México

Christian Lara advierte a Ana María Alvarado tras filtrar supuestos despidos en noticieros de TV Azteca: “Faltó tocar base”

La conductora habló con Infobae México sobre los cambios que realizó la televisora del Ajusco

Infobae México charló con la periodista y conductora trabaja en TV Azteca. Crédito: Infobae México

Guardar

Christian Lara envía un mensaje a Ana María Alvarado tras las versiones sobre presuntos despidos y cambios en los noticiarios de TV Azteca.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la periodista sostiene que respeta el trabajo de la conductora de Imagen Televisión, aunque considera que “le faltó un poquito” confirmar algunos movimientos antes de difundirlos.

PUBLICIDAD

Lara señala que Alvarado buscó informar con rapidez sobre la posible reestructura en Azteca Noticias, luego de que circularon versiones sobre modificaciones en la conducción de los espacios de Azteca Uno y ADN40.

La comunicadora asegura que su postura no parte de una confrontación con Alvarado. “Anita, la aprecio mucho, la respeto muchísimo, aprecio y respeto mucho su trabajo. Le mando un saludo enorme”, declara a Infobae México.

Retrato de mujer con cabello rubio largo, gabardina beige y corbata clara. A su lado, retrato de mujer con cabello castaño, blazer gris, camisa blanca, sonriendo
Christian Lara y Ana María Alvarado aparecen en retratos individuales colocados uno al lado del otro, con fondos neutros. (Instagram: Christian Lara / Ana María Alvarado)

Christian Lara pide confirmar los movimientos en TV Azteca

La periodista explica que las redes sociales aceleran la difusión de rumores y versiones sobre la televisión. A su juicio, parte de la audiencia busca conocer los cambios antes de que las empresas los hagan oficiales.

PUBLICIDAD

“Siempre pasa y la gente es ahora con la inmediatez de las redes sociales, la gente quiere saber todo primero y antes que nadie”, comenta Christian Lara durante la conversación.

Lara considera que Ana María Alvarado hizo lo que correspondía a su labor informativa al hablar de los ajustes que se preparan en los espacios de noticias. Aun así, plantea que la versión necesitaba una revisión adicional con fuentes del grupo televisivo.

Mujer de cabello rubio ondulado con blazer negro, camisa blanca, corbata negra y maquillaje, sobre fondo claro
La periodista Christian Lara atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara. (Instagram: Christian lara)

“A lo mejor ahí le faltó un poquito como tocar base para poder confirmar algunos de los movimientos”, dice Lara en referencia a las declaraciones de la conductora de Sale el Sol.

Su respuesta se concentra en el proyecto que la empresa prevé presentar en los próximos días y en la línea informativa que busca reforzar desde Azteca Noticias.

Ana María Alvarado habló de cambios en Azteca Uno y ADN40

Ana María Alvarado difundió una versión sobre ajustes en la programación informativa de Azteca Uno y ADN40, en medio de rumores sobre una renovación de conductores en distintas franjas horarias.

De acuerdo con la conductora de Imagen Televisión, Javier Alatorre permanecería al frente de Hechos Noche, al mantenerse como una de las figuras centrales de la barra informativa nocturna de la televisora.

La conductora de ‘Sale el Sol’ expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas.
La conductora de ‘Sale el Sol’ expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas. (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Alvarado también afirmó que los posibles cambios estarían concentrados en los noticiarios matutinos. Según su versión, Romina Ramos y Leo Arriaga estarían al frente de Hechos: Primera en Línea.

La periodista sostuvo que Jorge Zarza conservaría el bloque posterior de información. En el mismo reporte mencionó que Manuel López San Martín compartiría la conducción de un espacio con Christian Lara en el horario de las 8:00 de la mañana.

La versión también contemplaba que Roberto Ruiz pasaría al noticiario nocturno de ADN40. Hasta ese momento, TV Azteca no había presentado una confirmación oficial sobre esos relevos.

