Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Camilo Séptimo celebra una década de éxitos con concierto en el Palacio de los Deportes (Camilo Séptimo)

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Tras el asesinato de su compañero y tecladista Jonathan Meléndez, y de varios miembros de su familia, entre los que se encontraban su esposa embarazada, su hija menor e incluso su mascota, los integrantes de Camilo Séptimo por fin han roto el silencio mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz 🕊️“, es el mensaje que se lee en la publicación junto al comunicado donde lamenta la muerte de su amigo y colega.

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Instagram camiloseptimomx

Además, en su cuenta de X también compartió un comunicado donde expresa aún más su profundo pesar. En el texto se puede leer el siguiente mensaje:

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas.

Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él.

Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos.

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Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos.

En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones."

Comunicado Oficial. (Instagram)

La publicación se da a horas de que se diera a conocer el trágico multihomicidio que costó la vida no solo del tecladista sino su esposa, niños menores e incluso una mascota. Además, también se dio a conocer el nombre de la otra persona que se encontraba con ellos, Aleyda Romero, la mujer de 21 años que trabajaba para la familia.

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En la publicación también pueden leerse múltiples comentarios dando el pésame a la banda y lamentando lo ocurrido.

¿Cómo fue que Jonathan Meléndez llegó a Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de Camilo Séptimo, nació el 7 de abril de 1988 en la Cuidad de México, y era conocido como “Honas”.

Fue uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo junto a Manuel Mendoza “Coe” y Erick Vázquez, quienes comenzaron su trayectoria musical con el lanzamiento del álbum Óleos y que los posicionó dentro de la industria al ser ampliamente escuchado por sus característicos sonidos futuristas.

Los tres fundaron Camilo Séptimo en el año 2013, recibiendo dos nominaciones a los Premios IMAs por artista nuevo y canción del año, así como uno a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable.

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Los tres fundaron Camilo Séptimo en el año 2013, recibiendo dos nominaciones a los Premios IMAs por artista nuevo y canción del año, así como uno a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presunto agresor entró antes que el músico y lo esperó dentro del departamento

Según la reconstrucción oficial, Diego Sebastián “N”, identificado por la fiscalía como socio de negocios de Meléndez, entró al edificio a las 17:24 horas. El músico todavía no llegaba, por lo que Ana Paola abrió la puerta del departamento.

De acuerdo con la FGJEM, el hombre llegó al fraccionamiento Grand Viure en un Kia gris al que presuntamente le había colocado placas de un Ónix. Esa información fue difundida por Carlos Jiménez, quien también publicó el video de una cámara de seguridad del elevador.

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En esa grabación se observa al sospechoso con gorra, lentes oscuros, chamarra negra y una mochila, mientras espera la apertura de las puertas y mira hacia arriba. El reporte detalla que el presunto agresor habría entrado al domicilio familiar y sometido a Ana Paola y a la niña.

Ambas fueron maniatadas y recibieron disparos en la cabeza, según el reporte de la fiscalía. La misma indagatoria refiere que el atacante habría usado un silenciador.

La fiscalía también estableció que el perro de la familia, un golden retriever, fue hallado amarrado y sin vida. El animal habría sido sujetado por Ana Paola para evitar que alertara a otras personas, presuntamente por instrucción del agresor.

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En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos de Ana Paola y de la menor fueron localizados en el baño de la recámara principal. La empleada doméstica de 21 años fue encontrada después en el cuarto de servicio, con un impacto de arma de fuego.