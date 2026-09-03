La rutina de fuerza para quienes trabajan frente a una pantalla y quieren fortalecer espalda, abdomen y piernas

Consecuencias del sedentarismo en el sistema muscular y articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas que trabajan muchas horas frente a una pantalla pueden seguir una rutina de fuerza para espalda, abdomen y piernas dos o tres veces por semana, con ejercicios realizados en casa o en espacios reducidos.

La propuesta combina movimientos con el propio peso corporal, pausas de actividad y una progresión lenta. Su propósito es reducir la rigidez asociada a estar sentado, mejorar la resistencia muscular y facilitar tareas diarias como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

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La rutina está dirigida a empleados de oficina y teletrabajadores que pasan gran parte del día ante un ordenador.

Debe comenzar con una carga tolerable, mantenerse en días no consecutivos y adaptarse si existen molestias previas.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, Mayo Clinic y MedlinePlus respaldan la combinación de actividad aeróbica, ejercicios de fuerza y reducción del tiempo sedentario.

La Organización Mundial de la Salud sitúa la fuerza dentro de la actividad física semanal

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada.

Otra alternativa es realizar entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, o combinar ambas intensidades.

El organismo también aconseja actividades de fortalecimiento de intensidad moderada o superior para los grandes grupos musculares al menos dos días por semana.

Las piernas, las caderas, la espalda y el tronco pueden trabajarse mediante ejercicios con el peso corporal, bandas o pesas.

Para quien trabaja frente a una pantalla, la rutina de fuerza no debe considerarse un reemplazo de caminar, pedalear o realizar otra actividad aeróbica. Las dos partes cumplen funciones complementarias dentro de una semana menos sedentaria.

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El objetivo inicial puede ser cumplir dos sesiones de fuerza y añadir movimiento habitual fuera del entrenamiento. Con el tiempo, la persona puede aumentar las caminatas, la duración de las sesiones o la resistencia de los ejercicios.

La OMS señala que incluso realizar menos actividad de la recomendada resulta preferible a no hacer ninguna. Este mensaje permite empezar con un plan realista para quienes llevan mucho tiempo sin entrenar.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC incluyen espalda, abdomen y piernas entre los grandes grupos musculares

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que una rutina de fortalecimiento debe involucrar los principales grupos musculares. En esa lista aparecen piernas, caderas, espalda, abdomen, pecho, hombros y brazos.

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Para una persona que busca aliviar la sensación de rigidez tras la jornada laboral, la prioridad puede situarse en las zonas que más participan en la postura y en los cambios de posición. Los glúteos y los muslos intervienen al levantarse, mientras la espalda y el abdomen colaboran en la estabilidad del tronco.

La primera regla es evitar una exigencia excesiva al inicio. Una sesión breve y repetible tiene más utilidad que un entrenamiento intenso que provoque dolor o abandono.

Los CDC recuerdan que cualquier incremento de actividad supone una mejora respecto de la inactividad. Una persona puede iniciar el proceso con una sola serie de cada ejercicio y ampliar el volumen cuando perciba que controla el movimiento.

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La constancia permite desarrollar fuerza y resistencia de manera gradual. La técnica debe conservarse antes de añadir peso, repeticiones o variantes más complejas.

La sentadilla a la silla ofrece un punto de partida para las piernas

La sentadilla a la silla permite trabajar cuádriceps, glúteos y abdomen sin requerir máquinas ni pesas. MedlinePlus incorpora las sentadillas a sus ejemplos de entrenamiento de fuerza que pueden realizarse en interiores.

Para hacerla, se necesita una silla estable que no se deslice. La persona se sienta con los pies apoyados y se incorpora mediante la fuerza de las piernas, con el tronco en una posición cómoda y el peso repartido entre ambos pies.

La mirada puede mantenerse al frente para evitar flexionar demasiado el cuello. Las rodillas deben acompañar la dirección de los pies durante la subida y la bajada.

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Una pauta inicial razonable consiste en completar una o dos series de ocho a 12 repeticiones. Si esa cantidad resulta demasiado difícil, se puede reducir el número de repeticiones o utilizar los apoyabrazos de la silla como ayuda temporal.

