Así entró la policía al penthouse donde asesinaron al músico de Camilo Séptimo y su familia; revelan cómo logró sobrevivir su hijo

El personal de seguridad del edificio regresó al lugar con policías municipales y elementos de Marina para encontrar sin vida al músico , su familia y una empleada doméstica. (Especial)

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Los guardias de un edificio residencial en Atizapán de Zaragoza tocaron primero la puerta del penthouse donde Jonathan “Honas” Meléndez fue asesinado junto con su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Desde adentro, alguien respondió que no podía salir. El personal se retiró y volvió más tarde acompañado por policías y elementos de la Secretaría de Marina. Cuando las autoridades ingresaron al departamento, el presunto agresor ya había escapado.

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En el ataque fallecieron Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 y embarazada de cuatro meses; su hija de tres años, y una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio. (INSTAGRAM: honasmelendez)

Dentro encontraron a las cuatro víctimas y al hijo de seis años del tecladista de Camilo Séptimo, quien permanecía con vida y sin lesiones aparentes. Videos difundidos después del crimen muestran parte del recorrido de los agentes en el inmueble.

La primera alerta llevó a los guardias hasta la puerta del penthouse

El primer aviso llevó a los guardias hasta el piso donde se ubica el departamento en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. El personal de seguridad tocó la puerta y pidió contacto con quienes se encontraban dentro.

Desde el otro lado, una persona respondió que no podía salir. Esa comunicación impidió que los guardias ingresaran de inmediato, de acuerdo con el relato que acompaña los videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez sobre la intervención en el inmueble.

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Las autoridades registraron el domicilio, dando con un rastro de huellas de sangre en el piso. (Crédito especial: X/ @c4jimenez)

Más tarde, el personal volvió con agentes de la Policía Municipal de Atizapán y elementos de Marina. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el reporte sobre personas sin vida fue recibido cerca de las 23:50 del martes 1 de septiembre.

Las autoridades no han precisado públicamente cómo se abrió la puerta principal: si alguien facilitó la entrada, si los agentes utilizaron una llave o si fue necesario forzar el acceso. Las grabaciones sostienen que el agresor dejó el departamento antes de ese ingreso.

Las grabaciones registran la búsqueda de una posible ruta de escape

Una vez dentro, quienes recorrieron el penthouse revisaron pasillos, habitaciones y zonas cercanas a las ventanas. En uno de los audios se escucha a una voz preguntar si habían seguido unas pisadas.

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Otra persona menciona manchas de sangre en el piso y plantea que alguien pudo haberse saltado por ese punto, a lo cual le responden que no había por dónde salir. Así, el intercambio sugiere que buscaban rastros tras la fuga.

La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)

La investigación apunta a que uno de los detenidos habría usado una relación de confianza con las víctimas para acceder al lugar. Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Meléndez, y Gerardo “N” fueron detenidos por su presunta intervención.

El llanto llevó a los agentes hasta el hijo de Jonathan Meléndez

Dentro del penthouse, los agentes encontraron al hijo de Jonathan Meléndez con vida. La Fiscalía confirmó que el niño, de seis años, no presentaba signos aparentes de violencia cuando fue localizado.

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Las reconstrucciones indican que el menor se mantuvo oculto en una habitación mientras ocurría el ataque. Algunas lo ubican debajo de una cama y otras entre cobijas, pero coinciden en que permaneció resguardado dentro de una recámara.

El hijo de Jonathan Meléndez fue el único integrante de la familia localizado, escondido entre laa cobijas de una cama, con vida y sin signos de violencia en el departamento. (Crédito especial: X/ @c4jimenez)

De esta manera, el niño fue el único integrante de la familia localizado con vida en el departamento. La FGJEM confirmó que también murió la mascota de la familia y mantiene abierta la investigación para establecer el móvil del crimen y la responsabilidad de los detenidos.