Ley Esposa no apaga aspiración de Ruth González para gobernar San Luis Potosí: “Estoy más viva que nunca”

Ruth González aseguró que aún no define su futuro político, mientras el PVEM analiza su estrategia rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: @gallegoso

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La derogación de la llamada “Ley Esposa” en San Luis Potosí no cerró la posibilidad de que la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, busque la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

La legisladora aseguró este 2 de septiembre que su futuro político aún no está definido, pidió esperar los tiempos de su partido y dejó abierta la puerta para competir por la sucesión de su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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Cuestionada por reporteros sobre si podía darse por terminada su aspiración política, González respondió entre risas que continúa vigente en la carrera.

“¿Se da por muerta, senadora?”, le preguntaron.

“No, todavía no. Estoy más viva que nunca, miren”, respondió la legisladora, quien posteriormente reiteró que no ha tomado una decisión definitiva sobre una eventual candidatura.

Aunque la “Ley Esposa” fue eliminada, Ruth González mantiene abierta la puerta a competir por la gubernatura potosina.

Ruth González mantiene abierta la puerta a la gubernatura de San Luis Potosí

La senadora explicó que por ahora se encuentra concentrada en sus responsabilidades legislativas, luego del inicio de un nuevo periodo en el Senado. Sin embargo, evitó descartar que pueda solicitar licencia en el futuro para participar en el proceso electoral de San Luis Potosí.

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“Yo no he decidido nada todavía. La verdad es que ahora ya estoy enfocada en el trabajo legislativo. Ya iniciamos un nuevo periodo y vamos a estar trabajando”, señaló.

González pidió esperar alrededor de una semana para conocer posibles definiciones y subrayó que su decisión dependerá también de los calendarios y acuerdos internos del Partido Verde.

“Esperemos una semana más, a que sean los tiempos. Y también vamos a ver los tiempos del partido, que es lo importante. Yo estoy alineada a los tiempos de mi partido”, afirmó.

La legisladora fue cuestionada sobre la posibilidad de contender aun sin el respaldo de Morena, partido aliado del PVEM a nivel nacional.

Ruth González no descarta competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. (Foto: PVEM)

Su respuesta fue que todavía no existen definiciones sobre la estrategia electoral en San Luis Potosí, por lo que consideró prematuro adelantar si habrá alianza entre Morena, el Verde y el Partido del Trabajo (PT) o si cada fuerza política competirá por separado.

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“En el Partido Verde todavía no hay definiciones de nada”, sostuvo.

La “Ley Esposa” fue eliminada y la elección de 2027 quedó abierta

El escenario electoral cambió desde mayo de este año, cuando el Congreso de San Luis Potosí eliminó, por unanimidad, el artículo transitorio que establecía que únicamente mujeres podrían ser postuladas a la gubernatura en 2027.

La disposición había sido aprobada originalmente como parte de una reforma electoral impulsada desde diciembre de 2025, con el argumento de garantizar la alternancia de género y abrir la posibilidad de que, por primera vez, una mujer encabezara el Poder Ejecutivo estatal.

Sin embargo, la medida generó controversia debido a que distintos sectores señalaron que podía beneficiar directamente a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. De ahí surgió la denominación de “Ley Esposa”.

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Tras las críticas y los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, Gallardo decidió no promulgar la reforma y la devolvió al Congreso para su revisión. Finalmente, los legisladores locales eliminaron la disposición que obligaba a los partidos, coaliciones y candidaturas independientes a registrar exclusivamente mujeres para la gubernatura.

La polémica “Ley Esposa” buscaba frenar una eventual candidatura de la esposa del gobernador. . Crédito: Ruth González

Con esa modificación, la elección de 2027 quedó abierta tanto para aspirantes hombres como mujeres.

La eliminación de la candidatura exclusiva para mujeres no significó, sin embargo, la desaparición de las reglas de paridad, ya que se mantiene la obligación constitucional de postular 50% de mujeres en los cargos de elección popular y se contempla la alternancia de género para la gubernatura a partir de 2033.

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Los principales puntos del escenario rumbo a 2027

Ruth González Silva no ha descartado buscar la gubernatura de San Luis Potosí .

La senadora aseguró que está “ más viva que nunca ” en medio de las especulaciones sobre su futuro político.

El PVEM aún no define si competirá en alianza con Morena y el PT o si buscará una candidatura propia en el estado.

La llamada “Ley Esposa” , que reservaba la candidatura de 2027 exclusivamente para mujeres, fue eliminada por el Congreso local.

Morena mantiene una postura interna contra la postulación de familiares directos de gobernantes en funciones .

Ruth González ha señalado que esperará los tiempos de su partido antes de comunicar una decisión.

La contienda por la gubernatura potosina podrá incluir candidaturas tanto de hombres como de mujeres.

Morena y la regla contra el nepotismo complican la alianza con el Partido Verde

Uno de los factores que rodean una posible candidatura de González es la postura que Morena ha fijado respecto a las reglas contra el nepotismo electoral.