La progresión llega cuando la persona se levanta y se sienta con seguridad. Después puede añadir una serie, realizar más repeticiones o disminuir el impulso de las manos hasta no necesitarlas.

Las sentadillas preparan al cuerpo para movimientos habituales. El mismo patrón aparece al incorporarse del escritorio, usar el transporte público o subir un tramo de escaleras.

Las sentadillas preparan al cuerpo para movimientos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic recomienda el puente de glúteos para activar la cadena posterior

El puente de glúteos forma parte de los ejercicios recomendados por Mayo Clinic para el fortalecimiento del core y el cuidado de la espalda. Este movimiento trabaja de forma conjunta los glúteos, los isquiotibiales, la zona lumbar y el abdomen.

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La posición inicial es boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Desde allí, la pelvis sube de manera lenta hasta que las caderas se aproximen a la línea de los hombros y las rodillas.

La elevación no exige arquear la espalda. El movimiento debe salir principalmente de la extensión de las caderas y de la contracción de los glúteos.

La postura superior puede mantenerse durante unos segundos antes de bajar con control. Una persona que comienza puede hacer entre ocho y 12 repeticiones en una o dos series.

Mayo Clinic aconseja prestar atención a la respiración durante los ejercicios de tronco. Exhalar durante el esfuerzo puede ayudar a mantener el control y evitar tensar innecesariamente el cuello o los hombros.

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Cuando el puente bilateral se realiza con facilidad, la progresión puede consistir en aumentar el tiempo de mantenimiento o la cantidad de repeticiones. Las variantes con una pierna requieren una base previa de técnica y tolerancia.

El puente de glúteos forma parte de los ejercicios recomendados por Mayo Clinic para el fortalecimiento del core y el cuidado de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bird-dog combina estabilidad del abdomen y fuerza de la espalda

El ejercicio bird-dog, incluido en recursos de Mayo Clinic y del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, se realiza en cuadrupedia. Las manos deben quedar bajo los hombros y las rodillas, bajo las caderas.

Desde esa posición, se extiende un brazo hacia delante y la pierna contraria hacia atrás. La prioridad no está en elevar mucho las extremidades, sino en impedir que el tronco y la pelvis roten.

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El movimiento activa los músculos que estabilizan la espalda, el abdomen y los glúteos. También exige coordinación, ya que obliga a controlar el cuerpo mientras los apoyos cambian.

Una persona sin experiencia puede comenzar con cinco repeticiones por lado. Si extender brazo y pierna al mismo tiempo resulta difícil, es posible practicar primero cada extremidad por separado.

La espalda debe mantener una posición neutra y cómoda. La cabeza puede orientarse hacia el suelo, sin levantar la barbilla.

El NHS incluye ejercicios de estabilización como parte de sus materiales para dolor de espalda. Sus recursos insisten en que el trabajo debe adaptarse al nivel de cada persona y no provocar un empeoramiento persistente de los síntomas.

El ejercicio bird-dog, incluido en recursos de Mayo Clinic y del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, se realiza en cuadrupedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NHS incorpora movilidad lumbar y activación abdominal progresiva

Las rutinas de fuerza no necesitan centrarse solo en movimientos de mayor esfuerzo. El Servicio Nacional de Salud británico propone ejercicios suaves de movilidad y control que pueden preparar el cuerpo para tareas más exigentes.

La basculación pélvica es una de esas opciones. Se realiza tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas, al contraer de forma suave el abdomen para acercar la zona lumbar al suelo.

La contracción debe permitir respirar con normalidad. El objetivo es reconocer la activación de la musculatura abdominal y lumbar, no realizar un movimiento amplio ni mantener una tensión máxima.

Las rotaciones lumbares controladas pueden completar esta parte de la sesión. Con las rodillas flexionadas, las piernas se desplazan de forma lenta hacia un lado y luego hacia el otro, dentro de un rango que no resulte doloroso.

Estos ejercicios pueden ser útiles tras varias horas sentado, cuando la zona lumbar se siente rígida. También pueden integrarse al comienzo de la rutina como preparación para sentadillas, puentes y ejercicios en cuadrupedia.