Alvarado explicó que los movimientos responderían a un cambio generacional dentro de Azteca Noticias. Sus declaraciones generaron reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores de Christian Lara.

Christian Lara adelanta una postura crítica en Azteca Noticias

Antes de la entrevista con Infobae México, Christian Lara publicó un mensaje en las plataformas oficiales de TV Azteca para anunciar que los cambios reales serían comunicados “de primera mano”.

El logotipo de la cadena de televisión TV Azteca se puede ver en el exterior de su sede en la Ciudad de México, México, el 14 de junio de 2024. REUTERS/Henry Romero
El logotipo de la cadena de televisión TV Azteca se puede ver en el exterior de su sede en la Ciudad de México, México, el 14 de junio de 2024. REUTERS/Henry Romero

En ese mensaje, la periodista evitó confirmar los nombres y horarios que Ana María Alvarado dio a conocer. En su lugar, adelantó que la nueva oferta informativa mantendrá una postura crítica frente a los temas de interés público.

Seremos más críticos, seremos más contundentes”, afirmó Lara al hablar de los ajustes que prepara Azteca Noticias.

La conductora añadió que el equipo buscará señalar irregularidades, dar espacio a personas que buscan justicia y exhibir información falsa. “Señalaremos absolutamente todo lo que esté mal”, manifestó.

Lara plantea que el público debe concentrarse en el contenido que TV Azteca prepara para sus noticiarios, más allá de los rumores surgidos antes de los anuncios formales.

“Lo más importante de todo esto es que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo en Televisión Azteca y en Azteca Noticias, que es justamente ese compromiso con la gente de llevarles hasta su pantalla la verdad”, expone.

Ana María Alvarado
Ana María dijo desconocer la forma en que un recluso obtuvo su información personal (Foto: Instagram)

Hechos Meridiano se transmite a las 2:00 de la tarde

Durante la entrevista, Christian Lara aprovecha para invitar a la audiencia a seguir su espacio informativo de lunes a viernes.

La periodista conduce Hechos Meridiano junto con Alejandro Villalvazo, un noticiario que se transmite a las 2:00 de la tarde.

“Me encantó la idea que Anita se haya tomado unos minutos para hablar de nosotros y que haya platicado de estos cambios. Ahora ya lo saben y por supuesto que los esperamos todos los días”, señala.

Lara cierra con un saludo a la audiencia de Infobae México y reitera la invitación para seguir la emisión vespertina de Azteca Noticias con Alejandro Villalvazo.

Temas Relacionados

Christian LaraAna María AlvaradoTV Aztecamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este viernes 4 de septiembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este viernes 4 de septiembre

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 4 de septiembre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 4 de septiembre

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 4 de septiembre

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 4 de septiembre

Localizan en Tecámac vehículo usado por detenidos por multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo

El automóvil fue ubicado en Héroes Tecámac, sección Bosques, como parte de las investigaciones por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

Localizan en Tecámac vehículo usado por detenidos por multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Cae influencer Azlan por incendio del ring de Noche Suprema en Hermosillo: así regalaba y vendía droga a fans en TikTok

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

ENTRETENIMIENTO

Camilo Séptimo y las teorías de Jacobo Grinberg, el científico desaparecido que inspiró algunas de sus canciones

Camilo Séptimo y las teorías de Jacobo Grinberg, el científico desaparecido que inspiró algunas de sus canciones

Diego Sebastián “N” planeaba culpar a su chofer por el crimen de Jonathan Meléndez y su familia

Siddhartha en el Palacio de los Deportes: setlist, artistas invitados y a qué hora terminan sus conciertos en CDMX

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados

Ángela Aguilar explica que no escribiría canciones para lanzar negatividad contra alguien

DEPORTES

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Entre mentiras y recuerdos borrosos, Julio César Chávez afronta sus demonios en nueva serie documental ‘Chávez vs Chávez’

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: cuál será su nuevo rol tras anunciar su retiro en el futbol

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América