Morena condiciona la alianza con el Verde en SLP por la posible candidatura de Ruth González. (foto: Cámara de Diputados)

Aunque la reforma constitucional sobre esta materia tendrá aplicación posterior, el partido guinda ha establecido internamente que buscará aplicar ese criterio desde los procesos electorales de 2027.

En ese contexto, la condición de Ruth González como esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo se ha convertido en uno de los principales puntos de diferencia entre Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí.

La dirigencia nacional de Morena ha expresado previamente que respetará la posición de su aliado, pero también ha señalado que sus propias normas internas no se modificarán para respaldar una eventual sucesión familiar.

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González, por su parte, afirmó que respeta las decisiones y estatutos de todas las fuerzas políticas. Al ser cuestionada sobre un eventual rechazo de Morena, sostuvo que no adelantará su decisión.

“Yo respeto los estatutos de Morena y de todos los partidos. Respeto el posicionamiento, por supuesto, de nuestro partido aliado. Pero en su momento se deberá conocer mi decisión”, manifestó.

Morena rechaza una candidatura familiar mientras el Verde mantiene su respaldo a Ruth González.

La senadora también rechazó que su postura actual responda exclusivamente a la posición de Morena y señaló que su decisión se tomará de acuerdo con los tiempos políticos y electorales.

Ruth González responde por Ricardo Gallardo y el posible relevo en el gobierno

Durante el encuentro con medios, González también fue cuestionada por el respaldo que podría recibir de su esposo y por la posibilidad de ser considerada su candidata favorita para sucederlo en el gobierno estatal.

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La legisladora respondió con humor al recordar su relación con el mandatario potosino. “No, pues es que soy su esposa… ¡ni modo que otra mujer pueda ser la favorita!”, dijo ante los reporteros.

No obstante, distinguió entre su vínculo familiar y una eventual postulación política. Su eventual candidatura, sostuvo, deberá definirse en el marco de las decisiones del Partido Verde y de los acuerdos que puedan construirse rumbo a la elección.

González también reconoció que algunas encuestas han colocado su nombre entre los perfiles con respaldo rumbo a la gubernatura, aunque evitó considerar esas mediciones como un factor definitivo.

Ruth González responde sobre el posible respaldo de Ricardo Gallardo a su candidatura por SLP. Crédito: Ricardo Gallardo Cardona

“Las encuestas pueden decir muchas cosas. Agradezco, por supuesto, el apoyo y el cariño de la gente”, expresó.

Sobre la posibilidad de solicitar licencia al Senado, recordó que el tema ya ha sido discutido y que existen mecanismos para separarse temporalmente del cargo, aunque insistió en que todavía no es momento de precipitar una decisión.

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Partido Verde analiza competir solo en San Luis Potosí rumbo a 2027

La indefinición sobre una eventual alianza abre otro escenario para la elección potosina. El Partido Verde ha analizado la posibilidad de competir de manera independiente en distintas entidades que renovarán gubernatura en 2027, y San Luis Potosí figura entre los estados donde esa opción podría tomar fuerza.

La discusión ocurre mientras Morena ha comenzado a avanzar en la definición de sus estructuras y perfiles rumbo a los próximos comicios, aunque las alianzas estatales todavía deberán negociarse.

En San Luis Potosí, el desacuerdo sobre la aplicación de las reglas internas contra el nepotismo ha colocado a la entidad como uno de los principales puntos de análisis para el futuro de la coalición oficialista.

El Partido Verde analiza competir solo en SLP ante las diferencias con Morena por la candidatura.

Además de González, diversos perfiles han sido mencionados en el escenario político rumbo a la gubernatura.

Dentro de Morena figuran nombres como:

Rosa Icela Rodríguez

Carlos Arreola

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez

Juan Ramiro Robledo

Eli César Cervantes

En el bloque opositor han sido mencionados:

Enrique Galindo Ceballos

Verónica Rodríguez Hernández

David Azuara

Rubén Guajardo

Mientras que el empresario Gerardo Sánchez Zumaya también ha aparecido en diversas mediciones.

Por ahora, Ruth González mantiene sin definir su decisión. Aunque no pronunció de manera directa que buscará la candidatura, tampoco cerró la puerta a competir.

Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

“Yo lo que quiero es seguir trabajando porque haya continuidad en San Luis Potosí”, declaró.

Y ante la pregunta sobre si teme entrar a la disputa por la gubernatura, la senadora respondió que no.

“No, por supuesto, no le tenemos miedo a nada. Con todo menos con miedo”, afirmó.

Así, a pocos días del inicio formal del proceso electoral en San Luis Potosí, previsto para el 10 de septiembre, la eliminación de la llamada “Ley Esposa” modificó las reglas de la contienda, pero no despejó la principal incógnita para el Partido Verde: si Ruth González buscará formalmente suceder a Ricardo Gallardo y bajo qué condiciones podría hacerlo.