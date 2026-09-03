El productor Luis de Llano es arrestado por desacato en el caso Sasha Sokol

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

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El productor Luis de Llano fue arrestado la tarde del miércoles por incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo condenó por daño moral contra Sasha Sokol, luego de negarse durante meses a ofrecer una disculpa pública y a difundir la síntesis del fallo, según informó el equipo de representación legal de la cantante.

La detención ocurrió a las 18:13 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en ejecución de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Cada resolución impone un arresto de 15 horas acumulables, lo que suma 30 horas de privación de la libertad.

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La SSC informó que “Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis ‘N’ como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia; por lo anterior, fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ‘San Fernando’”.

Las órdenes derivan de dos incumplimientos distintos de la sentencia de la SCJN

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

El equipo legal de Sasha Sokol precisó que las medidas de apremio responden a dos omisiones separadas. Luis de Llano se negó a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante, y también se negó a publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral, tras comprobarse que Sokol fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad.

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Las medidas de apremio están contempladas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que autoriza desde multas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas para obligar a una persona a acatar órdenes judiciales. Según el comunicado, las órdenes “no son un hecho aislado ni sorpresivo” y llegan tras meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos de la jueza que Luis de Llano desatendió.

El equipo jurídico advirtió que, de continuar el desafío a las órdenes judiciales, podría configurarse un delito con pena de hasta cinco años de prisión.

Sasha Sokol denunció en junio que la sentencia sigue sin cumplirse

En junio, Sasha Sokol acusó mediante un comunicado que, a un año de la resolución de la Corte, la disculpa pública ordenada seguía pendiente. La cantante sostuvo entonces que los recursos legales promovidos por Luis de Llano solo buscaban retrasar la ejecución de una decisión ya inapelable.

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Luis de Llano justificó ante medios el retraso al argumentar que los amparos interpuestos tras la sentencia le impedían cumplir la medida. “Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”, declaró el productor, según recogió Infobae.

El caso sienta precedente sobre la imprescriptibilidad de abusos sexuales infantiles

La condena tiene origen en la demanda civil que Sasha Sokol presentó en julio de 2022, luego de que Luis de Llano declarara en una entrevista con Yordi Rosado que sostuvo una relación con ella cuando la cantante tenía 14 años y él 39. Sokol respondió que se trató de abuso y manipulación por parte de quien era su representante y productor en Timbiriche.

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La cantante de 52 años aseguró que el proceso legal en contra del productor sigue su curso (Foto: Instagram)

Un juez civil condenó al productor en mayo de 2023 y una Sala Civil confirmó y amplió la sentencia. La Primera Sala de la SCJN, con un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, negó por unanimidad el amparo de Luis de Llano el 25 de junio de 2025.

La resolución estableció que las demandas civiles por abuso sexual infantil no prescriben, un criterio orientador para todos los juzgados del país. La condena obliga a Luis de Llano a pagar una indemnización que Sasha Sokol donará a una organización dedicada a víctimas de abuso infantil, además de tomar un curso de prevención sobre abuso sexual y abstenerse de volver a referirse a la cantante.

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