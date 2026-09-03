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Mauricio Sulaimán responde a Emilio Azcárraga sobre una pelea de Canelo en el Azteca: “Sería algo espectacular”

El presidente del CMB reaccionó a la oferta que realizó el propietario del Estadio Azteca para tener una función de boxeo con Saúl Álvarez de protagonista

Mauricio Sulaimán responde a Emilio Azcárraga sobre una pelea de Canelo en el Azteca: “Sería algo espectacular” (Foto: Steve Allen/Infobae)
Mauricio Sulaimán responde a Emilio Azcárraga sobre una pelea de Canelo en el Azteca: “Sería algo espectacular” (Foto: Steve Allen/Infobae)
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Saúl Canelo Álvarez está viviendo el ocaso de su carrera profesional en el boxeo internacional, pero, el tapatío ha dejado en claro que todavía le restan algunas peleas importantes en su trayectoria, y uno de sus objetivos sería volver a ser campeón.

En medio de los planes a futuro que empezó a gestionar Canelo, surgió la posibilidad de que el jalisciense se presente en un escenario de talla internacional como lo es el Estadio Azteca. Luego de que Emilio Azcárraga Jean, propietario del inmueble, lanzó la oferta a Canelo

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Ante la posibilidad de una pelea de Canelo en México, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que una función encabezada por Saúl Álvarez en el Estadio Azteca sería un espectáculo de gran alcance por la proyección internacional del boxeador jalisciense.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre una posible pelea de Canelo en el Estadio Azteca?

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre una posible pelea de Canelo en el Estadio Azteca? ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)
¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre una posible pelea de Canelo en el Estadio Azteca? ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Al término de la reunión semanal del organismo, el dirigente del CMB sostuvo que la imagen del tapatío podría impulsar una velada de alto nivel en la capital del país. En ese contexto, Mauricio Sulaimán vinculó esa opción con la proyección que, a su juicio, dejó la Copa del Mundo celebrada hace unos meses en la CDMX.

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El presidente del CMB dio visto bueno para que Canelo pelee en el Estadio Azteca así como lo hizo Julio César Chávez, pero dejó la posibilidad en manos del pugilista y del empresario que realizó la invitación.

Me encantaría, definitivamente México necesita un evento grandioso de boxeo, la imagen que se dejó en el Mundial hacia el mundo fue espectacular como un país de paz, hospitalario, de fiesta, ahora cada vez que ha habido boxeo de alto nivel sucede lo mismo, una pela de Canelo en México sería espectacular”, compartió Sulaimán.

El siguiente compromiso del jalisciense está programado para el 31 de octubre, cuando enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El combate será por el campeonato supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que una victoria abriría más la posibilidad de que regrese al país como monarca universal si se concreta una cartelera en el llamado Coloso de Santa Úrsula.

El presidente del CMB dio visto bueno para que Canelo pelee en el Estadio Azteca así como lo hizo Julio César Chávez (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
El presidente del CMB dio visto bueno para que Canelo pelee en el Estadio Azteca así como lo hizo Julio César Chávez (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

“Viene Mbilli, está buscando el campeonato supermedio que ostenta ese boxeador peligroso, duro, será una pela que todos estamos esperando ver este 31 de octubre”, afirmó Sulaimán.

Emilio Azcárraga ofreció el Estadio Azteca a Canelo para una pelea

Emilio Azcárraga también abrió la puerta a esa posibilidad. El empresario habló del futuro del inmueble y planteó que el estadio puede albergar algo más que partidos de futbol, por lo que lanzó una invitación pública al púgil mexicano para considerar ese escenario antes del retiro.

“Yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo y valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano”, dijo Azcárraga.

Azcárraga recordó como antecedente la función del 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez se midió ante Greg Haugen en una noche que quedó marcada por un Récord Guinness. Aquella pelea reunió a 132,274 espectadores, una cifra que tomó como referencia para imaginar una presentación de Álvarez en el mismo recinto.

Saúl "Canelo" Alvarez y John Ryder en la presentación de la pelea de mayo en el Estadio Akron de Jalisco
Canelo ya peleó en Guadalajara, en el Estadio Akron (Jair Ramírez/ cortesía TV Azteca)

Entre los elementos que el empresario puso sobre la mesa están la capacidad de convocatoria de Canelo, el antecedente de Julio César Chávez en el Azteca, la posibilidad de un lleno total y el uso del estadio para otros grandes eventos deportivos.

“Ya lo hicimos con Julio César, vale la pena hacerlo por todo esto que sucedió. No hay que dejarlo ahí, habría un lleno total. Vale mucho la pena pensar que además de ser la catedral del futbol, cómo se vuelve un bastión del deporte. Yo siento que hay una oportunidad”, señaló.

La posibilidad también encuentra eco en el propio boxeador. Álvarez afirmó que pelear en México siempre representa algo especial y reconoció el peso simbólico que tiene el Estadio Azteca frente a la afición mexicana.

Para el excampeón de las 168 libras, presentarse en ese escenario tendría un valor particular por el ambiente del lugar. Además, dejó claro que no descarta esa opción en algún punto de su trayectoria.

La verdad que para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente, y más en un estadio como lo es, el Estadio Azteca, que conocemos todos, ¿no? Para mí, sería un honor, y no lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de, de pelear ahí. Sí, es muy diferente. La energía, la energía de ese lugar es muy bonita”.

Así, la idea de ver a Saúl Álvarez en el Azteca permanece como una posibilidad abierta. Por ahora, el escenario depende primero del combate que sostendrá el 31 de octubre y de que esa opción tome forma en uno de los recintos con mayor peso simbólico del deporte mexicano.

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