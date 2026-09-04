Christian Lara advierte a Ana María Alvarado tras filtrar supuestos despidos en noticieros de TV Azteca: “Faltó tocar base”

Infobae México charló con la periodista y conductora trabaja en TV Azteca. Crédito: Infobae México

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Christian Lara envía un mensaje a Ana María Alvarado tras las versiones sobre presuntos despidos y cambios en los noticiarios de TV Azteca.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la periodista sostiene que respeta el trabajo de la conductora de Imagen Televisión, aunque considera que “le faltó un poquito” confirmar algunos movimientos antes de difundirlos.

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Lara señala que Alvarado buscó informar con rapidez sobre la posible reestructura en Azteca Noticias, luego de que circularon versiones sobre modificaciones en la conducción de los espacios de Azteca Uno y ADN40.

La comunicadora asegura que su postura no parte de una confrontación con Alvarado. “Anita, la aprecio mucho, la respeto muchísimo, aprecio y respeto mucho su trabajo. Le mando un saludo enorme”, declara a Infobae México.

Christian Lara y Ana María Alvarado aparecen en retratos individuales colocados uno al lado del otro, con fondos neutros. (Instagram: Christian Lara / Ana María Alvarado)

Christian Lara pide confirmar los movimientos en TV Azteca

La periodista explica que las redes sociales aceleran la difusión de rumores y versiones sobre la televisión. A su juicio, parte de la audiencia busca conocer los cambios antes de que las empresas los hagan oficiales.

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“Siempre pasa y la gente es ahora con la inmediatez de las redes sociales, la gente quiere saber todo primero y antes que nadie”, comenta Christian Lara durante la conversación.

Lara considera que Ana María Alvarado hizo lo que correspondía a su labor informativa al hablar de los ajustes que se preparan en los espacios de noticias. Aun así, plantea que la versión necesitaba una revisión adicional con fuentes del grupo televisivo.

La periodista Christian Lara atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara. (Instagram: Christian lara)

“A lo mejor ahí le faltó un poquito como tocar base para poder confirmar algunos de los movimientos”, dice Lara en referencia a las declaraciones de la conductora de Sale el Sol.

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Su respuesta se concentra en el proyecto que la empresa prevé presentar en los próximos días y en la línea informativa que busca reforzar desde Azteca Noticias.

Ana María Alvarado habló de cambios en Azteca Uno y ADN40

Ana María Alvarado difundió una versión sobre ajustes en la programación informativa de Azteca Uno y ADN40, en medio de rumores sobre una renovación de conductores en distintas franjas horarias.

De acuerdo con la conductora de Imagen Televisión, Javier Alatorre permanecería al frente de Hechos Noche, al mantenerse como una de las figuras centrales de la barra informativa nocturna de la televisora.

La conductora de ‘Sale el Sol’ expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas. (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Alvarado también afirmó que los posibles cambios estarían concentrados en los noticiarios matutinos. Según su versión, Romina Ramos y Leo Arriaga estarían al frente de Hechos: Primera en Línea.

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La periodista sostuvo que Jorge Zarza conservaría el bloque posterior de información. En el mismo reporte mencionó que Manuel López San Martín compartiría la conducción de un espacio con Christian Lara en el horario de las 8:00 de la mañana.

La versión también contemplaba que Roberto Ruiz pasaría al noticiario nocturno de ADN40. Hasta ese momento, TV Azteca no había presentado una confirmación oficial sobre esos relevos.

Alvarado explicó que los movimientos responderían a un cambio generacional dentro de Azteca Noticias. Sus declaraciones generaron reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores de Christian Lara.

Christian Lara adelanta una postura crítica en Azteca Noticias

Antes de la entrevista con Infobae México, Christian Lara publicó un mensaje en las plataformas oficiales de TV Azteca para anunciar que los cambios reales serían comunicados “de primera mano”.

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El logotipo de la cadena de televisión TV Azteca se puede ver en el exterior de su sede en la Ciudad de México, México, el 14 de junio de 2024. REUTERS/Henry Romero

En ese mensaje, la periodista evitó confirmar los nombres y horarios que Ana María Alvarado dio a conocer. En su lugar, adelantó que la nueva oferta informativa mantendrá una postura crítica frente a los temas de interés público.

“Seremos más críticos, seremos más contundentes”, afirmó Lara al hablar de los ajustes que prepara Azteca Noticias.

La conductora añadió que el equipo buscará señalar irregularidades, dar espacio a personas que buscan justicia y exhibir información falsa. “Señalaremos absolutamente todo lo que esté mal”, manifestó.

Lara plantea que el público debe concentrarse en el contenido que TV Azteca prepara para sus noticiarios, más allá de los rumores surgidos antes de los anuncios formales.

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“Lo más importante de todo esto es que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo en Televisión Azteca y en Azteca Noticias, que es justamente ese compromiso con la gente de llevarles hasta su pantalla la verdad”, expone.

Ana María dijo desconocer la forma en que un recluso obtuvo su información personal (Foto: Instagram)

Hechos Meridiano se transmite a las 2:00 de la tarde

Durante la entrevista, Christian Lara aprovecha para invitar a la audiencia a seguir su espacio informativo de lunes a viernes.

La periodista conduce Hechos Meridiano junto con Alejandro Villalvazo, un noticiario que se transmite a las 2:00 de la tarde.

“Me encantó la idea que Anita se haya tomado unos minutos para hablar de nosotros y que haya platicado de estos cambios. Ahora ya lo saben y por supuesto que los esperamos todos los días”, señala.

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Lara cierra con un saludo a la audiencia de Infobae México y reitera la invitación para seguir la emisión vespertina de Azteca Noticias con Alejandro Villalvazo.