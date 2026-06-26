México

Morena y el Verde no coinciden por “nepotismo”: Ruth González no se registrará a proceso interno por SLP

La aspiración de la senadora con licencia ha generado polémica por el vínculo familiar que mantiene con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo

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Ilustración en acuarela de mujer con blazer verde sonriendo y micrófono. Fragmentos rojos de Morena y verdes de Partido Verde Ecologista en el fondo azul.
Ruth González no se inscribirá al proceso interno de Morena para contender por la gubernatura de San Luis Potosí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yo tengo otra definición sobre el tema de nepotismo”, así respondió el coordinador nacional electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, tras ser cuestionado sobre la postulación de la senadora con licencia Ruth González Silva, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y podría buscar ser la candidata para sustituir al actual mandatario estatal en 2027.

En el cuarto día de registros de aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Morena, Escobar confirmó que la medida antinepotismo es exclusiva del partido guinda, lo que no afectará a quiénes se postulen solo por el Verde para competir por algún cargo de elección popular.

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El Verde no descarta a Ruth González como aspirante

“Ante esa definición y en virtud de que la senadora Ruth González es una de las aspirantes que tiene para San Luis Potosí, creímos que lo viable, que lo prudente, era que no participáramos en los registros que el estatuto de Morena marca para ellos y que nos invitaron tanto al PT como al Verde para participar en aquellas entidades federativas donde tuviéramos perfiles que quisieran participar en las encuestas para coordinar la defensa de los trabajos”, comentó el dirigente.

Lo anterior deja ver que Morena y el Verde aún no llegan a un acuerdo que les permita ir juntos en el proceso electoral de 2027 en el estado potosino, algo que al menos el dirigente no descarta:

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“Yo siempre he pensado que hasta que no se agote la fecha límite legal, que será seguramente a mediados de enero, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo. Pero lo que sí pensamos que lo prudente era no registrar en San Lui Potosí, porque, repito, una de nuestras aspirantes para ser candidata del partido al gobierno del estado es Ruth”.

El senador Arturo Escobar marcó distancia de Morena en la definición de candidaturas rumbo a 2027.
El senador Arturo Escobar marcó distancia de Morena en la definición de candidaturas rumbo a 2027.

El Verde dispuesto a desafiar la instrucción presidencial sobre elecciones sin nepotismo está dispuesto a postular a la esposa del gobernador, escudándose en la legislación que aplicará hasta 2030:

“No tiene nada que ver con la ley. Esta ley se empieza a aplicar hasta el 2030”.

Esta es la razón por la que Morena rechaza aspiraciones de Ruth González

Morena rechaza las aspiraciones de Ruth González para la gubernatura de San Luis Potosí por considerar que su candidatura representa un caso de nepotismo. Ruth González es esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona. Dirigentes como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostienen que la política de Morena es no respaldar a familiares directos del gobernante en turno para cargos de elección popular, una postura que ha generado tensión con el Partido Verde Ecologista de México.

La resistencia de Morena se fundamenta en sus estatutos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe el nepotismo en el servicio público. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reiterado que la postulación de familiares rompe con los principios del partido y advierte que quienes lo hagan en 2027 se verán mal ante la militancia y la opinión pública. Morena insiste en que su prioridad será mantener una línea ética y evitar cualquier señal que sugiera favoritismo familiar.

Sheinbaum ha mostrado su desacuerdo con prácticas de nepotismo en las próximas elecciones. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum ha mostrado su desacuerdo con prácticas de nepotismo en las próximas elecciones. (Foto: Presidencia)

Esta posición ha complicado la alianza entre Morena y el Verde en San Luis Potosí, pues el PVEM respalda abiertamente a Ruth González, quien encabeza las encuestas internas. La falta de acuerdo sobre su candidatura mantiene en suspenso la coalición en la entidad y marca una diferencia clara de convicciones entre ambos partidos, poniendo en riesgo la continuidad de la alianza en el estado.

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