodístico debe realizarse con libertad y con una defensa abierta de la democracia. En ese sentido, adelanta que la postura de los noticieros será firme ante cualquier medida que, a juicio de la cadena, limite las voces críticas.

El logotipo de la cadena de televisión TV Azteca se puede ver en el exterior de su sede en la Ciudad de México, México, el 14 de junio de 2024. REUTERS/Henry Romero

“Seremos muy tajantes”, expresa Lara al hablar de la nueva etapa de los programas informativos. La declaración ocurre mientras la televisora cuestiona iniciativas y mensajes oficiales que considera adversos para la libertad de expresión.

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Claudia Sheinbaum y el llamado a no ver TV Azteca

Uno de los puntos de fricción referidos en el contexto de la entrevista son los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la línea editorial de la televisora. La mandataria habría sugerido a la población no ver TV Azteca, al acusar que en esa señal se difunden mentiras y críticas ofensivas contra su administración.

Desde la postura expuesta por conductores de la empresa, ese tipo de llamados puede representar un intento de presión política y comercial contra un medio de comunicación. Figuras como Javier Alatorre y Pati Chapoy han cuestionado públicamente los mensajes dirigidos a la audiencia sobre los contenidos de la cadena.

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La periodista Christian Lara atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara. (Instagram: Christian lara)

El gobierno federal, de acuerdo con el contexto proporcionado, sostiene una posición distinta. La administración de la 4T argumenta que sus críticas forman parte del debate público y del derecho de réplica ante lo que identifica como campañas de desinformación.

La discusión se da en torno a los límites entre la crítica gubernamental a los medios y las acusaciones de censura. TV Azteca plantea que el señalamiento desde el poder puede tener consecuencias para la operación de una empresa periodística y para el ejercicio de la crítica.

ADN República abre una mesa nocturna para Roberto Ruiz Lara

Christian Lara explica que Roberto Ruiz Lara asumirá un espacio nocturno en ADN República, con una mesa de debate y contenidos de investigación a fondo. La periodista señala que su compañero buscaba desarrollar ese formato desde antes de que ambos iniciaran el proyecto de Los Ruiz Lara.

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“Roberto tiene ahora todas las noches un compromiso muy importante que es estar en ADN, en República, con mesa de debate, con información mucho más de investigación a fondo”, dijo la conductora.

FILE PHOTO: A drone view shows the facilities of broadcasting company TV Azteca, owned by Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego, in Mexico City, Mexico, November 24, 2025. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Lara asegura que Ruiz Lara recibe el cambio con entusiasmo porque le permitirá desarrollar un formato que tenía pendiente. La periodista señala que el proyecto conjunto se detuvo para dar paso al programa que ambos condujeron durante los últimos tres años.

Ella, por su parte, volverá a compartir pantalla con Alejandro Villalvazo, a quien identifica como compañero y amigo. Lara recuerda que trabajó con él durante una década y dice conocer la dinámica de esa emisión.

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“Regreso a un espacio que ya conozco, en el que estuve 10 años con Alejandro Villalvazo”, afirma. La conductora sostiene que ambos llegan al nuevo formato con un compromiso definido hacia la audiencia.

Ley de Telecomunicaciones e INE concentran las críticas de la televisora

La televisora también ha expresado inquietud por los lineamientos de derechos de las audiencias y por posibles cambios regulatorios relacionados con la Ley de Telecomunicaciones.

Conductores como Javier Alatorre y Manuel López San Martín han advertido que esas herramientas podrían abrir la puerta a sanciones contra concesionarios.

La crítica de la empresa consiste en que organismos reguladores con influencia estatal podrían calificar contenidos informativos o definir qué versiones cumplen con criterios de veracidad. Desde esa óptica, la regulación podría convertirse en una vía para castigar posturas editoriales incómodas para el gobierno.

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(Instagram)

Otro episodio citado en este conflicto es la queja de Morena ante el INE contra La Casa de los Mañosos, un programa de sátira política realizado con inteligencia artificial. La acción buscaba suspender la transmisión y las publicaciones del espacio que parodia a figuras del oficialismo.

TV Azteca ha descrito esa queja como un intento de usar la legislación electoral para limitar la comedia y la crítica política. El gobierno y Morena han defendido que existen mecanismos legales para atender contenidos que consideren engañosos o que vulneren normas electorales.

Christian Lara dirige un mensaje a las mujeres

Durante la entrevista con Infobae México, Lara también se dirige a las mujeres que siguen los noticieros y a quienes buscan desarrollarse en medios de comunicación y opinión pública. La periodista dice que Los Ruiz Lara le permitió acercarse a la audiencia y establecer una relación más directa con madres de familia y trabajadoras.

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La conductora afirma que comparte inquietudes con mujeres que buscan proteger a sus familias y mejorar las condiciones del país desde su trabajo cotidiano. “Lo único que queremos es vivir en un país mejor”, expresa.

Lara invita a las mujeres a continuar con sus proyectos personales y profesionales. “Sigan luchando por sus sueños, que sigan esforzándose y que por supuesto se comprometan con nuestro México”, dijo.