El NHS desaconseja el reposo prolongado en cama para el dolor de espalda común. Sus materiales orientan a mantener la actividad según la tolerancia, con movimientos que no desencadenen síntomas intensos.

MedlinePlus plantea aumentar el volumen sin perder el control técnico

MedlinePlus propone comenzar los circuitos de fuerza con una sola ronda. Cuando la capacidad muscular mejora, la persona puede pasar a dos o tres rondas, sin necesidad de modificar todos los elementos de la rutina al mismo tiempo.

Una sesión de inicio puede incluir sentadilla a la silla, puente de glúteos, bird-dog, basculación pélvica y rotaciones lumbares. La selección reúne ejercicios para las piernas, la cadena posterior y el control del tronco.

El calentamiento puede ser breve. Caminar en el lugar, mover los brazos y realizar una marcha suave con elevación alternada de rodillas ayuda a preparar los músculos antes de trabajar fuerza.

La sesión puede finalizar con movimientos lentos de movilidad de columna y caderas. No es necesario buscar estiramientos forzados ni llevar las articulaciones a posiciones incómodas.

La mejora puede medirse por señales simples: mayor facilidad para levantarse de la silla, mejor control del equilibrio, menor fatiga muscular durante la rutina o capacidad de completar más repeticiones con técnica estable.

El aumento de carga debe ser gradual. MedlinePlus menciona las mancuernas ligeras como una posibilidad para ejercicios de fuerza, aunque el peso corporal suele bastar en la etapa inicial.

Ocho ejercicios sin equipamiento para fortalecer la espalda, el abdomen y las piernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pausas de movimiento completan la rutina fuera del horario de entrenamiento

Una sesión de fuerza dos o tres veces por semana no elimina por sí sola los efectos de estar inmóvil durante muchas horas. Quien trabaja frente a un ordenador puede incorporar pequeños intervalos de movimiento durante el día.

Levantarse de la silla, caminar unos pasos, subir escaleras si están disponibles o realizar unas repeticiones de elevación de talones son alternativas que no requieren ropa deportiva. Estas acciones ayudan a interrumpir los periodos continuos de sedestación.

Las llamadas telefónicas pueden atenderse de pie cuando las condiciones de trabajo lo permitan. También se puede ubicar agua, documentos o elementos de uso habitual a cierta distancia para sumar desplazamientos cortos.

La ergonomía acompaña, pero no reemplaza, el movimiento. Ajustar la silla y la pantalla puede disminuir posturas incómodas, aunque la fuerza muscular y los cambios frecuentes de posición siguen siendo necesarios.

Las pausas deben ser compatibles con las tareas y la realidad laboral de cada persona. Un recordatorio en el teléfono o en el ordenador puede facilitar que el movimiento se convierta en una parte habitual de la jornada.

Quien trabaja frente a un ordenador puede incorporar pequeños intervalos de movimiento durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor intenso y los síntomas inusuales exigen suspender el ejercicio

Las guías clínicas del NHS y los materiales de Mayo Clinic coinciden en la necesidad de progresar de forma prudente. Es esperable sentir esfuerzo muscular durante una rutina, pero el dolor agudo no debe asumirse como una consecuencia normal del entrenamiento.

La actividad debe interrumpirse si aparece un aumento relevante y persistente del dolor, mareos, dificultad respiratoria inusual, entumecimiento o una debilidad marcada. En esos casos, corresponde consultar a un médico o fisioterapeuta.

Las personas con dolor de espalda previo pueden comenzar con ejercicios de movilidad, basculaciones pélvicas, puentes de baja amplitud y variantes simples de estabilidad. La carga adicional debe esperar hasta que los movimientos básicos resulten tolerables.

El plan no busca convertir cada descanso laboral en una sesión deportiva. La meta es sostener una práctica de fuerza que incluya piernas, espalda y abdomen, acompañada de actividad aeróbica y de menos tiempo seguido frente a la pantalla.

Una rutina breve, bien ejecutada y repetida durante semanas puede ser una herramienta útil para recuperar movimiento en una jornada predominantemente sedentaria.