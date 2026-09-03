Caso de la colombiana Tatiana Vanessa: cuerpo encontrado en Villa de Reyes y un tatuaje podrían ser la clave. RRSS

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) investiga si un cuerpo localizado en el municipio de Villa de Reyes corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García, mujer colombiana de 32 años reportada como desaparecida desde finales de agosto. La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó el hallazgo y precisó que se requieren estudios genéticos para establecer la identidad con certeza.

“Se están llevando a cabo las pruebas periciales para establecer si efectivamente se trata de ella”, declaró la funcionaria.

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Los Servicios Periciales tomaron conocimiento del hallazgo la noche del martes 1 de septiembre, luego de un reporte recibido en esa misma jornada.

El hallazgo y la confirmación oficial

Una mujer colombiana de 32 años, identificada como Tatiana Vanessa Almanza García, fue reportada como desaparecida a finales de agosto de 2026 en San Luis Potosí. Un cuerpo hallado el 1 de septiembre en Villa de Reyes podría corresponder a ella, aunque la Fiscalía aclaró que el estado de descomposición obliga a realizar análisis de ADN antes de confirmar oficialmente la identidad.

García Cázares detalló que el reporte de desaparición fue recibido por la corporación apenas el lunes, un día antes del hallazgo del cadáver.

Derivado del estado de descomposición del cadáver, la Fiscalía anunció que se realizará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento, además de estudios complementarios que permitan corroborar si los restos corresponden a la mujer extranjera.

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Indicios de identificación y análisis pendientes

A reserva de conocer los resultados periciales, las autoridades presumen que podría tratarse de Almanza García por un tatuaje específico que la identificaba. La fiscal explicó que, aunque las características físicas y esa marca corporal apuntan a la joven colombiana, es necesario efectuar los análisis genéticos correspondientes.

Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

“El estado en que se encontraron los restos ha dificultado tener certeza sobre la identificación del cuerpo”, según reconoció García Cázares. La funcionaria indicó que se cuenta con varios datos que podrían ayudar a esclarecer el caso, incluidos los aportados por la persona que hizo el reporte inicial.

Cronología de la desaparición

La ficha oficial de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP) señala el 28 de agosto como la última vez que alguien tuvo contacto con ella en la capital potosina.

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La CEBP activó la alerta de búsqueda el 1 de septiembre de 2026. Las autoridades no han precisado el lugar exacto ni la hora en que se perdió el rastro de la joven dentro de la capital.

Según relató la fiscal, una persona no identificada realizó el reporte inicial de la desaparición vía telefónica. Posteriormente, la hermana de la víctima presentó la denuncia formal a través de videoconferencia y también se comunicó directamente con la FGE desde Colombia.

Perfil y recorrido de la víctima antes de llegar a San Luis Potosí

Almanza García no radicaba en San Luis Potosí. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal general, la joven se trasladó recientemente al estado proveniente de la Ciudad de México, aparentemente con motivos laborales.

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Caso de la colombiana Tatiana Vanessa: cuerpo encontrado en Villa de Reyes y un tatuaje podrían ser la clave. RRSS

De manera extraoficial, medios locales señalaron que la mujer ofrecía servicios de acompañante a través de un portal de internet antes de su llegada a la entidad potosina. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esta vinculación.

Gestiones de la familia y avances en la investigación

La fiscal informó que la familia de la víctima, procedente de Colombia, llegaría ese mismo día a la capital potosina para realizar el reconocimiento del cadáver y atender los trámites administrativos correspondientes.

García Cázares reiteró que la investigación continúa en curso para conocer mayores datos sobre el caso, mientras se aguardan los resultados de los análisis genéticos que permitan confirmar de manera definitiva si los restos hallados en Villa de Reyes corresponden a Tatiana Vanessa Almanza García.

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